ЕНС стал отображаться в личных кабинетах, но это не радует бухгалтеров. Журнал «Клерк.Премиум» № 17/2023

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Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов.
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Новые разборы недели:
Как провести сверку расчетов с ФНС в 2023 году + образец заявления
Топ-вебинары
Собрали подборкуважных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Облачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет
Анонс вебинаров:
17 мая: Внешнеторговые контракты и логистические цепочки в условиях санкций
18 мая: Облачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет
18 мая: Финансовый практикум для бухгалтеров: работа с рисками по убыткам, долгам и расходам
19 мая: Где бухгалтеру на аутсорсе брать клиентов? 30 каналов
22 мая: Отпускные 2023. Новые правила: оформление, НДФЛ, страховые взносы
23 мая: Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора
Новый сервис «Клерк.Работа»
Ежедневно публикуем новые вакансии для бухгалтеров. Сервис поможет быстро найти работу, а работодателям забрать самых экспертных специалистов к себе в команду.
Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа, в телеграм-канале Бух.Джоб или на почте
Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
Клерк.Работа
Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Как правильно отказаться от применения упрощенной системы налогообложения
Налог на дивиденды физлиц: изменения и особенности в 2023 году
Компенсация за задержку зарплаты: как рассчитать и отразить в учёте
Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле
Работник не подписывает допсоглашение с изменением оплаты труда
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Как исправить 1С за прошлый год, если декларация сдана верно
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