Что изменилось по ЕНС за эту неделю. Журнал «Клерк.Премиум»№ 18/2023

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Разборы недели
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Новые разборы недели:
Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2023 году + перечень
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов
Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Источники налоговых рисков участников ВЭД. Основы налоговой безопасности
Анонс вебинаров:
26 мая: Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
26 мая: Как начать свой бизнес: продукт, издержки, эффективность
29 мая: Договоры с самозанятыми: что проверить, чтобы избежать налогового дела
30 мая: Самое важное про новые ФСБУ
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Налог на дивиденды физлиц: изменения и особенности в 2023 году
Персонифицированные сведения на директора: когда надо сдавать
Неполное рабочее время: как оформить трудовой договор и рассчитать зарплату
Как «убрать» с ЕНС задолженность, по которой истек срок взыскания
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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