ЕНП, отпуска, новые правила больничных, изменения законодательства. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за май 2023 № 1

Новшества в законах и сложные вопросы учета подстерегают бухгалтеров на каждом шагу. Эксперты «Клерка» каждый день помогают разбираться в сложных нюансах и быть в курсе событий. Подготовили для вас новый тематический дайжест по майским «помогалкам», чтобы вы ничего не пропустили.

Разборы

Экспертные статьи, которые облегчают нелегкий труд бухгалтера и кадровика. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками. Сделали для вас тематическую майскую подборку.

Отпуска, больничные, кадровые мероприятия

Изменения законодательства и разъяснения чиновников

Налоги, проверки, отчетность

Полезное для ИП

Полезное для физических лиц

«Клерк.Премиум» — лучший друг бухгалтера, кадровика, финансиста и собственника. Не тратьте драгоценное время, получите информацию, которую сразу можно применить в работе. Оформить подписку.

Мини-курсы

Короткие видео на самые актуальные темы. Разбирайтесь в сложных вопросах за пару минут. Вот майская тематическая подборка.

Отпуска, больничные, кадровые мероприятия

Налоги и отчетность

Онлайн-курс

Выпустили для вас монументальный онлайн-курс по защите персональных данных. Забирайте готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.

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Изучайте, обучайтесь, применяйте наши «помогалки» в повседневной работе. До встречи через месяц!

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С уважением, команда Клерк.Премиум