ЕНП, отпуска, новые правила больничных, изменения законодательства. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за май 2023 № 1

Разборы
Экспертные статьи, которые облегчают нелегкий труд бухгалтера и кадровика. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками. Сделали для вас тематическую майскую подборку.
Отпуска, больничные, кадровые мероприятия
Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов
Как получить социальный вычет на обучение + памятка со списком документов
Изменения законодательства и разъяснения чиновников
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года
Налоги, проверки, отчетность
Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памятка
Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки
Полезное для ИП
Как рассчитать 1% с дохода свыше 300 000 руб. на разных режимах налогообложения + примеры расчетов
Полезное для физических лиц
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Мини-курсы
Короткие видео на самые актуальные темы. Разбирайтесь в сложных вопросах за пару минут. Вот майская тематическая подборка.
Отпуска, больничные, кадровые мероприятия
Как перенести отпуск работника, если он заболел до или во время отдыха
Неполное рабочее время: как оформить трудовой договор и рассчитать зарплату
Компенсация за задержку зарплаты: как рассчитать и отразить в учёте
Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле
Работник не подписывает допсоглашение с изменением оплаты труда
Налоги и отчетность
Как ИП на УСН уменьшить налог на сумму взносов при уплате ЕНП
Как правильно отказаться от применения упрощенной системы налогообложения
Персонифицированные сведения на директора: когда надо сдавать
Налог на дивиденды физлиц: изменения и особенности в 2023 году
Как «убрать» с ЕНС задолженность, по которой истек срок взыскания
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