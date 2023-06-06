Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали самые важные темы и приготовили разборы, ответили в Консультациях на все ваши вопросы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы, чтобы вы не пропустили ничего важного.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Новые разборы недели:
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2023 года
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Блокировка расчетного счета: обыденность или исключение из правил
Маркетинговая стратегия компании: как расти на стагнирующем рынке
Анонс вебинаров:
7 июня: Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере
9 июня: Блокировка расчетного счета: обыденность или исключение из правил
9 июня: Маркетинговая стратегия компании: как расти на стагнирующем рынке
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Как учитывать ОС предназначенные для дальнейшей реализации в НУ и БУ
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