Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023

Бухгалтеры все-таки дождались извинения от главы ФНС за внедрение ЕНП, но теперь их ждут новые поправки в ЕНС.

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали самые важные темы и приготовили разборы, ответили в Консультациях на все ваши вопросы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы, чтобы вы не пропустили ничего важного.

Разборы недели

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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Вот самые интересные консультации недели:

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