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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023

Бухгалтеры все-таки дождались извинения от главы ФНС за внедрение ЕНП, но теперь их ждут новые поправки в ЕНС.
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Новые критерии планирования налоговых проверок, изменения, которые вступят в силу и новые поправки в ЕНС. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 19/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали самые важные темы и приготовили разборы, ответили в Консультациях на все ваши вопросы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы, чтобы вы не пропустили ничего важного.

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Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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