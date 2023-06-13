Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Производство под заказ в 1С. Лайфхаки по автоматизации учета, чтобы увеличить прибыль
Анонс вебинаров:
14 июня: Новые правила работы с внештатным персоналом в 2023 году
15 июня: Новое в больничных и НДФЛ
15 июня: Как бухгалтеру проанализировать отчет о прибылях и убытках для собственника
16 июня:Уходим в бухгалтерский аутсорс: план, бюджет, клиенты
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Когда нельзя оформить полную материальную ответственность работника
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Учет процентов по договору займа в случае процедуры банкротства у должника
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