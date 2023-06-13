Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023

По статистике более 73% россиян уйдут этим летом в отпуск. А значит бухгалтерам всех предприятий, придется рассчитывать отпускные, да еще и разбираться с грядущими изменениями законодательства...

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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