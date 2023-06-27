Подводим итоги июня. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 22/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Воинский учет в 2023 году: как оформлять, вести и хранить карточки. Мини-курс
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Налоговая истребует документы у компании: когда можно отказать
Как налоговая применяет субсидиарку в 2023: способы защиты для директора и главбуха
Анонс вебинаров:
3 июля: Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
4 июля: Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
4 июля:Бухгалтерия для маркетплейсов: система налогообложения, уплата налогов, документооборот
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Безнадежная дебиторская задолженность: списание, проводки, бухгалтерский и налоговый учет. Мини-курс
Порядок выплаты командировочных и отчетность по ним. Мини-курс
Воинский учет в 2023 году: как оформлять, вести и хранить карточки. Мини-курс
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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