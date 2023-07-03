Поправки по ЕНС, воинский учет и нюансы расчета зарплаты и отпускных. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июнь 2023 № 2

Разборы
Экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру и кадровику. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками. Сделали для вас тематическую июньскую подборку:
Изменения законодательства и разъяснения ведомств
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2023 года
Налоги
Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие
Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Проверки
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Воинский учет в 2023 году: как оформлять, вести и хранить карточки. Мини-курс
Закрытие бизнеса, выход участника
«Клерк.Премиум» — лучший помощник бухгалтера, кадровика, финансиста и собственника. Не тратьте драгоценное время, получите информацию, которую сразу можно применить в работе. Оформить подписку.
Мини-курсы
Короткие видео на самые актуальные темы. Разбирайтесь в сложных вопросах за пару минут. Вот июньская тематическая подборка.
Важно: мы обновили формат мини-курсов. Теперь вы можете не только смотреть видео, но и быстро прочитать конспект курса со ссылками на действующее законодательство.
Налоги
ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения. Мини-курс
Кадровый учет
Как оформить перенос отпуска, если он совпал с больничным. Мини-курс
Воинский учет в 2023 году: как оформлять, вести и хранить карточки. Мини-курс
Порядок действий при несчастном случае на производстве. Мини-курс
Выплаты работникам
Как оформить отсутствие работника, призванного на военные сборы, и оплатить это время. Мини-курс
Порядок выплаты командировочных и отчетность по ним. Мини-курс
Ведение и закрытие бизнеса
Как оформить социальный контракт на развитие бизнеса. Мини-курс
Безнадежная дебиторская задолженность: списание, проводки, бухгалтерский и налоговый учет. Мини-курс
Документы
Как оформлять путевые листы при аренде автомобиля. Мини-курс
Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.
Изучайте, обучайтесь, применяйте наши «помогалки» в повседневной работе. До встречи через месяц!
Следите за нашими анонсами и новостями.
С уважением, команда Клерк.Премиум
Комментарии