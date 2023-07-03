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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Поправки по ЕНС, воинский учет и нюансы расчета зарплаты и отпускных. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июнь 2023 № 2

Эксперты «Клерка» каждый день помогают бухгалтерам, кадровикам и владельцам бизнеса разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Подготовили для вас новый июньский дайжест, чтобы вы ничего не пропустили.
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Поправки по ЕНС, воинский учет и нюансы расчета зарплаты и отпускных. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июнь 2023 № 2

Разборы

Экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру и кадровику. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками. Сделали для вас тематическую июньскую подборку:

Изменения законодательства и разъяснения ведомств

Налоги

Проверки

Выплаты работникам и кадровые вопросы

Закрытие бизнеса, выход участника

«Клерк.Премиум» — лучший помощник бухгалтера, кадровика, финансиста и собственника. Не тратьте драгоценное время, получите информацию, которую сразу можно применить в работе. Оформить подписку.

Мини-курсы

Короткие видео на самые актуальные темы. Разбирайтесь в сложных вопросах за пару минут. Вот июньская тематическая подборка.

Важно: мы обновили формат мини-курсов. Теперь вы можете не только смотреть видео, но и быстро прочитать конспект курса со ссылками на действующее законодательство.

Налоги

Кадровый учет

Выплаты работникам

Ведение и закрытие бизнеса

Документы

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С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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