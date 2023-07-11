НДФЛ и ЕНС не дают покоя бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 24/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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ФНС дала разъяснения про включение в персонифицированные сведения физлиц без зарплаты
Как оформить совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов
Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах
Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать
Анонс вебинаров:
12 июля: МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок
13: июля:Финансовый учет в компании: практикум, как держать финпотоки под контролем
13 июля:Финансовый анализ для бухгалтера: без чего работать нельзя
14 июля:Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками
14 июля:Группа компаний: как настроить управленческий учет и избежать претензий налоговиков
17 июля:Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
17 июля:Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Требование пояснений уменьшения суммы налога на прибыль за год
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