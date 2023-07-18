Почему владельцы «Клерк.Премиум» – счастливые люди? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 25/2023

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов
Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение
Анонс вебинаров:
19 июля: Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
19 июля: Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С
21 июля: Изменения по НДФЛ
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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