Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

Разборы
Экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками.
Вот, что выпустили для вас в июле.
Изменения законодательства и разъяснения ведомств
Изменения законодательства с июля 2023 года: что нужно знать бухгалтеру
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года
Закон о госрегулировании табачной продукции: как будет работать в России и новых регионах
ЕНП и ЕНС
Взносы
Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя
Отчетность
Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания
ФНС дала разъяснения про включение в персонифицированные сведения физлиц без зарплаты
Ведение учета
Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Выплаты работникам и кадровые вопросы
Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина
Как оформить совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов
Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году
Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов
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Мини-курсы
Налоги
Взносы
Платежки
Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году
Кадры
Порядок действий при несчастном случае на производстве. Мини-курс
Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году
Новые правила ведения персонифицированного учета с июня 2023
Учет и отчетность
Самозанятые
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