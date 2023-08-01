Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!

Разборы

Экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю. Материалы дополнены таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками.

Вот, что выпустили для вас в июле.

Изменения законодательства и разъяснения ведомств

ЕНП и ЕНС

Взносы

Отчетность

Ведение учета

Выплаты работникам и кадровые вопросы

Посмотрите каталог вышедших Разборов и оформите подписку за 199 рублей. Торопитесь до повышения цены в три раза.

Мини-курсы

Налоги

Взносы

Платежки

Кадры

Учет и отчетность

Самозанятые

Доступ к каталогу, где уже около 900 разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про ВСЕ нужные бухгалтерам и кадровикам темам.

То есть за 199 рублей в месяц вы получаете больше 40 экспертных, свежих материалов от редакции «Клерка», которые другим пользователям закрыты. А также доступ к каталогу уже 900 имеющихся Разборов. Подписаться за 199 рублей.

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Изучайте, обучайтесь, применяйте наши «помогалки» в повседневной работе. До встречи через месяц!

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум