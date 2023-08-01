Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев
Анонс вебинаров:
2 августа: Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение
4 августа: Как оспорить сальдо ЕНС
9 августа: Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру
10 августа: Отпускные-2023: от оформления до НДФЛ и страховых взносов
11 августа: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Что делать в случае блокировки банковского счета налоговой инспекцией
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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