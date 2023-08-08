Август бухгалтера: ожидание/реальность. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 28/2023 г.

Но не расстраивайтесь, если читаете это письмо в офисе. Зато у вас есть хоть и трудная, но любимая работа и потрясающая подборка новых материалов.
Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС.
Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года.
Порядок уплаты налога на прибыль организации с обособленными подразделениями в 2023 году + таблица с примерами проводок.
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения.
Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход.
Анонс вебинаров:
9 августа:Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру.
10 августа:Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.
10 августа: Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности.
11 августа: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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