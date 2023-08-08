Август бухгалтера: ожидание/реальность. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 28/2023 г.

Август бухгалтера ожидание: море, пляж, красивые закаты и чайки... Август бухгалтера реальность: куча бумажной волокиты, очередные отчеты, куча вопросов про ЕНП и стресс после полугодовой.

Но не расстраивайтесь, если читаете это письмо в офисе. Зато у вас есть хоть и трудная, но любимая работа и потрясающая подборка новых материалов.

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

9 августа:Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру.

10 августа:Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.

10 августа: Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности.

11 августа: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум