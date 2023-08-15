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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023

Пока вы еще не приступили к чтению журнала «Клерк.Премиум», мне бы хотелось вас порадовать хорошими новостями.
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Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023

Прямо сейчас вы можете купить два топовых онлайн–курса про ФСБУ и управленку со скидкой 43%. Узнайте, как настроить управленческий учет и работать со всеми действующими ФСБУ без нарушений. 

Но не расстраивайтесь, если читаете это письмо в офисе. Зато у вас есть хоть и трудная, но любимая работа и потрясающая подборка новых материалов.

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

17 августа:

Как снизить налоговый штраф

21 августа 

Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход

22 августа

ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

22 августа

Мини-курсы 

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

76 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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