Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023

Пока вы еще не приступили к чтению журнала «Клерк.Премиум», мне бы хотелось вас порадовать хорошими новостями.

Прямо сейчас вы можете купить два топовых онлайн–курса про ФСБУ и управленку со скидкой 43%. Узнайте, как настроить управленческий учет и работать со всеми действующими ФСБУ без нарушений.

Но не расстраивайтесь, если читаете это письмо в офисе. Зато у вас есть хоть и трудная, но любимая работа и потрясающая подборка новых материалов.

Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

17 августа:

Как снизить налоговый штраф

21 августа

Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход

22 августа

ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

22 августа

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум