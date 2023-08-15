Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023

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Для подписчиков Клерк.Премиум собрали важнейшие темы, подробно ответили на вопросы на консультациях и выпустили разборы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы прошедшей недели на самые интересные темы.
Разборы недели
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Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков
Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Анонс вебинаров:
17 августа:
21 августа
Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход
22 августа
ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО
22 августа
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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