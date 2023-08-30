Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023

Новые изменения в воинском учете начнут действовать уже через месяц. А еще ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год!

Это не единственная хорошая новость для тех, кто на УСН. Еще «Клерк» запустил акцию по КПП «Главный бухгалтер на УСН» до 31 августа. Сейчас цена на курс всего 6499 рублей. Успейте!

К слову про воинский учет – новые изменения начнут действовать уже с 1 октября. Хотите подготовиться? Листайте ниже и записывайтесь на вебинар.

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