Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4

Разборы — это экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю.
Они выходят в двух форматах:
текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;
короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.
Вот, что выпустили для вас в августе.
Налоги и ЕНС
НДФЛ по ставке 15%: кто платит, с каких доходов и как оплатить
Взносы
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя
Отчетность
Ведение учета
Порядок уплаты налога на прибыль организации с обособленными подразделениями в 2023 году + таблица с примерами проводок.
Ведение бизнеса и личные финансы
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Что делать в случае блокировки банковского счета налоговой инспекцией
Про срок исковой давности, якобы позволяющий не платить долги
Выплаты работникам и кадровые вопросы
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