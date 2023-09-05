Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4

Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за август 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.

Разборы — это экспертные статьи, которые облегчают жизнь бухгалтеру, кадровику, предпринимателю.

Они выходят в двух форматах:

текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;

короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.

Вот, что выпустили для вас в августе.

Налоги и ЕНС

Взносы

Отчетность

Ведение учета

Ведение бизнеса и личные финансы

Выплаты работникам и кадровые вопросы

Как читать разборы за 99 руб?

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс, которая сейчас стоит всего 99 руб. в месяц. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

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