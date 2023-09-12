Важнейшие изменения осени для бухгалтера. Журнал Клерк.Премиум № 33/2023 Среди самых важных изменений этой осени: новшества в воинском учете. Напоминаем, что с 1 октября воинский учет коснется каждую компанию. Кроме того, бухгалтерам нужно учесть, что 1 октября 2023 года заработают поправки в НК РФ в части уведомлений по ЕНП. Комментировать 16 7