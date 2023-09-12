Важнейшие изменения осени для бухгалтера. Журнал Клерк.Премиум № 33/2023

Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе
ВЭД: дорожная карта по работе с Китаем для бухгалтеров и директоров
Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков
Анонс вебинаров:
Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора
Как переманивать ключевых сотрудников. HR мастер-класс от известного рекрутера
Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Куда бежать работодателю после трудоустройства первых работников
С 1 октября используем и заполняем новую форму счета-фактуры
Отчет 6-НДФЛ и его нестандартные ситуации: пособия, ГПХ, подарки
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Как правильно провести оплату на сайте через сервисы рассрочки
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