Как сдать отчетность за 9 месяцев без проблем. Клерк.Премиум № 34/2023

Бухгалтеры постепенно начинают готовиться к отчетности за 9 месяцев. У нас для вас хорошие новости!

Мы подготовили полезные материалы, которые помогут вам пережить отчетный период без штрафов и стрессов.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

20 сентября:Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году

21 сентября: Кадровый ЭДО: правила, документы, решение в 1С

22 сентября: Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки

26 сентября: Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум