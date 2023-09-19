Как сдать отчетность за 9 месяцев без проблем. Клерк.Премиум № 34/2023

Мы подготовили полезные материалы, которые помогут вам пережить отчетный период без штрафов и стрессов.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.
Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания
Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
За что ФНС привлекает бухгалтеров и собственников к субсидиарке: как минимизировать риски
Анонс вебинаров:
20 сентября:Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году
21 сентября: Кадровый ЭДО: правила, документы, решение в 1С
22 сентября: Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки
26 сентября: Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Изменены правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров
Куда бежать работодателю после трудоустройства первых работников
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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