Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы по теме ЕНП.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2023 года
Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой
Анонс вебинаров:
27 сентября: Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски
29 сентября: Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять
2 октября: Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой
3 октября: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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