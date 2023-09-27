Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023

«Любимая тема» бухгалтеров ЕНП продолжает радовать! Уже с 1 октября начнут действовать важные поправки, которые необходимо учесть.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы по теме ЕНП.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

27 сентября: Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски

29 сентября: Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять

2 октября: Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой

3 октября: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум