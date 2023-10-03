Воинский учет и ЕНП: что изменилось в октябре

Октябрь заставил бухгалтеров очень активно шевелиться. Один за одним вступают в силу изменения в законодательстве.Уже начали действовать изменения в воинском учете и в ЕНП. Подготовили для вас подробный материал, чтобы вы сверились, все ли изменения учли в работе.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы по теме ЕНП.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

6 октября: Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах

10 октября: Маркировка рекламы в интернете: пошаговая инструкция

11 октября: НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум