Воинский учет и ЕНП: что изменилось в октябре

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы по теме ЕНП.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль
Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Анонс вебинаров:
6 октября: Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах
10 октября: Маркировка рекламы в интернете: пошаговая инструкция
11 октября: НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
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