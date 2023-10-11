Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки. Клерк.Премиум № 37/2023

Убедитесь, что на ЕНС нет недоимок.
Пополните сальдо ЕНС заранее.
Перечисляйте налоги и взносы одной платежкой.
Обязательно отслеживайте сальдо после уплаты.
Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Электронный документооборот. Что ждет бизнес в 2023 - 2024 годах
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Анонс вебинаров:
18 октября: Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
20 октября: Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
26 октября: Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. Мастер-класс
31 октября: Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Какие документы надо срочно отправить в военкомат?
Ответственность при принудительной ликвидации ООО
Налогообложение при работе за рубежом
Компенсация расходов на проезд и проживание работникам ГПХ
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С уважением, команда Клерк.Премиум
Комментарии1
Картинка классная! Так я еще не работала, спасибо за лайфхак