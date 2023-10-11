Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки. Клерк.Премиум № 37/2023

Подготовили для вас полезный материал, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.

Убедитесь, что на ЕНС нет недоимок.

Пополните сальдо ЕНС заранее.

Перечисляйте налоги и взносы одной платежкой.

Обязательно отслеживайте сальдо после уплаты.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

18 октября: Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы

20 октября: Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса

26 октября: Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. Мастер-класс

31 октября: Банкротство контрагента: почему важно быть готовым?

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

Какие документы надо срочно отправить в военкомат?

Ответственность при принудительной ликвидации ООО

Налогообложение при работе за рубежом

Компенсация расходов на проезд и проживание работникам ГПХ

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С уважением, команда Клерк.Премиум