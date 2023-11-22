ФНС наконец-то отчиталась, как работает система ЕНС, а редакция «Клерка» подготовила для вас свежий выпуск. Клерк.Премиум № 43/2023

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + форма № 10 образец заполнения
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Полное руководство по использованию сервиса Entera и розыгрыш годовой подписки
Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов
Анонс вебинаров:
23 ноября: Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов
23 ноября: Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС
29 ноября: Воинский учет: последние новости + образцы документов
4 декабря: Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023-2024 годах
Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку
Как возместить расходы дистанционному работнику без налоговых претензий
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.
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С уважением, команда Клерк.Премиум
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