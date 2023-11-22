ФНС наконец-то отчиталась, как работает система ЕНС, а редакция «Клерка» подготовила для вас свежий выпуск. Клерк.Премиум № 43/2023

ФНС наконец-то отчиталась, как работает система ЕНС: в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764 озвучила основные тезисы по работе ЕНС из статьи 11.3 НК: как и когда начисляют, как списывают и зачитывают налоги. Наша редакция кстати подготовила специальный разбор «Как отчитаться за УСН, чтобы начисления попали на ЕНС». Скорее приступайте к изучению.

Редакция «Клерка» подготовила для вас несколько полезных Разборов, вебинары и другие полезные материалы. Кто прочитает, тот сдаст отчетность без ошибок.

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Анонс вебинаров:

23 ноября: Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов

23 ноября: Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС

29 ноября: Воинский учет: последние новости + образцы документов

4 декабря: Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

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