О порядке списания кредиторской задолженности

В учете Организации обнаружили кредиторскую задолженность юридического лица, которое было ликвидировано в 2023 году. Как правильно списать такую задолженность в налоговом учете, в текущем периоде или нужно корректировать 2023 год?

В рассматриваемом случае кредитор был ликвидирован в 2023 году. Соответственно, такая кредиторская задолженность подлежала включению в состав внереализационных доходов в 2023 году (в периоде, соответствующем дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора).

В рассматриваемой ситуации ошибка привела к занижению суммы налога к уплате. Организация обязана подать уточненную декларацию за тот период, в котором фактически контрагент был ликвидирован, то есть за период 2023 года.

Обоснование

Согласно пункту 18 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1, 21.3 и 21.4 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса. Положения данного пункта не распространяются на списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а также на списание специализированным обществом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами выпущенных им облигаций.

НК РФ не содержит разъяснений, что следует понимать под «другими основаниями». Перечень оснований, по которым суммы кредиторской задолженности признаются в составе внереализационных доходов, является открытым.

Основания возникновения и прекращения обязательств регулируются ГК РФ.

Так, статьей 419 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и другое).

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц (пункт 9 статьи 63 ГК РФ).

Учитывая изложенное, суммы кредиторской задолженности, списываемые в связи с ликвидацией организации-кредитора, подлежат включению в состав внереализационных доходов в периоде, соответствующем дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора.

Такой вывод подтверждается Письмами Минфина РФ от 06.10.2021 № 03-03-06/2/80750, от 07.02.2020 № 03-03-06/2/7955, а также многочисленными выводами из арбитражной практики (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.03.2022 № Ф06-14412/2022 по делу № А55-9032/2021, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.02.2022 № Ф07-729/2022 по делу № А56-30364/2021, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2022 № Ф10-2549/2022 по делу № А09-4542/2021, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.12.2021 № Ф09-8543/21 по делу № А60-12169/2021, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.05.2019 № Ф02-952/2019 по делу № А19-4180/2018, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.12.2021 № Ф03-6879/2021 по делу № А59-3259/2020, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2019 № Ф05-7020/2019 по делу № А40-254136/2017).

Из постановки вопроса следует, что кредитор был ликвидирован в 2023 году. Соответственно, такая кредиторская задолженность подлежала включению в состав внереализационных доходов в 2023 году (в периоде, соответствующем дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора).

В связи с этим отмечаем следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 НК РФ при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Пунктом 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Таким образом, поскольку в рассматриваемой ситуации ошибка привела к занижению суммы налога к уплате, Организация обязана подать уточненную декларацию за тот период, в котором фактически контрагент был ликвидирован, то есть за период 2023 года.

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 июля 2025 года