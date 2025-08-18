О предоставлении уведомления об участии в МГК

Материнской компанией ООО является иностранное юридическое лицо. До внесения изменений в пункт 1 статьи 105.16-1 НК РФ ООО не признавалось участником МГК, поэтому не обязано было представлять уведомление об участии в МГК. Обязано ли ООО представить Уведомление об участии в МГК за 2024 год с учетом внесенных изменений?

По нашему мнению, ООО признается участником МГК в соответствии с положениями пункта 1 статьи 105.16-1 НК РФ, поэтому у него возникает обязанность представить уведомление об участии в МГК.

Отметим, что штраф за непредставление уведомления об участии в МГК в установленный срок составляет 500 тыс. руб.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.16-1 НК РФ в целях НК РФ международной группой компаний признается совокупность организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, связанных между собой посредством участия в капитале и (или) осуществления контроля, для которых соблюдаются все следующие условия:

1) в отношении совокупности организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, указанной в абзаце первом настоящего пункта, составляется консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете либо требованиями фондовых бирж, в том числе иностранных фондовых бирж, при принятии решения о допуске к торгам ценных бумаг любой из указанных организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица или такая отчетность должна была бы составляться, если бы ценные бумаги любой из указанных организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица были допущены к торгам на фондовой бирже, в том числе на иностранной фондовой бирже;

2) в состав совокупности организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, указанной в абзаце первом настоящего пункта, входит хотя бы одна организация (иностранная структура без образования юридического лица), которая признается налоговым резидентом РФ, либо организация или иностранная структура без образования юридического лица, не признаваемая налоговым резидентом РФ, которая подлежит налогообложению в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РФ через постоянное представительство, и хотя бы одна организация (иностранная структура без образования юридического лица), которая не признается налоговым резидентом РФ, либо организация или иностранная структура без образования юридического лица, признаваемая налоговым резидентом РФ, которая подлежит налогообложению в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории иностранного государства (территории) через постоянное представительство.

Пунктом 2 статьи 105.16-1 НК РФ установлено, что участником международной группы компаний в целях настоящего Кодекса признаются:

1) лицо, входящее в совокупность организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, признаваемых международной группой компаний;

2) лицо, относящееся на конец финансового года к организациям и (или) иностранным структурам без образования юридического лица, указанным в пункте 1 настоящей статьи, финансовая отчетность по которому не учитывается при составлении консолидированной финансовой отчетности указанной группы исключительно в силу размера или несущественности данных о таком лице;

3) постоянные представительства лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

При этом материнской компанией международной группы компаний признается участник международной группы компаний, который прямо и (или) косвенно участвует в остальных участниках этой международной группы или иным способом осуществляет контроль над ними и доля участия (наличие контроля) которого является достаточной для того, чтобы финансовая отчетность других участников подлежала включению в консолидированную финансовую отчетность такого участника международной группы компаний либо подлежала бы включению в такую консолидированную финансовую отчетность, если бы ценные бумаги такого участника были бы допущены к торгам на фондовой бирже, в том числе на иностранной фондовой бирже (за исключением случаев, если финансовая отчетность такого участника подлежит включению в консолидированную финансовую отчетность другого участника этой международной группы) (подпункт 1 пункта 7 статьи 105.16-1 НК РФ).

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что международной группой компаний (далее - МГК) признается совокупность организаций, связанных между собой посредством участия в капитале, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- в состав совокупности организаций входит хотя бы одна организация – налоговый резидент РФ и хотя бы одна организация, не признаваемая налоговым резидентом РФ;

- в отношении указанной совокупности организаций составляется консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете либо требованиями фондовых бирж, в том числе иностранных фондовых бирж или в отношении указанной совокупности организаций должна была бы составляться консолидированная финансовая отчетность в соответствии требованиями фондовых бирж, в том числе иностранных фондовых бирж, если бы ценные бумаги любой из указанных организаций были допущены к торгам на фондовой бирже, в том числе на иностранной фондовой бирже.

Таким образом, российская компания может быть признана участником МГК в случае, если в отношении совокупности организаций должна была бы составляться консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями фондовых бирж, в том числе иностранных фондовых бирж, если бы ценные бумаги любой из указанных организаций были допущены к торгам на фондовой бирже, в том числе на иностранной фондовой бирже.

В Письме Минфина РФ от 17.09.2024 № 03-12-11/88580 даны следующие разъяснения:

«В целях Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) международной группой компаний признается совокупность организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, связанных между собой посредством участия в капитале и (или) осуществления контроля, для которых одновременно соблюдаются все условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 105.16-1 Кодекса. Положения пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса (с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 27.11.2023 N 539-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и вступивших в силу 1 января 2024 года) не исключают возможность признания совокупности вышеуказанных организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица международной группой компаний, в том числе в случае, если ценные бумаги таких организаций (иностранных структур без образования юридического лица) не обращаются на фондовой бирже, в том числе на иностранной фондовой бирже. При этом также отмечаем, что положения пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса не содержат ограничений по организационно-правовой форме организаций (иностранных структур без образования юридического лица), совокупность которых может признаваться международной группой компаний».

Аналогичные выводы были сделаны в Письме Минфина РФ от 17.12.2024 № 03-12-12/127786.

В совместном Письме Минфина РФ и ФНС РФ от 27.03.2025 № ШЮ-4-13/3277@ были даны следующие разъяснения:

«2. … В соответствии с пунктом 1 статьи 105.16-1 Кодекса МГК признается совокупность организаций и (или) иностранных структур без образования юридического лица, связанных между собой посредством участия в капитале и (или) осуществления контроля, для которых соблюдаются условия, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса. При этом положения указанной выше статьи не содержат ограничений по организационно-правовой форме участников МГК, равно как и необходимости выпуска обращающихся ценных бумаг. Подпункт 1 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса содержит требование о составлении консолидированной финансовой отчетности МГК. Подпункт 2 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса содержит требование о наличии среди участников МГК хотя бы одного налогового резидента (постоянного представительства) Российской Федерации и одного налогового резидента (постоянного представительства) иностранного государства (территории). Следует обратить внимание, что в силу пункта 13 статьи 1 Закона подпункт 1 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса изложен в новой редакции. Если в предыдущей редакции подпункта 1 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса содержалось требование о составлении консолидированной финансовой отчетности МГК в силу требований закона или в связи с допуском ценных бумаг ее участников к торгам на фондовой бирже, то в новой редакции условие о составлении консолидированной отчетности считается соблюденным, как если бы ценные бумаги участников МГК были допущены к торгам на фондовой бирже. Следовательно, с 01.01.2024 для соответствия понятию МГК достаточно соблюдать условия подпункта 2 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса, так как условия подпункта 1 пункта 1 статьи 105.16-1 Кодекса считаются соблюденными. Таким образом, начиная с 01.01.2024 обязанности, предусмотренные разделом V.1 Кодекса <1>, распространяются на все МГК, независимо от того, составляет ли материнская компания консолидированную финансовую отчетность или нет».

С учетом приведенных норм можно сделать вывод о том, что группа компаний будет признаваться МГК в целях НК РФ в том случае, если в состав совокупности организаций входит хотя бы одна организация – налоговый резидент РФ и хотя бы одна организация, не признаваемая налоговым резидентом РФ.

В рассматриваемом нами случае в группу компаний входят: материнская компания, не признаваемая резидентом РФ, и ООО, которая признается резидентом РФ.

На основании изложенного считаем, что с 1 января 2024 года группа компаний признается МГК с точки зрения пункта 1 статьи 105.16-1 НК РФ, а ООО будет признаваться участником МГК.

На основании пункта 1 статьи 105.16-2 НК РФ налогоплательщики (за исключением иностранных организаций, получающих только доходы, указанные в статье 309 НК РФ), являющиеся участниками международной группы компаний, в случаях, порядке и сроки, которые установлены настоящей статьей, представляют в ФНС РФ уведомления об участии в международной группе компаний.

Уведомление об участии в международной группе компаний представляется по установленному формату только в электронной форме в срок не позднее восьми месяцев с даты окончания отчетного периода для материнской компании такой международной группы компаний (пункт 4 статьи 105.16-2).

В силу пункта 7 статьи 105.16-2 НК РФ положения настоящей статьи не распространяются на налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы компаний, общая сумма дохода (выручки) которой удовлетворяет условию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 6 статьи 105.16-3 НК РФ.

Подпунктом 3 пункта 6 статьи 105.16-3 установлены следующие критерии - налогоплательщик является участником международной группы компаний, общая сумма дохода (выручки) которой в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за финансовый год, составляющий двенадцать последовательных календарных месяцев, непосредственно предшествующих отчетному периоду, составляет или может составлять (в случае, если бы составлялась консолидированная финансовая отчетность):

- менее 50 миллиардов рублей - в случае, если материнская компания международной группы компаний признается налоговым резидентом РФ;

- менее величины общей суммы дохода (выручки), установленной законодательством иностранного государства (территории) для возникновения обязанности представления в компетентный орган такого иностранного государства (территории) странового отчета, содержащего информацию, аналогичную информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 105.16-6 НК РФ, - в случае, если материнская компания такой международной группы компаний признается налоговым резидентом соответствующего иностранного государства (территории)[1].

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы:

1. Группа компаний признается МГК, а ООО признается ее участником.

2. В общем случае у ООО возникает обязанность представить в ФНС РФ уведомление об участии в МГК.

3. ООО может быть освобождена от обязанности по представлению уведомления об участии в МГК если:

- общая сумма дохода (выручки) МГК в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за финансовый год, составляющий двенадцать последовательных календарных месяцев, непосредственно предшествующих отчетному периоду, составляет менее величины общей суммы дохода (выручки), установленной законодательством иностранного государства (территории) для возникновения обязанности представления в компетентный орган такого иностранного государства (территории) странового отчета, содержащего информацию, аналогичную информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 105.16-6 НК РФ, - в случае, если материнская компания такой международной группы компаний признается налоговым резидентом соответствующего иностранного государства (территории).

Статьей 129.9 НК РФ установлено, что неправомерное непредставление в установленный срок уведомления об участии в международной группе компаний или представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

Коллегия Налоговых Консультантов, 7 августа 2025 года

[1] В случае, если материнская компания международной группы компаний или уполномоченный участник международной группы компаний составляет консолидированную финансовую отчетность в валюте, отличной от валюты РФ, соответствие условию величины общей суммы дохода (выручки), указанной в настоящем подпункте, определяется с применением среднего курса валюты при составлении консолидированной финансовой отчетности к рублю РФ, установленного ЦБ РФ, за финансовый год, непосредственно предшествующий отчетному периоду.