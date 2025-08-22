О порядке предоставления имущественного налогового вычета работодателем

Получили по ТКС уведомление на имущественный вычет сотрудника за период 2025 год. С какого периода должны дать налоговый вычет, с начала года или с месяца получения? Должны ли пересдавать отчетность по 6-НДФЛ?

Имущественный вычет должен быть предоставлен работнику с начала года, т.е. должен быть произведен перерасчет ранее удержанного налога.

Предоставляемый имущественный вычет работнику подлежит отражению в текущем отчетном периоде расчета, без предоставления уточненных расчетов.

Обоснование

В соответствии с пунктом 8 статьи 220 НК РФ имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода на основании его обращения с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, при условии представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов.

Таким образом, имущественный вычет предоставляется налоговым агентом на основании:

письменного заявления работника о предоставлении вычета;

подтверждения права работника на имущественный вычет (подтверждение в виде уведомления от налогового органа).

Согласно пункту 3 статьи 226 НК РФ исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1, 1.1, 1.2 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Из указанной нормы можно сделать вывод о том, что налоговая база по доходам, по которым предоставляется вычет, определяется нарастающим итогом с начала года.

Соответственно, если работник обратился за вычетом, например, в середине года, должен быть сделан перерасчет, т.е. удержанные с начала года суммы налога сформируют излишне удержанный НДФЛ, который подлежит возврату работнику.

Аналогичный подход изложен в письме Минфина РФ от 06.03.2020 № 03-04-05/16897:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 226 Кодекса исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации, а также доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 Кодекса), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. Следовательно, при обращении физического лица к работодателю с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета не в первом, а в одном из последующих месяцев календарного года налог исчисляется за весь истекший с начала года период с применением имущественного налогового вычета. На основании пункта 1 статьи 231 Кодекса излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления работника».

Учитывая изложенное, имущественный вычет должен быть предоставлен работнику с начала года, т.е. должен быть произведен перерасчет ранее удержанного налога.

В отношении уточненного расчета отметим следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 25-го числа месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, расчет сумм налога предоставляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и за год.

Согласно пункту 6 статьи 81 НК РФ при обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести в указанный расчет необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном настоящей статьей.

Из указанной нормы можно сделать вывод о том, что уточненный расчет (в том числе по форме 6-НДФЛ) предоставляется в случае неотражения (неполноты отражения) сведений или ошибок в расчете.

В рассматриваемом случае обязанность по предоставлению имущественного вычета работнику у Организации возникает только после получения уведомления налогового органа и заявления работника. Соответственно, до этого момента у Организации отсутствовали основания для внесения соответствующих сведений в расчет. Следовательно, в данной ситуации речь не идет о неотражении или неполноте отражения сведений, ошибок в расчете.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, предоставляемый имущественный вычет работнику подлежит отражению в текущем отчетном периоде расчета, без предоставления уточненных расчетов.

