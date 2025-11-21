Обязательства ФЛ при наличии счетов за пределами РФ

Обоснование

В настоящее время валютное регулирование осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее – Закон № 173-ФЗ).

Из положений подпункта а) пункта 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ следует, что резидентом признается физическое лицо, являющееся гражданином РФ.

Таким образом, физическое лицо, имеющее гражданство РФ, признается валютным резидентом.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона № 173-ФЗ резиденты[1] открывают без ограничений счета (вклады) в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее - иные организации финансового рынка), а также осуществляют переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

В силу части 2 статьи 12 Закона № 173-ФЗ за исключением случаев, установленных частью 8 настоящей статьи, резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержденной ФНС РФ.

В целях настоящего Федерального закона налоговым органом по месту учета резидента является:

для резидента - физического лица - налоговый орган по месту его жительства (в случае отсутствия у такого резидента места жительства на территории РФ - налоговый орган по месту его пребывания) либо налоговый орган по месту его учета в качестве крупнейшего налогоплательщика; в случае отсутствия у резидента - физического лица на территории РФ места жительства (места пребывания) - налоговый орган по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества (при наличии у такого резидента нескольких объектов недвижимого имущества - налоговый орган по месту нахождения одного из принадлежащих ему объектов недвижимого имущества по выбору резидента).

В случае отсутствия у резидента - физического лица места жительства (места пребывания), недвижимого имущества на территории РФ уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, представляются резидентом в любой налоговый орган по его выбору.

На основании части 7 статьи 12 Закона № 173-ФЗ физические лица - резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за пределами территории РФ в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней, и физических лиц - резидентов, указанных в абзаце четвертом настоящей части, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ.

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 утверждены Правила представления физическими лицами – резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории российской федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (далее - Правила).

Согласно пункту 2 Правил отчетным годом является календарный год.

Физическое лицо - резидент представляет в налоговый орган отчет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, за исключением случаев представления отчетов в иные сроки в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

Частью 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ установлено, что требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, осуществления переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, а также представления отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, установленные настоящей статьей, не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком РФ, и к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам - резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 НК РФ, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами РФ в соответствующем налоговом периоде.

Таким образом, в общем случае физические лица – граждане РФ, имеющие счета в банках, расположенных за пределами РФ, обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета:

уведомления об открытии, закрытии счетов в банках, расположенных за пределами РФ, а также об изменении реквизитов счетов – в течение одного месяца с момента открытия, закрытия, изменения реквизитов счета;

отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (далее – отчеты о движении денежных средств) – до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

При этом от обязанности представлять уведомления и отчеты освобождены физические лица – граждане РФ, которые в календарном году пребывали за пределами РФ более 183 дней.

Соответственно, у гражданина РФ, постоянно проживающего за пределами РФ, не возникает обязанности по представлению в налоговый орган РФ:

уведомлений об открытии, закрытии счетов в банках, расположенных за пределами РФ, а также об изменении реквизитов счетов в течении одного месяца с момента открытия, закрытия, изменения реквизитов счета;

отчетов о движении денежных средств .



Отметим, что на основании абзаца 3 части 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ физические лица - резиденты[2], которые в соответствии с абзацем первым настоящей части не уведомляли налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), не представляли налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и срок пребывания которых за пределами территории РФ в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее, обязаны:

уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) в банках по форме, утвержденной ФНС РФ в соответствии с частью 2 настоящей статьи в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом ;

представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Таким образом, в случае если в каком-либо календарном году срок нахождения физического лица, постоянно проживающего за пределами РФ, на территории РФ будет 183 дня и более, то у него возникнут следующие обязанности:

представить уведомление в налоговый орган по месту своего учета об открытии, закрытии счетов, изменении реквизитов счета до 1 июня года, следующего за истекшим годом ;

представить отчет о движении денежных средств до 1 июня года, следующего за истекшим годом.

Из вопроса также следует, что между физическим лицом и российской организацией заключен трудовой договор о дистанционной работе, на основании которого физическое лицо получает заработную плату от источника в РФ.

Частью 4 статьи 12 Закона № 173-ФЗ установлено, что резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте РФ, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или с других своих счетов (с вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте РФ, открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ.

При этом в Информации Банка России «Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж» от 26.09.2025 разъяснено:

«Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно. Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции. Физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках. При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом».

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что физическое лицо в случае получения заработной платы на счет, открытый в банке на территории РФ, может ежемесячно переводить денежные средства на счет, открытый в банке за пределами РФ, в пределах 1 млн. долларов США или эквивалент в другой валюте.

Какие-либо иные ограничения, а также обязанности по представлению отчетности в связи с получением физическим лицом, гражданином РФ, постоянно проживающим за пределами РФ, заработной платы от российской организации валютным законодательством не предусмотрено.

Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО. Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru +7915-329-02-05

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 октября 2025 года

[1] за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 № 79-ФЗ.

[2] за исключением физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 207 НК РФ, в случае признания ФНС РФ таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами РФ в соответствующем налоговом периоде.