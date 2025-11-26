О налоге на имущество в отношении дорог, площадок, ограждений территории

В составе основных средств Организации числятся объекты — дороги, площадки, ограждение территории из металлической сетки. Подлежат ли обложению налогом на имущество указанные объекты?

По нашему мнению, если объекты благоустройства - дорога, площадка, ограждение не зарегистрированы в ЕГРЮЛ, не имеют разрешительной документации на строительство, не имеют признаков сооружений, а построены в целях улучшения характеристик земельного участка, обозначения его границ, обеспечения пропускного режима, то указанные объекты не являются самостоятельными объектами недвижимого имущества, не подлежат обложению налогом на имущество.

Обоснование

На основании пункта 1 статьи 374 НК РФ объектами налогообложения признаются:

1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК РФ, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.

2) недвижимое имущество, находящееся на территории РФ и принадлежащее организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 НК РФ, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

В силу пункта 2 статьи 275 НК РФ, если иное не установлено настоящим пунктом, налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ[1].

Из приведенных положений следует, что обязанность уплачивать налог на имущество возникает в отношении недвижимого имущества в следующем порядке:

- учитываемого на балансе в составе основных средств - налоговая база определяется как среднегодовая стоимость, при условии, что не возникает обязанности по уплате налога исходя из кадастровой стоимости;

- независимо от способа учета – налоговая база определяется по кадастровой стоимости, если в отношении такого имущества субъектом РФ утверждена кадастровая стоимость, а законом субъекта РФ, установлена обязанность определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости. При этом такое имущество должно относиться к категориям, перечисленным, в пункте 1 статьи 378.2 НК РФ.

При этом согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 374 НК РФ не признаются объектами налогообложения, в частности, земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы).

Из постановки вопроса можно заключить, что в составе основных средств Организации числятся объекты благоустройства завода, в частности:

- проезды, площадки;

- ограждение территории из металлической сетки.

Отметим, что в силу пункта 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что к недвижимым вещам относятся:

- имущество, в силу своих природных свойств (прочно связано с землей и невозможно перемещение без несоразмерного ущерба его назначению);

- имущество, которое законом отнесено к недвижимым вещам.

К недвижимым вещам относятся, в частности:

- земельные участки;

- участки недр;

- здания;

- сооружения;

- объекты незавершенного строительства;

- воздушные, морские суда и суда внутреннего мореплавания;

- иное имущество, которое законом отнесено к недвижимым вещам.

В Письме ФНС РФ от 28.08.2019 № БС-4-21/17216@ были даны следующие рекомендации по отнесению имущества к движимому или недвижимому:

«В связи с поступающими обращениями, касающимися установления вида некоторых объектов имущества (движимое/недвижимое) в целях администрирования налога на имущество организации (далее - налог), в дополнение к письму ФНС России от 01.10.2018 N БС-4-21/19038@ "О критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации" информируем о целесообразности изучения следующих судебных актов: 1. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.08.2006 N Ф09-6605/06-С3 по делу N А76-1839/2006 (для объекта типа "вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода"); 2. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 16.12.2008 по делу N А12-7360/08 (для объекта типа "замощение"); 3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.09.2013 N 1160/13 (для объекта типа "ограждение"); 4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2018 N 307-КГ18-13146 (для объекта типа "трансформаторная подстанция"); 5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2018 N 305-КГ18-20539 (для объекта типа "трубопровод"); 6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241 (для объектов типа "оборудование линии по производству...", "трансформаторная подстанция"). Рекомендуем учитывать, что в перечисленных судебных актах используются следующие критерии для отнесения объектов имущества к недвижимости (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и иных объектов, относящихся к недвижимости в силу прямого указания федерального закона: земельные участки, жилые помещения и т.п.), вытекающие из положений пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации: - наличие прочной связи объекта с землей (например, сооружение объекта на монолитном железобетонном фундаменте, функциональное или технологическое соединение этого объекта с другими объектами подземными коммуникациями (кабельными электролиниями, проложенными в подземных траншеях и т.п.)); - перемещение объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению (в т.ч. способность объекта выступать в гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав (в отличие от объектов, выполняющих исключительно обслуживающую (вспомогательную) функцию по отношению к объектам недвижимости, включая земельные участки, здания, сооружения); наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут быть использованы в экономической деятельности независимо от земельного участка, на котором он находится, и других находящихся на общем земельном участке объектов недвижимости)».

Таким образом, кроме установления фактов наличия прочной связи с землей и невозможности перемещения объекта без соразмерного ущерба его назначению, целесообразно удостовериться, что объект может выступать в гражданском обороте в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и в наличии у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут использоваться независимо от земельного участка.

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 16.12.2008 по делу № А12-7360/08, на который была ссылка в Письме, в отношении «замощений» было отмечено следующее:

«…замощение не может быть в силу статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации отнесено к недвижимому имуществу, поскольку не обладает представленным законом критериям: - обладание объектом полезными свойствами, которые могут быть использованы независимо от земельного участка, на котором находится; - обладание объектом полезными свойствами, которые могут быть использованы независимо от других находящихся на общем земельном участке зданий, сооружений, иных объектов недвижимости имущества в предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности собственника такого имущественного комплекса; - невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению. Покрытие (замощение) из бетона, асфальта, щебня и других твердых материалов используемое для стоянки автомобилей обеспечивает чистую, ровную и твердую поверхность, но не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного участка, на котором оно находится».

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 № 25 был сделан вывод:

«38. … При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (пункт 1 статьи 133 ГК РФ)».

Со ссылкой на приведенное Постановление в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016, было отмечено:

«Возможность признания объекта незавершенного строительства недвижимостью была также разъяснена в п. 38 постановления N 25, согласно которому при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (п. 1 ст. 130 ГК РФ). При этом замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (п. 1 ст. 133 ГК РФ). Из исследованных судами по делу документов, в том числе акта о государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства (благоустроенная площадка) с указанием степени готовности объекта 1,18%, исходя из конструктивных элементов, приведенных судами при его описании (щебень, асфальтовое покрытие), спорный объект ввиду отсутствия неразрывной связи с землей следует признать замощением земельного участка, которое является его частью и согласно п. 38 постановления N 25 не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью».

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 07.04.2016 по делу № 310-ЭС15-16638, А35-8277/2014 отмечено:

«Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (пункт 1 статьи 133 ГК РФ). Таким образом, что при разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью, независимо от осуществления государственной регистрации права собственности на нее, следует устанавливать наличие у нее признаков, способных относить ее в силу природных свойств или на основании закона к недвижимым объектам. Данный вывод содержится также в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2015 N 303-ЭС15-5520».

В Письме Минфина РФ от 25.10.2024 № 03-05-05-01/104183 на основании приведенной судебной практики были сделаны следующие выводы:

«…в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом обложения налогом на имущество признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего Кодекса. Подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса установлено, что не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы). Согласно статьям 130 и 131 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся подлежащие государственной регистрации (специальной регистрации, учету) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Кроме того, подпунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определено, что под объектом капитального строительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). Отмечаем, что судебными органами указано, что замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.04.2016, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2016 по делу N 310-ЭС15-16638, пункт 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). Таким образом, если объект основных средств не является самостоятельной недвижимой вещью (объектом капитального строительства), а является только замощением земельного участка (улучшениями земельного участка), по мнению Департамента, не признается объектом обложения налогом на имущество организаций в силу подпункта 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса».

С учетом приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае, если площадка, дорога не имеет признаков сооружения, не может выступать в гражданском обороте в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, отсутствуют самостоятельные полезные свойства, которые могут использоваться независимо от земельного участка, а является только улучшением свойств участка, например, выравнивание покрытия, обеспечение чистоты, то такая площадка, дорога не признается самостоятельным объектом недвижимости, а является неотделимым улучшением земельного участка, который не признается объектом обложения налогом на имущество.

Между тем, обращаем Ваше внимание, что не в отношении всех дорог, площадок справедлив такой вывод.

В Письме Минэкономразвития РФ от 02.05.2017 № ОГ-Д23-5242 были даны следующие разъяснения:

«Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (пункт 23 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения являются линейными объектами. Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Статьей 51 ГрК РФ установлено, что для строительства линейных объектов необходимо получение разрешения на строительство, а после завершения строительства - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (статья 55 ГрК РФ). Таким образом, объекты, входящие в состав автомобильной дороги, создаются с соблюдением порядка, установленного для создания объектов недвижимости (приобретение земельного участка, получение разрешения на строительство, соблюдение строительных норм и правил, ввод в эксплуатацию и т.д.). Необходимо отметить, что, учитывая положения статей 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос о том, является ли объект недвижимостью, решается на стадии разработки проектной документации и получения разрешительных документов. Изложенная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 2.4 Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 2 июля 2014 г., Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 г., пункт 25 Обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учета, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 г.), согласно которой вопрос об отнесении конкретного имущества к недвижимому должен разрешаться на стадии его создания (в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, применяемыми в отношении объектов капитального строительства), а также с учетом наличия самостоятельного назначения этого имущества (по отношению к земельному участку, на котором такое имущество расположено) и способности выступать в гражданском обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав. При этом из сложившейся судебной практики следует, что замощение из щебня или гравия и других твердых материалов, используемое для покрытия автомобильной дороги, обеспечивает чистую, ровную и твердую поверхность, но не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного участка, на котором оно находится. В отличие от зданий, строений и сооружений твердое покрытие не имеет конструктивных элементов, которые могут быть разрушены при перемещении объекта. Дорожные покрытия из гравия и щебня устраиваются путем россыпи данных материалов непосредственно на земляное полотно, что исключает прочную связь с землей, при их переносе не теряют качеств, необходимых для дальнейшего использования».

В Письме Минфина РФ от 13.11.2019 № 03-05-05-01/87416 было отмечено следующее:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектами обложения налогом на имущество организаций для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса. Подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса установлено, что не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы). Согласно статьям 130 и 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся подлежащие государственной регистрации (специальной регистрации, учету) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Кроме того, статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что под объектом капитального строительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. Для создания объектов капитального строительства необходимы подготовка проектной документации, получение разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию (статьи 48, 48.1, 49, 51, 55 ГрК РФ). Поэтому вопрос о том, является ли объект недвижимостью, должен решаться с учетом положений ГрК РФ на стадии разработки проектной документации и получения разрешительных документов (письмо Минэкономразвития России от 22.04.2019 N Д23и-13390). По мнению Департамента, при решении вопроса признания асфальтированной площадки для целей налогообложения объектом недвижимого имущества необходимо учитывать также различную правоприменительную практику по данному вопросу. На основании пункта 1 статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.04.2016, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2016 по делу N 310-ЭС15-16638, пункт 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25). В то же время из мотивировочной части Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.12.2008 N 9626/08 по делу N А08-7744/06-5 следует, что производственная площадка может признаваться объектом недвижимости. Поэтому, если асфальтированная площадка не является самостоятельной недвижимой вещью (сооружением - объектом капитального строительства), а является только замощением земельного участка (улучшениями земельного участка), покрытый асфальтом земельный участок (асфальтированная площадка), по мнению Департамента, не признается объектом обложения налогом на имущество организаций в силу подпункта 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса».

Из Постановления Президиума ВАС РФ от 16.12.2008 № 9626/08 по делу № А08-7744/06-5 следует:

«Спорный объект создавался как открытая стоянка с твердым покрытием, рассчитанная на 100 грузовых автомобилей. Строительство стоянки осуществлялось в соответствии с договором подряда на капитальное строительство от 11.07.1989 трестом "Белгородпромстрой" (подрядчиком) по заказу Белгородского грузового автотранспортного предприятия N 2 (далее - предприятие) объединения "Белгородавтотранс". Предприятие оказывало услуги грузовых автомобильных перевозок. За ним были закреплены здания, сооружения и оборудование, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей. Все имущество предприятия, включая стоянку, располагалось на земельном участке площадью 5,32 гектара, выделенном ему в соответствии с постановлением главы администрации от 23.09.1992 N 1532 на праве постоянного (бессрочного) пользования. В результате приватизации предприятия право собственности на спорный объект перешло к открытому акционерному обществу "Авангард", а затем, в связи с реорганизацией последнего, к обществу "Авангард-Сервис". Согласно техническому паспорту от 06.05.2006 спорный объект имеет кадастровый номер, является сооружением - производственной площадкой для грузовых автомобилей площадью 8 565, 4 кв. метра, имеющей песчаную подушку, щебеночную подготовку и слой бетона толщиной 20 сантиметров. В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Учитывая фактические обстоятельства дела, Президиум соглашается с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о признании спорного объекта недвижимым имуществом в силу его соответствия признакам, предусмотренным статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации».

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в случае, если дорога, площадка являются сооружением, строятся в соответствии нормами Градостроительного кодекса РФ, в целях строительства объектов на них оформляется разрешение на строительство, по итогам строительства оформляется акт ввода в эксплуатацию, то такие объекты признаются самостоятельным недвижимым имуществом, облагаемым налогом на имущество.

В отношении ограждений в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу № А76-1598/2012 были сделаны следующие выводы:

«Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в ЕГРП (пункт 1 статьи 131 Гражданского кодекса). По смыслу указанных положений гражданского законодательства право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может быть зарегистрировано в ЕГРП лишь в отношении тех вещей, которые, обладая признаками недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав. По мнению судов, ограждение является объектом капитального строительства вспомогательного назначения, что предполагает его отнесение к категории недвижимого имущества. Однако термин "объект капитального строительства" является специальным понятием градостроительного законодательства, поэтому он не может подменять собой правовую категорию "объект недвижимого имущества", имеющую иную отраслевую принадлежность, объем и содержание. Поскольку требование о государственной регистрации прав установлено лишь в отношении недвижимости как категории гражданского права, вывод о необходимости распространения в отношении того или иного объекта капитального строительства соответствующего правового режима может быть сделан в каждом конкретном случае только с учетом критериев, установленных приведенными нормами Гражданского кодекса. В имеющемся в материалах дела техническом заключении указано, что ограждение протяженностью 126,36 метра является объектом благоустройства, устроено из профнастила по бетонному фундаменту на естественном основании. Функциональное назначение ограждения позволяет квалифицировать его в качестве строения вспомогательного использования. Из установленных судами обстоятельств следует, что ограждение находится на земельном участке, предоставленном Центробанку на праве постоянного (бессрочного) пользования. Данное сооружение необходимо для определения границ этого земельного участка, создания пропускного режима и предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к комплексу зданий Центробанка. Так как ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям, выводы судов о необходимости государственной регистрации права собственности на него не могут быть признаны обоснованными. В связи с отсутствием у ограждения качеств самостоятельного объекта недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации независимо от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком».

Схожие выводы были сделаны в Постановлении ФАС Московского округа от 19.03.2014 № Ф05-929/2014 по делу № А40-49170/13-85-476:

«В имеющемся в материалах дела техническом паспорте указано, что "забор с воротами" протяженностью 347,06 метра является ограждением земельного участка, забор железобетонный, автомобильные металлические ворота. Функциональное назначение ограждения позволяет квалифицировать его в качестве строения вспомогательного использования. Из установленных судами обстоятельств следует, что ограждение находится на земельном участке, предоставленном ОАО "Промэлектромонтаж". Данное сооружение необходимо для определения границ этого земельного участка, создания пропускного режима и предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к комплексу зданий Центробанка. Так как ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям, выводы судов о необходимости государственной регистрации права собственности на него не могут быть признаны обоснованными. В связи с отсутствием у ограждения качеств самостоятельного объекта недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации независимо от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком».

В Определении Верховного Суда РФ от 23.01.2015 № 305-ЭС14-7970 по делу № А40-94643/13 были сделаны следующие выводы:

«…суд кассационной инстанции руководствуясь положениями статей 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что в данном конкретном случае спорные сооружения (разъездная автодорога, открытый склад, открытая стоянка, разъездная площадка, забор - ограждение) не могут отвечать признакам недвижимого имущества, поскольку не имеют самостоятельного хозяйственного назначения, не являются отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям. В связи с отсутствием у спорных сооружений качеств самостоятельного объекта недвижимости право собственности на них не подлежит регистрации независимо от их физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этих сооружений с соответствующим земельным участком».

Таким образом, позиция судов сводится к тому, что ограждения выполняют вспомогательную функцию – обозначение границ участка, обеспечение пропускного режима, не имеют самостоятельного хозяйственного назначения, поэтому не обладают признаками недвижимого имущества. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что ограждения не облагаются налогом на имущество.

Учитывая существенное количество официальных разъяснений и арбитражную практику по данному вопросу, можно сделать вывод о том, что в каждом конкретном случае анализируется индивидуальная характеристика объектов в целях выявления наличия признаков недвижимого имущества.

По нашему мнению, в рассматриваемом нами случае, если дорога, площадка, ограждение не зарегистрированы в ЕГРЮЛ, не имеют разрешительной документации на строительство, не имеют признаков сооружений, а построены в целях улучшения характеристик земельного участка, обозначения его границ, обеспечения пропускного режима, то указанные объекты не являются самостоятельными объектами недвижимого имущества, не подлежат обложению налогом на имущество.

Коллегия Налоговых Консультантов, 30 октября 2025 года

[1] Пунктом 1 статьи 378.2 НК РФ предусмотрено, что налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные представительства;

4) жилые помещения, жилые строения, многоквартирные дома, наемные дома, садовые дома, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

В силу пункта 2 статьи 378.2 НК РФ закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, может быть принят только после утверждения субъектом РФ в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

После принятия закона, указанного в настоящем пункте, переход к определению налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, как их среднегодовой стоимости не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 2.2 пункта 12 настоящей статьи.