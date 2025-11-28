О пороге 5% по Закону о торговой деятельности при выплате премии и оплате услуг

Нужно ли отслеживать 5% порог по выплате премий за отгрузку АО и при оплате ООО рекламных услуг?

Вопрос:

Организацией заключен договор поставки с АО (торговые сети), в рамках которого Организация выплачивает вознаграждение за приобретение покупателем определенного количества продовольственных товаров.

Между Организацией и ООО заключен договор оказания услуг, в рамках которого Исполнителем оказываются рекламные услуги.

АО владеет 100% долей в уставном капитале ООО.

Нужно ли отслеживать 5% порог по выплате премий за отгрузку АО и при оплате ООО рекламных услуг?

Ответ:

Поскольку АО владеет 100% долей в уставном капитале ООО, такие юридические лица будут признаваться группой лиц в целях применения положений Закона № 381-ФЗ об ограничении суммы вознаграждения и оплаты услуг по продвижению товара.

В связи с тем, что, по мнению ФАС РФ, к услугам по продвижению товаров также относятся услуги, оказываемые лицами, входящими в одну группу лиц с торговыми сетями, можно сделать вывод о том, что рекламные услуги, оказываемые ООО, относятся к услугам по продвижению товара.

Соответственно, по нашему мнению, сумма вознаграждения, уплачиваемая АО, и оплата рекламных услуг, оказываемых ООО, в совокупности не должны превышать 5% от стоимости всех продовольственных товаров, приобретенных АО у Организации.

Обоснование:

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона № 381-ФЗ[1] соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров[2].

В силу части 11 статьи 9 Закона № 381-ФЗ услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги могут оказываться хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, на основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг.

Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных продовольственных товаров действий, связанных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается (часть 12 статьи 9 Закона № 381-ФЗ).

В силу части 6 статьи 9 Закона № 381-ФЗ выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, иных видов вознаграждения, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается.

Таким образом, поставщики могут выплачивать в адрес торговых сетей вознаграждение за приобретение сетями определенного объема товаров.

Кроме того, на основании отдельного договора оказания услуг торговые сети могут оказывать услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги. Выплата иных видов вознаграждения не допускается.

Размер вознаграждения и плата за приобретенные услуги в совокупности не могут превышать 5% от цены товаров, приобретенных у этого поставщика торговой сетью.

На основании части 14 статьи 9 Закона № 381-ФЗ требования, установленные настоящей статьей, распространяются на действия (бездействие) лиц, входящих с хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, или хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции».

Согласно части 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ[3] группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков, в частности:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Таким образом, ограничение 5% применяется в отношении всех сумм вознаграждений и платы за услуги, выплачиваемые как самой торговой сети, так и юридическим лицам, входящему в одну группу с этой торговой сетью.

В случае если одно юридическое лицо владеет более чем 50% долей в уставном капитале другого юридического лица, такие юридические лица будут признаваться группой лиц в целях применения 5% ограничения.

Согласно Разъяснениям ФАС РФ[4] «По вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:

«9. Совокупный размер вознаграждения и платы за услуги Для целей применения части 4 статьи 9 Закона о торговле совокупный размер вознаграждения и платы за оказание услуг не может превышать 5% от цены всех приобретенных продовольственных товаров, поставленных в период, согласованный сторонами. Период и срок начисления (выплаты) вознаграждения и платы за оказание услуг определяется сторонами в соответствующих договорах поставки и договоре оказания услуг (цена договора)…. Поставщик вправе приобретать указанные выше услуги как у организаций торговли, являющихся непосредственными приобретателями продовольственных товаров, с соблюдением требований Закона о торговле о предельном совокупном размере выплат по вознаграждению и плате за оказание услуг (не более 5% от цены приобретенных продовольственных товаров), так и у иных лиц, оказывающих соответствующие услуги, без ограничений по стоимости таких услуг (в случае, если они не входят в группу лиц с организацией торговли)».

Отметим, что на основании пункта 10 статьи 2 Закона № 381-ФЗ услуги по продвижению товаров - услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров.

Таким образом, в качестве услуг по продвижению товаров понимаются и услуги, осуществляемые путем рекламирования товаров.

В Разъяснениях ФАС РФ[5] «По вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» было уточнено следующее:

«4. Услуги по продвижению товаров Согласно пункту 10 статьи 2 Закона о торговле к услугам по продвижению товаров относятся услуги, оказываемые поставщикам в торговые сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров. При этом перечень видов услуг не ограничен указанным положением, поскольку к ним могут относиться иные услуги, направленные на продвижение товаров. Перечень услуг по продвижению продовольственных товаров является открытым и к иным подобным услугам могут быть отнесены любые услуги, целью которых является привлечение внимания потребителей к определенным товарам, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров. ФАС России обращает внимание, что к услугам по продвижению товаров также относятся услуги, оказываемые лицами, входящими в одну группу лиц с торговыми сетями. При этом к услугам по продвижению товаров не относятся услуги, которые оказываются иными лицами, не осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговой сети и не входящими с такими лицами в одну группу лиц».

Из Разъяснений ФАС РФ «По некоторым вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 273-ФЗ»[6] следует:

«3. О распространении ограничения части 4 статьи 9 Закона о торговле на плату за оказание услуг, выплачиваемую хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в адрес третьих лиц (независимых рекламных, логистических компаний)… Ограничение размера допустимых выплат (совокупного размера вознаграждения и платы за оказание услуг) не распространяется на случаи, когда услуги оказываются лицами, не осуществляющими торговую деятельность (независимые рекламные, логистические компании), не входящими в группу лиц с поставщиком либо с покупателем».

В рассматриваемом нами случае, поскольку АО владеет 100% долей в уставном капитале ООО, такие юридические лица будут признаваться группой лиц.

В связи с тем, что, по мнению ФАС РФ, к услугам по продвижению товаров также относятся услуги, оказываемые лицами, входящими в одну группу лиц с торговыми сетями, можно сделать вывод о том, что рекламные услуги, оказываемые ООО, относятся к услугам по продвижению товара.

Соответственно, по нашему мнению, сумма вознаграждения, уплачиваемая АО, и оплата рекламных услуг, оказываемых ООО, в совокупности не должны превышать 5% от стоимости всех продовольственных товаров, приобретенных АО у Организации.

Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 1 статьи 14.42 КоАП РФ превышение совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг более чем на 5% от цены приобретённых продовольственных товаров либо выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством РФ, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

Коллегия Налоговых Консультантов, 31 октября 2025 года

[1] Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ.

[2] При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма НДС, предъявляемая хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

[3] Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

[4] Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://fas.gov.ru по состоянию на 03.10.2025.

[5] Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://fas.gov.ru по состоянию на 03.10.2025.

[6] Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://fas.gov.ru по состоянию на 21.11.2016.