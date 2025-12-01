Об отражении в учете непокрытого аккредитива

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

3. В какой строке Баланса его отражать, в Кредиторской задолженности или в строке Заемные средства, нужно ли делить на долгосрочные/краткосрочные?

2. Нет ли рисков переквалификации сделки в кредит и какие возможны последствия?

1. Есть ли какие-то особенности начисления процентов в БУ/НУ за отсрочку в данном случае?

Организация планирует заключить с Банком договор на предоставление непокрытого аккредитива. Это означает, что Банк со своего корр.счета платит напрямую нашему поставщику по договору купли-продажи предмета лизинга (без выдачи кредита). Также Банк предоставляет нам платную отсрочку с ежемесячным погашением такого аккредитива на срок лизинга. Ежемесячно Организация будет оплачивать % по этой отсрочке.

Задолженность Организации перед Банком по погашению аккредитива, по нашему мнению, отражается в Бухгалтерском балансе по строкам 1410 «Заемные средства» и 1510 «Заемные средства» в зависимости от срока погашения. При этом в связи с тем, что задолженность возникла в рамках договора на представление непокрытого (гарантированного) аккредитива с отсрочкой платежа, т.е. в рамках смешанного договора, отличного от договора кредита (займа), Организация вправе в соответствии с подпунктом б) пункта 10 ФСБУ 4/2023 отдельно раскрыть информацию о такой задолженности по соответствующей детализирующей строке.

Поскольку задолженность по аккредитиву для целей налогового учета приравнивается к кредитным (заемным) обязательствам, риск переквалификации сделки в кредит, по нашему мнению, отсутствует.

Проценты на отсрочку платежа по аккредитиву учитываются в составе прочих расходов для целей бухгалтерского учета и в составе внереализационных расходов – для целей налогового учета.

В рассматриваемой ситуации, с одной стороны, аккредитив является формой расчетов с Поставщиком Организации, с другой стороны, поскольку он заключен с Банком на условиях последующего платного финансирования (с отсрочкой погашения задолженности Организации перед Банком), задолженность Организации по погашению аккредитива перед Банком, по нашему мнению, расценивается, как ссудная задолженность, которая подлежит отражению в регистрах бухгалтерского учета в составе кредитов и займов.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива. Согласно пункту 3 статьи 867 ГК РФ в случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента. В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-эмитент может предоставить исполняющему банку, принявшему поручение банка-эмитента, при осуществлении действий по исполнению аккредитива право списывать средства со счета банка-эмитента, открытого в исполняющем банке, в пределах суммы аккредитива либо может указать в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных им по аккредитиву. При исполнении непокрытого аккредитива исполняющий банк вправе не осуществлять исполнение аккредитива до поступления денежных средств от банка-эмитента, за исключением случая подтверждения аккредитива исполняющим банком. В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 871 ГК РФ исполнение аккредитива может быть произведено путем платежа получателю средств, осуществляемого банком по предъявлении ему документов, соответствующих условиям аккредитива, непосредственно либо в срок или сроки, предусмотренные условиями аккредитива. Из приведенных норм следует, что по непокрытому (гарантированному) аккредитиву банк-эмитент перечисляет получателю напрямую или через исполняющий банк свои собственные денежные средства. После исполнения аккредитива плательщик возмещает банку сумму аккредитива в срок, согласованный с банком. При этом в соответствии с Главой 46 ГК РФ расчеты по аккредитиву являются одной из форм безналичных расчетов, а не одним из видом займа или кредита. Вместе с тем, в рассматриваемой ситуации предполагается заключение договора на предоставление непокрытого (гарантированного) аккредитива с последующим финансированием. Так, при заключении Организацией – покупателем (лизингодателем) договора купли-продажи предмета лизинга с Поставщиком оплата в рамках данного договора будет осуществляться путем открытия аккредитива. При этом Банк (Сбербанк) перечислит Поставщику собственные средства в оплату предмета лизинга, а Организация далее в течение срока действия договора лизинга будет погашать сумму аккредитива с уплатой процентов за отсрочку платежа. Таким образом, в рассматриваемой ситуации с одной стороны аккредитив является формой расчетов с Поставщиком Организации, с другой стороны, поскольку он заключен с Банком на условиях последующего платного финансирования (с отсрочкой погашения задолженности Организации перед Банком). По сути, договор, заключенный с Банком на открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива с отсрочкой платежа, представляет собой смешанный договор, в котором сочетаются элементы аккредитива и займа (кредита). Данный вывод косвенно подтверждается Письмом Банка России от 11.03.2022 № 46-7-1/445 с ответами на вопросы по формированию кредитной истории (Положение № 758-П от 11.05.2021), в котором рассматривался вопрос с предложением выделить аккредитивы, предусматривающие отсрочку платежа в отдельный тип сделки, чтобы сократить потенциальное использование типа «Договор с элементами займа, поручительства, гарантии или лизинга (смешанный договор)». В Постановлении АС Северо-Кавказского округа от 09.02.2023 № А63-19937/2019 задолженность по непокрытому (гарантированному) аккредитиву с отсрочкой платежа названа ссудной задолженностью. В соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 28.06.2017 № 590-П требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов) являются ссудной задолженностью. На основании изложенного, задолженность Организации по погашению аккредитива перед Банком, по нашему мнению, расценивается как ссудная задолженность. Вопрос 1. Есть ли какие-то особенности начисления процентов в БУ/НУ за отсрочку в данном случае?

Бухгалтерский учет

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов[1] для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах предназначен счет 55 «Специальные счета в банках». На субсчете 55-1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, находящихся в аккредитивах. Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. Принятые на учет по счету 55 Специальные счета в банках» средства в аккредитивах списываются по мере использования их (согласно выпискам кредитной организации), как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Как следует из вопроса, в рассматриваемой ситуации Банк осуществит выплату денежных средств Поставщику со своего корреспондентского счета. В дальнейшем Организация будет возмещать Банку сумму аккредитива в течение срока, предусмотренного договором. В таком случае, отдельный счет для учета денежных средств в аккредитиве Организации не открывается. Соответственно, основания для применения счета 55 в данной ситуации, по нашему мнению, отсутствуют. Пункт 6 ПБУ 1/2008[2] требует отражать в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой). Как было отмечено нами ранее, задолженность Организации перед Банком по погашению аккредитива на условиях отсрочки платежа, по нашему мнению, является ссудной задолженностью. В связи с этим, такая задолженность должна отражаться в регистрах бухгалтерского учета по аналогии с задолженностью по кредитам и займам. Согласно пункту 1 ПБУ 15/2008[3] настоящее Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим), организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений). В силу пункта 2 ПБУ 15/2008 основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов для обобщения информации о состоянии: - краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией, предназначен счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; - долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией, предназначен счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Суммы полученных организацией кредитов и займов отражаются по кредиту счетов 66 и 67 и дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т.д. На суммы погашенных кредитов и займов дебетуются счета 66 и 67 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При этом, поскольку в рассматриваемой ситуации Организация будет погашать аккредитив с отсрочкой платежа, т.е. фактически через финансирование, полученное от Банка, то получение такого финансирования, по нашему мнению, должно отражаться в составе кредитов (займов), т.е. на счетах 66 или 67 в зависимости от срока представления отсрочки. Таким образом, в рассматриваемой ситуации расчеты с Поставщиком по аккредитиву с отсрочкой платежа могут быть отражены в регистрах бухгалтерского учета записью: Дт 60 Кт 66 (67) – на дату перечисления Банком платежа в адрес Поставщика В соответствии с пунктом 4 ПБУ 15/2008 расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Согласно пункту 7 ПБУ 15/2008 расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом. В соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99[4] в составе прочих расходов учитываются, в частности: - проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); - расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. Таким образом, проценты, подлежащие уплате Банку, за предоставленное в рамках аккредитива финансирование учитываются в составе прочих расходов.

Налоговый учет