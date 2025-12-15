Об оплате больничного в случае выхода сотрудника на работу

Сотрудник находился на больничном, больничный закрыт. Первые три дня приходятся на выходные. Далее, не смотря на больничный, сотрудник работал все оставшиеся дни больничного. Вправе ли Организация оплатить сотруднику первые три дня б/л, а дальше поставить рабочие дни? При входящем запросе в СФР, отправить что пособие не оплачивается?

Ответ

В общем случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни, приходящиеся на период нетрудоспособности, в том числе за выходные и праздничные дни. Первые три дня оплачиваются за счет средств работодателя, остальные дни – за счет средств страховщика.

Действующими нормами не разъяснено, как действовать работодателю в случае, если в период нетрудоспособности, за который оформлен листок нетрудоспособности, сотрудник работает.

По мнению СФР, в случае выполнения сотрудником трудовой функции в период нетрудоспособности, основания для выплаты пособия отсутствуют, поскольку выплата пособия направлена на компенсацию отсутствие заработка, и не должно носить характер дополнительного материального стимулирования.

Применительно к рассматриваемому нами случаю Организации следует выплатить пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, в которые сотрудник не работал. За оставшийся период нетрудоспособности Организации следует подать сведения страховщику об отсутствии оснований для выплаты пособия, поскольку сотрудник в период нетрудоспособности, подлежащий оплате за счет средств страховщика, работал.

Обоснование

Согласно статье 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона № 255-ФЗ[1] обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется, в частности, в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма).

Таким образом, в случае заболевания сотруднику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в порядке, установленном действующим законодательством.

На основании части 1 статьи 6 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности), за исключением случаев, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

В силу части 8 статьи 6 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу во всех случаях, указанных в частях 1 - 7 настоящей статьи, за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Пунктом 18 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности[2] установлено, что при определении размера пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни.

В Письмо ФСС РФ от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848 разъяснено:

«…листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может быть выдан в выходной день. Пособие по временной нетрудоспособности подлежит выплате на общих основаниях за весь период временной нетрудоспособности, включая выходные и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на этот период».

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в общем случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни, приходящиеся на период нетрудоспособности, в том числе за выходные и праздничные дни.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 3 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается застрахованным лицам[3] за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Таким образом, первые три дня периода нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, остальные дни – за счет средств ФСС.

Следовательно, если первые три дня периода нетрудоспособности были выходными, то у работодателя возникает обязанность выплатить за эти дни пособие за счет собственных средств.

На основании части 6 статьи 13 Закона № 255-ФЗ основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный медицинской организацией и размещенный в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Соответственно, наличие листка нетрудоспособности, размещенного в информационной системе страховщика медицинской организацией, является основанием для выплаты пособия.

Действующими нормами не разъяснено, как действовать работодателю в случае, если в период нетрудоспособности, за который оформлен листок нетрудоспособности, сотрудник работает.

Между тем, согласно пункту 1 части 1 статьи 1.2 Закона № 255-ФЗ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности, по сути, выплачивается в целях компенсации сотрудникам утраченного заработка в связи с временной нетрудоспособностью, а также компенсации дополнительных расходов.

В Письме СФР от 19.05.2025 № 14-20/25931 по вопросу выплаты пособия сотруднику, оформившему больничный, и продолжающему выполнять трудовую функцию, были даны следующие разъяснения:

«2. На основании части 6 статьи 13 Федерального закона N 255-ФЗ назначение и выплата пособия осуществляются на основании листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, если иное не установлено Федеральным законом N 255-ФЗ. В силу пункта 1 Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. N 1089н <4>, листок нетрудоспособности формируется в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, а также в других случаях. Частью 1 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" <5> установлено, что экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях определения способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. В соответствии с частями 1, 3 статьи 27 Федерального закона N 323-ФЗ граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья и, находясь на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях. Аналогичная норма содержится в пункте 3 части 2 статьи 4.3 Федерального закона N 255-ФЗ. В соответствии с пунктом 68 Порядка N 1089н выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи. Таким образом, в случае если застрахованное лицо по результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности признается нетрудоспособным, то оно временно освобождается от работы с обязательным соблюдением определенного врачом режима лечения. Кроме того, в соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" и статьи 1.2 Федерального закона N 255-ФЗ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая, в том числе заработка, утраченного в связи с невозможностью выполнять трудовые обязанности в силу нетрудоспособности, связанной с заболеванием. Таким образом, если застрахованное лицо осуществляет трудовую деятельность и получает заработную плату, пособие, имеющее целевой характер, теряет функцию компенсации утраченного заработка в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что, соответственно, имеет признаки злоупотребления правом. При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи. Учитывая изложенное, в случае когда застрахованное лицо в период временного освобождения его лечащим врачом от работы осуществляло трудовую деятельность, основания для выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, отсутствуют».

Таким образом, по мнению СФР, в случае выполнения сотрудником трудовой функции в период нетрудоспособности, основания для выплаты пособия отсутствуют, поскольку выплата пособия направлена на компенсацию отсутствия заработка в период нетрудоспособности, и не должно носить характер дополнительного материального стимулирования.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что за отработанные сотрудником дни пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается.

Применительно к рассматриваемому нами случаю, поскольку первые три дня нетрудоспособности были выходными, Организации следует выплатить пособие за указанные дни из собственных средств. За последующий период нетрудоспособности, в котором сотрудник работал, пособие не выплачивается.

Отметим, что в силу части 2 статьи 4.1 Закона № 255-ФЗ страхователи обязаны, в частности:

2.1) своевременно представлять в установленном порядке в территориальный орган страховщика сведения, необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу;

6.1) возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам в случае, если страхователем представлены недостоверные и (или) неполные сведения.

Согласно пункту 22 Правил получения Фондом пенсионного и социального страхования РФ сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности[4] страхователи не позднее 3 рабочих дней со дня получения данных о закрытии электронного листка нетрудоспособности по запросу страховщика размещают в информационной системе страховщика подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

а) следующие сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности:

- сведения о периоде отсутствия застрахованного лица на работе в связи с временной нетрудоспособностью.

Соответственно, Организации необходимо представить сведения страховщику о том, что сотрудник выполнял трудовую функцию в период нетрудоспособности и основания для выплаты пособия отсутствуют.

Коллегия Налоговых Консультантов, 11 ноября 2025 года

[1] Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

[2] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 11.09.2021 № 1540.

[3] за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона, а также лиц, утративших трудоспособность в период приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ или приостановления государственной гражданской службы в соответствии со статьей 53.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» после окончания прохождения ими военной службы по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии РФ по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного ими контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ.

[4] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил получения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» от 23.11.2021 № 2010.