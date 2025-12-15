Об оплате больничного в случае выхода сотрудника на работу
ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)
Ответ
В общем случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни, приходящиеся на период нетрудоспособности, в том числе за выходные и праздничные дни. Первые три дня оплачиваются за счет средств работодателя, остальные дни – за счет средств страховщика.
Действующими нормами не разъяснено, как действовать работодателю в случае, если в период нетрудоспособности, за который оформлен листок нетрудоспособности, сотрудник работает.
По мнению СФР, в случае выполнения сотрудником трудовой функции в период нетрудоспособности, основания для выплаты пособия отсутствуют, поскольку выплата пособия направлена на компенсацию отсутствие заработка, и не должно носить характер дополнительного материального стимулирования.
Применительно к рассматриваемому нами случаю Организации следует выплатить пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, в которые сотрудник не работал. За оставшийся период нетрудоспособности Организации следует подать сведения страховщику об отсутствии оснований для выплаты пособия, поскольку сотрудник в период нетрудоспособности, подлежащий оплате за счет средств страховщика, работал.
Обоснование
Согласно статье 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона № 255-ФЗ[1] обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется, в частности, в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма).
Таким образом, в случае заболевания сотруднику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в порядке, установленном действующим законодательством.
На основании части 1 статьи 6 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности), за исключением случаев, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
В силу части 8 статьи 6 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу во всех случаях, указанных в частях 1 - 7 настоящей статьи, за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Пунктом 18 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности[2] установлено, что при определении размера пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни.
В Письмо ФСС РФ от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848 разъяснено:
«…листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может быть выдан в выходной день. Пособие по временной нетрудоспособности подлежит выплате на общих основаниях за весь период временной нетрудоспособности, включая выходные и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на этот период».
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в общем случае пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни, приходящиеся на период нетрудоспособности, в том числе за выходные и праздничные дни.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 3 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается застрахованным лицам[3] за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Таким образом, первые три дня периода нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, остальные дни – за счет средств ФСС.
Следовательно, если первые три дня периода нетрудоспособности были выходными, то у работодателя возникает обязанность выплатить за эти дни пособие за счет собственных средств.
На основании части 6 статьи 13 Закона № 255-ФЗ основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный медицинской организацией и размещенный в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО. Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru +7915-329-02-05
Соответственно, наличие листка нетрудоспособности, размещенного в информационной системе страховщика медицинской организацией, является основанием для выплаты пособия.
Действующими нормами не разъяснено, как действовать работодателю в случае, если в период нетрудоспособности, за который оформлен листок нетрудоспособности, сотрудник работает.
Между тем, согласно пункту 1 части 1 статьи 1.2 Закона № 255-ФЗ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности, по сути, выплачивается в целях компенсации сотрудникам утраченного заработка в связи с временной нетрудоспособностью, а также компенсации дополнительных расходов.
В Письме СФР от 19.05.2025 № 14-20/25931 по вопросу выплаты пособия сотруднику, оформившему больничный, и продолжающему выполнять трудовую функцию, были даны следующие разъяснения:
«2. На основании части 6 статьи 13 Федерального закона N 255-ФЗ назначение и выплата пособия осуществляются на основании листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, если иное не установлено Федеральным законом N 255-ФЗ.
В силу пункта 1 Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. N 1089н <4>, листок нетрудоспособности формируется в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, а также в других случаях.
Частью 1 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" <5> установлено, что экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях определения способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 27 Федерального закона N 323-ФЗ граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья и, находясь на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях. Аналогичная норма содержится в пункте 3 части 2 статьи 4.3 Федерального закона N 255-ФЗ.
В соответствии с пунктом 68 Порядка N 1089н выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи.
Таким образом, в случае если застрахованное лицо по результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности признается нетрудоспособным, то оно временно освобождается от работы с обязательным соблюдением определенного врачом режима лечения.
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" и статьи 1.2 Федерального закона N 255-ФЗ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая, в том числе заработка, утраченного в связи с невозможностью выполнять трудовые обязанности в силу нетрудоспособности, связанной с заболеванием.
Таким образом, если застрахованное лицо осуществляет трудовую деятельность и получает заработную плату, пособие, имеющее целевой характер, теряет функцию компенсации утраченного заработка в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что, соответственно, имеет признаки злоупотребления правом. При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи.
Учитывая изложенное, в случае когда застрахованное лицо в период временного освобождения его лечащим врачом от работы осуществляло трудовую деятельность, основания для выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, отсутствуют».
Таким образом, по мнению СФР, в случае выполнения сотрудником трудовой функции в период нетрудоспособности, основания для выплаты пособия отсутствуют, поскольку выплата пособия направлена на компенсацию отсутствия заработка в период нетрудоспособности, и не должно носить характер дополнительного материального стимулирования.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что за отработанные сотрудником дни пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается.
Применительно к рассматриваемому нами случаю, поскольку первые три дня нетрудоспособности были выходными, Организации следует выплатить пособие за указанные дни из собственных средств. За последующий период нетрудоспособности, в котором сотрудник работал, пособие не выплачивается.
Отметим, что в силу части 2 статьи 4.1 Закона № 255-ФЗ страхователи обязаны, в частности:
2.1) своевременно представлять в установленном порядке в территориальный орган страховщика сведения, необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу;
6.1) возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам в случае, если страхователем представлены недостоверные и (или) неполные сведения.
Согласно пункту 22 Правил получения Фондом пенсионного и социального страхования РФ сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности[4] страхователи не позднее 3 рабочих дней со дня получения данных о закрытии электронного листка нетрудоспособности по запросу страховщика размещают в информационной системе страховщика подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:
а) следующие сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности:
- сведения о периоде отсутствия застрахованного лица на работе в связи с временной нетрудоспособностью.
Соответственно, Организации необходимо представить сведения страховщику о том, что сотрудник выполнял трудовую функцию в период нетрудоспособности и основания для выплаты пособия отсутствуют.
Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.
Коллегия Налоговых Консультантов, 11 ноября 2025 года
[1] Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ.
[2] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 11.09.2021 № 1540.
[3] за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона, а также лиц, утративших трудоспособность в период приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ или приостановления государственной гражданской службы в соответствии со статьей 53.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» после окончания прохождения ими военной службы по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии РФ по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного ими контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ.
[4] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил получения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» от 23.11.2021 № 2010.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию