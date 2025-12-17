Об организации комнат отдыха для сотрудников

Обязана ли компания оборудовать комнату отдыха для сотрудников, у которых по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) установлен класс вредности 3.1?

Вопрос:

Обязана ли компания оборудовать комнату отдыха для сотрудников, у которых по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) установлен класс вредности 3.1?

Ключевые обстоятельства:

• у операторов линии (по упаковке) установлен класс условий труда 3.1 (факторы: шум, вибрация);

• работникам предоставляется надбавка за вредные условия труда в размере 4%;

• у работников имеется отдельное помещение для приема пищи.

1. Является ли требование об оборудовании комнаты отдыха обязательным для работодателя при классе вредности 3.1?

2. Какие санкции могут быть применены к компании в случае отсутствия комнаты отдыха?

3. Какая существует практика контролирующих органов (Роспотребнадзора) и судов по данному вопросу?

Ответ:

В соответствии с положениями ТК РФ комнаты отдыха в целях соблюдения требований охраны труда должны быть оборудованы в случаях, если такие требования установлены государственными нормативными требованиями охраны труда или локальными нормативными актами работодателя.

Санитарными правилами СП 2.2.3670-20, обязательными к применению всеми юридическими лицами, за исключением отдельных категорий, к которым Организация не относится, не предусмотрено обязательное создание комнат отдыха для сотрудников, работающих во вредных условиях.

Арбитражная практика, свидетельствующая о привлечении юридических лиц к ответственности за отсутствие комнат отдыха, нами не выявлена, что косвенно также может свидетельствовать о том, что в настоящее время отсутствуют нормативные документы, обязывающие юридических лиц создавать комнаты отдыха для сотрудников, работающих во вредных условиях.

Согласно Санитарными правилами СП 2.2.3670-20 по результатам проведения специальной оценки условий труда Организации следует разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации производства.

По нашему мнению, Организация вправе предусмотреть в локальном нормативном акте обязанность создавать комнаты отдыха в рамках проводимых мероприятий в целях снижения вредного воздействия шума и вибрации на производстве.

Обоснование:

На основании статьи 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.

В соответствии со статьей 216.3 ТК РФ санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Статьей 212 ТК РФ установлено, что государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в федеральных законах, законах субъектов РФ, постановлениях Правительства РФ, нормативных правовых актах, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, нормативных правовых актах органов исполнительной власти субъектов РФ.

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого производственного оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

К нормативным правовым актам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся:

- правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, предусмотренные ТК РФ.

Согласно статье 209 ТК РФ требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.

Таким образом, комнаты отдыха в целях соблюдения требований охраны труда должны быть оборудованы в случаях, если такие требования установлены государственными нормативными требованиями охраны труда или локальными нормативными актами работодателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ на территории РФ действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством РФ.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 утверждены Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (далее - Правила).

Согласно пункту 1.1. Правил настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - Санитарные правила) устанавливают обязательные требования к обеспечению безопасных для человека условий труда.

Соблюдение Санитарных правил является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты). Санитарные правила не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач (пункт 1.3. Правил).

Таким образом, в настоящее время разработаны санитарно-эпидемиологические правила, устанавливающие обязательные требования к обеспечению безопасных условий труда, которые подлежат обязательному применению всеми юридическими лицами, кроме отдельных категорий, установленных пунктом 1.3 Правил, к которым Организация не относится.

В силу пункта 1.7 Правил по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и выполняться в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.

Разделом IV. Правил предусмотрены Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства.

Так, на основании пункта 4.36. Правил в производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях для отдыха должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью работников от воздействия избыточного тепла или холода. При разработке мероприятий необходимо учитывать категории работ по энергозатратам, указанные в гигиенических нормативах, а также климатические условия местности, теплозащитные свойства применяемой работниками специальной одежды, специальной обуви (далее - спецодежда и обувь соответственно) и других СИЗ.

Согласно пункту 4.44. Правил при организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, следует применять один или несколько средств и методов, снижающих уровни шума в источнике его возникновения и на пути распространения:

применение технологических процессов, машин и оборудования характеризующихся более низкими уровнями шума;

применение дистанционного управления и автоматического контроля;

применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологическим процессом;

устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума;

применение вибропоглощения и виброизоляции;

установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого пневматическими ручными машинами, вентиляторами, компрессорными и другими технологическими установками;

рациональные архитектурно-планировочные решения производственных зданий, помещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих мест;

разработка и применение режимов труда и отдыха;

использование СИЗ.

В силу пункта 4.45 Правил снижение вредного воздействия общей вибрации на рабочих местах с превышением гигиенических нормативов по общей вибрации должно осуществляться за счет одного или нескольких из следующих методов:

уменьшение вибрации на пути распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения, применения дистанционного или автоматического управления;

конструирование и изготовление оборудования, создающего вибрацию, в комплекте с виброизоляторами;

использование машин и оборудования в соответствии с их назначением, предусмотренным нормативно-технической документацией;

исключение контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или рабочей зоны;

запрет пребывания рабочих на вибрирующей поверхности производственного оборудования во время его работы;

своевременный ремонт машин и оборудования (с балансировкой движущихся частей), проверка крепления агрегатов к полу, фундаменту, строительным конструкциям с последующим лабораторным контролем вибрационных характеристик;

своевременный ремонт путей, поверхностей для перемещения машин, поддерживающих конструкций;

установка стационарного оборудования на отдельные фундаменты и поддерживающие конструкции зданий и сооружений;

ограничение времени воздействия на работника уровней вибрации, превышающих гигиенические нормативы;

организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации);

использование СИЗ.

Таким образом, по результатам проведения специальной оценки условий труда Организации следует разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации производства.

В целях снижения вредного воздействия шума и вибрации на производстве Организации следует применить один или несколько методов, предусмотренных пунктами 4.44 и 4.45 Правил. При этом среди предусмотренных Правилами методов организация комнаты отдыха прямо не предусмотрена.

Пунктом 6.1 раздела VI. Правил предусмотрены Требования к организации технологических процессов и рабочих мест предусмотрено, что в случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда следует предусматривать применения одного или нескольких из следующих методов:

механизация и автоматизация технологических процессов;

подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса;

оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника;

разработка и применение специальных режимов труда и отдыха;

смена видов деятельности в течение одной смены;

расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых одним работником при конвейерном производстве.

Создание комнат отдыха в данном случае также не предусмотрено.

В разделе VIII. Правил предусмотрены Требования к санитарно-бытовым помещениям, в частности:

8.15. На участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы, в составе помещений для отдыха должно быть устройство для охлаждения воздуха.

8.21. На предприятии должны быть организованы помещения для приема пищи. Прием пищи вне организованных помещений не допускается.

Обязанность создавать комнаты отдыха приведенными положениями не предусмотрена. Между тем, для комнат отдыха отмечены особенности в случае, если на участках интенсивность теплового облучения превышает нормативы.

В силу пункта 1.8. Правил требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и особенностей технологических процессов изложены в приложении № 1 к Санитарным правилам.

Так, согласно пункту 81 Раздела III. Приложения № 1 Правил к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов, установлено требование о том, что места отдыха и приема пищи должны быть изолированы от воздействия факторов производственной среды, имеющихся на смежных производственных участках.

В данном случае особенности организации мест отдыха предусмотрены для определенного вида производств, при этом обязанность оборудовать места для отдыха также не предусмотрена.

В иных положениях Правил упоминание о местах, комнатах отдыха отсутствует.

По нашему мнению, Правилами не предусмотрено обязательное создание комнат отдыха для сотрудников, работающих во вредных условиях.

Арбитражная практика, свидетельствующая о привлечении юридических лиц к ответственности за отсутствие комнат отдыха, нами не выявлена, что косвенно также может свидетельствовать о том, что в настоящее время отсутствуют нормативные документы, обязывающие юридических лиц создавать комнаты отдыха для сотрудников, работающих во вредных условиях.

Между тем, Организация вправе предусмотреть в локальном нормативном акте обязанность создавать комнаты отдыха в рамках проводимых мероприятий в целях снижения вредного воздействия шума и вибрации на производстве.

Коллегия Налоговых Консультантов, 12 ноября 2025 года