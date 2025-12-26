О выплатах членам наблюдательного совета – резидентам РБ

Уставом ООО (российская) предусмотрено наличие наблюдательного совета. Членами наблюдательного совета являются граждане Республики Беларусь. Как оформляется выплата вознаграждения членам наблюдательного совета? Учитывается ли в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль такая выплата? Облагается ли выплата НДФЛ и страховыми взносами?

Ответ:

Сам факт образования наблюдательного совета и его полномочия устанавливаются уставом общества. При этом порядок выплаты вознаграждения устанавливается общим собранием участников. В дополнение между членами наблюдательного совета и ООО могут быть заключены гражданско-правовые договоры.

Вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета, не учитывается в целях исчисления налога на прибыль.

Вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета – резидентам РБ, облагается НДФЛ на территории РФ по ставке 30%.

Организация будет обязана исчислять страховые взносы при выплате вознаграждения членам наблюдательного совета – гражданам РБ, если ими не будет представлено заявление о выборе обязательного социального страхования по законодательству РБ.

Вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета – резидентам РБ, будет облагаться страховыми взносами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если это прямо предусмотрено договором, решением общего собрания участников.

Обоснование:

Вопрос 1. Как оформляется выплата вознаграждения членам наблюдательного совета?

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом общества.

По решению общего собрания участников общества членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

Из приведенных положений следует, что образование наблюдательного совета, его полномочия определяются уставом ООО.

По решению общего собрания участников ООО членам наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение, размер которого также определяется таким решением.

Между тем, в Определениях Конституционного Суда РФ от 06.06.2016 № 1169-О и № 1170-О были сделаны следующие выводы:

«3.1. … отношения с участием членов совета директоров и ревизионной комиссии в полной мере подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства, как он установлен в пункте 1 статьи 2 ГК Российской Федерации. Действующая редакция данной нормы прямо включает в предмет гражданско-правового регулирования отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения).

…члены совета директоров и ревизионной комиссии, соглашаясь на осуществление определенной деятельности в интересах общества, принимают на себя обязанность по выполнению необходимой для этого функции по управлению и (или) контролю за деятельностью общества. По существу, речь идет о заключении договора между обществом и членами совета директоров и ревизионной комиссии. При этом такая деятельность предполагает осуществление обществом предусмотренных законом выплат в пользу членов совета директоров и ревизионной комиссии по решению общего собрания акционеров.

При этом выплата данного вознаграждения может осуществляться на основании решения общего собрания акционеров как при наличии соответствующего условия в договоре, заключаемом между членом совета директоров или ревизионной комиссии и обществом, так и в отсутствие такого условия».

На основании изложенного, считаем, что сам факт образования наблюдательного совета и его полномочия устанавливаются уставом ООО. При этом порядок выплаты вознаграждения устанавливается общим собранием участников. В дополнение между членами наблюдательного совета и ООО могут быть заключены гражданско-правовые договоры.

Вопрос 2. Учитывается ли в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль такая выплата?

Пунктом 48.8 статьи 270 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде сумм вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров.

В Письме Минфина РФ от 30.05.2022 № 03-03-06/1/50296 было отмечено, что:

«… согласно пункту 48.8 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде сумм вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров.

Таким образом, вне зависимости от основания оплаты любые вознаграждения и иные выплаты, осуществляемые членам совета директоров, не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций».

Таким образом, в силу прямых норм НК РФ вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета, не учитывается в целях исчисления налога на прибыль.

Вопрос 3. Облагается ли выплата НДФЛ и страховыми взносами?

НДФЛ

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относится вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента РФ, местом нахождения (управления) которой является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений.

Таким образом, вознаграждение членам наблюдательного совета, которые не являются резидентами РФ, выплачиваемое российской организацией, будет признаваться доходом от источников в РФ независимо от того, где фактически выполнялись возложенные на них обязанности. Такое вознаграждение подлежит обложению НДФЛ на территории РФ.

Между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995 (далее - Соглашение).

Согласно статье 15 Соглашения выплаты, получаемые лицом с постоянным местожительством в одном Договаривающемся Государстве (РБ) в качестве члена Совета директоров или аналогичного органа предприятия другого Договаривающегося Государства (РФ), могут облагаться налогом в этом другом Государстве (РФ).

С учетом положений Соглашения можно сделать вывод о том, что вознаграждение, выплачиваемое Организацией в адрес членов наблюдательного совета – резидентов РБ, будет облагаться НДФЛ на территории РФ.

На основании пункта 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, перечень которых к рассматриваемому нами случаю не относится.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета – резидентам РБ, облагается НДФЛ на территории РФ по ставке 30%.

Страховые взносы

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для организаций, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ):

1.1) по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В Определениях Конституционного Суда РФ от 06.06.2016 № 1169-О и № 1170-О были сделаны следующие выводы:

«3.1. …отношения с участием членов совета директоров и ревизионной комиссии в полной мере подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства, как он установлен в пункте 1 статьи 2 ГК Российской Федерации. Действующая редакция данной нормы прямо включает в предмет гражданско-правового регулирования отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения)….

3.2. … действующее правовое регулирование предполагает отнесение вознаграждения, производимого членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с выполнением возложенных на них обязанностей по управлению и контролю за деятельностью общества, к объекту обложения страховыми взносами независимо от того, содержится ли условие о выплате данного вознаграждения в договоре, заключаемом между членом соответствующего органа и обществом, и позволяет считать такие выплаты осуществляемыми в рамках гражданско-правовых договоров, поскольку в противном случае правовой режим обложения страховыми взносами для одной и той же выплаты будет ставиться в зависимость от формального, не связанного с ее правовой природой, критерия (наличие или отсутствие условия о ней в договоре), что приводило бы к нарушению конституционного принципа равенства».

Со ссылкой на Определения КС РФ судебные инстанции также стали придерживаться позиции, согласно которой взаимоотношения с членами совета директоров подпадают под регулирование гражданского-правового законодательства, поэтому вознаграждение, выплачиваемое указанным лицам, признается объектом обложения страховыми взносами - Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.11.2018 № Ф01-5461/2018 по делу № А43-44079/2017, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2020 № Ф07-45/2020 по делу № А21-2573/2019, от 10.09.2018 № Ф07-9741/2018 по делу № А66-20735/2017, от 01.02.2018 № Ф07-15490/2017 по делу № А44-2196/2017, Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.04.2018 № Ф08-2588/2018 по делу № А32-39535/2017, Арбитражного суда Уральского округа от 13.12.2017 № Ф09-7522/17 по делу № А50-6089/2017, Арбитражного суда Центрального округа от 15.11.2018 № Ф10-4506/2018 по делу № А36-14103/2017.

В Письме ФНС РФ от 13.06.2023 № ЗГ-3-11/7733 были даны следующие разъяснения:

«Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 N 1169-О и N 1170-О установлено, что отношения с участием членов совета директоров в полной мере подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства, как он установлен в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса.

Данная норма прямо включает в предмет гражданско-правового регулирования отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения).

Также установлено, что вознаграждения, производимые членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в связи с выполнением возложенных на них обязанностей по управлению деятельностью общества, относятся к объекту обложения страховыми взносами независимо от содержания условия о выплате данного вознаграждения в договоре, заключаемом между членом соответствующего органа и обществом, и такие выплаты считаются осуществляемыми в рамках гражданско-правовых договоров.

Соглашаясь на определенную деятельность в интересах общества, отмечает Конституционный Суд, члены совета директоров принимают на себя обязанность по выполнению необходимой для этого функции по управлению и (или) контролю за деятельностью общества.

За такую деятельность членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может быть выплачено вознаграждение на основании решения общего собрания акционеров. Причем как при наличии условия о выплате вознаграждения в договоре, заключаемом обществом и членом совета директоров, так и при отсутствии этого условия.

Такое правовое регулирование, по мнению Конституционного Суда, предполагает, что вознаграждение членам совета директоров независимо от условий договоров с ними признается объектом обложения страховыми взносами. Вознаграждение считается выплаченным в рамках гражданско-правовых договоров».

Аналогичные выводы сделаны в Письмах Минфина РФ от 13.02.2017 № 03-15-06/7788, № 03-15-06/7792, № 03-15-06/7794, от 17.02.2017 № 03-15-06/9186, ФНС РФ от 20.05.2019 № БС-4-11/9345.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета, признается выплаченным в рамках гражданско-правовых отношений, которое облагается страховыми взносами независимо от способа оформления.

Из совокупности положений пункта 1 статьи 7 Закона № 167-ФЗ[1], части 1 статьи 2 Закона № 255-ФЗ[2], статьи 10 Закона № 326-ФЗ[3] можно сделать вывод о том, что иностранные граждане, получающие выплаты по гражданско-правовым договорам, но осуществляющие деятельность за пределами РФ, не являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в РФ.

Иностранные граждане и лиц без гражданства, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг также подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы (пункты 1 и 2 статьи 5 Закона № 125-ФЗ[4]).

Таким образом, иностранные граждане, осуществляющие деятельность за пределами РФ на основании гражданско-правового договора, заключенного с российской организацией, не являются застрахованными лицами, в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, поэтому выплаты и иные вознаграждения в пользу таких лиц не подлежат обложению страховыми взносами.

Согласно статье 2 Закона № 167-ФЗ, части 2 статьи 2 Закона № 255-ФЗ, части 2 статьи 2 Закона № 326-ФЗ в случае, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные настоящими Федеральными законами, применяются правила международного договора РФ.

РФ и РБ являются членами ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС[5].

Согласно пункту 3 статьи 98 Договора о ЕАЭС социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами.

Пунктом 5 статьи 96 Договора о ЕАЭС определены следующие понятия:

«трудовая деятельность» – это деятельность на основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства;

«трудящийся государства-члена» – лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает;

«социальное обеспечение (социальное страхование)» – обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование.

Из приведенных положений, по нашему мнению, следует, что условия о социальном обеспечении, предусмотренные Договором о ЕАЭС, распространяются на граждан одного договаривающегося государства, выполняющих деятельность на территории другого договаривающегося государства в рамках гражданско-правового договора, заключенного с организацией, зарегистрированной на территории этого другого государства.

Таким образом, физическим лицам, выполняющим работы, услуги на территории того договаривающегося государства, гражданами которого они являются, по гражданско-правовому договору с организацией, зарегистрированной на территории другого договаривающегося государства, положения о социальном обеспечении Договора о ЕАЭС не применяются.

Вместе с этим между РФ и Республикой Беларусь заключен Договор «О сотрудничестве в области социального обеспечения» от 24.01.2006 (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Договора настоящий Договор регулирует государственное социальное обеспечение, обязательное (государственное) социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний лиц, проживающих на территориях Договаривающихся Сторон и являющихся их гражданами, а также членов семей этих лиц, подпадавших или подпадающих под действие законодательства Договаривающихся Сторон.

Согласно пункту 1 статьи 3 Договора Договор распространяется на отношения, регулируемые законодательством Договаривающихся Сторон о государственном социальном обеспечении, обязательном (государственном) социальном страховании и обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том что относится к:

1) пособиям по временной нетрудоспособности и материнству;

2) пособиям по безработице;

3) трудовым пенсиям по возрасту (по старости), инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) и социальным пенсиям;

4) пособиям в случае трудового увечья или профессионального заболевания;

5) пособиям для семей с детьми;

6) пособиям на погребение.

В силу пункта 2 статьи 3 Договор распространяется также на отношения, регулируемые законодательством Договаривающихся Сторон об уплате страховых взносов на обязательное (государственное) социальное страхование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Договора застрахованные, на которых распространяется действие настоящего Договора, подпадают исключительно под действие законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории которой они выполняют работу.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора установлено, что из положений пункта 1 настоящей статьи устанавливаются, в частности, следующие исключения:

1) на застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и проживают, а работодатель зарегистрирован на территории другой Договаривающейся Стороны, распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрирован работодатель, либо законодательство Договаривающейся Стороны по выбору застрахованного.

Таким образом, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые российской организацией в пользу гражданина РБ, выполняющему деятельность по гражданско-правовому договору на территории РБ, подлежат обложению страховыми взносами, если сотрудник выбрал в качестве применимого законодательства о страховом обеспечении законодательство РФ.

Если гражданином РБ в качестве применимого законодательства о страховом обеспечении выбрано законодательство РБ, то выплаты, начисляемые российской организацией в его пользу, обложением страховыми взносами не подлежат.

Данный вывод подтверждается разъяснениями, приведенными в Письмо Минфина РФ от 09.03.2023 № 03-04-05/19604:

«…выплаты и иные вознаграждения, начисляемые российской организацией в пользу гражданина Республики Беларусь, выполняющего работы (оказывающего услуги) по гражданско-правовому договору дистанционно на территории Республики Беларусь, то есть не пребывающего и не проживающего в Российской Федерации, в соответствии с положениями Кодекса, обложению страховыми взносами не подлежат.

Вместе с тем статьей 2 Федерального закона N 167-ФЗ, частью 2 статьи 1.1 Федерального закона N 255-ФЗ, пунктом 2 статьи 2 Федерального закона N 326-ФЗ и пунктом 1 статьи 7 Кодекса предусмотрено, что в случаях, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные указанными федеральными законами и Кодексом, применяются правила международного договора Российской Федерации.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006 "О сотрудничестве в области социального обеспечения" (далее - Договор) на застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и проживают, а работодатель зарегистрирован на территории другой Договаривающейся Стороны, распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрирован работодатель, либо законодательство Договаривающейся Стороны по выбору застрахованного».

Аналогичные выводы содержат Письма Минфина РФ от 08.09.2020 № 03-04-06/78624, от 09.03.2023 № 03-04-05/19604.

Отметим, что в силу пункта 1 статьи 3 Соглашения от 15.03.2011[6] выбор применяемого законодательства, возможность которого предусмотрена для застрахованного подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора, оформляется путем подачи застрахованным заявления работодателю. Работодатель в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления уведомляет компетентный орган (организацию) Договаривающейся Стороны по месту нахождения работодателя о сделанном застрахованным выборе. Этот орган (организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного уведомления направляет справку согласно приложению 1 к настоящему Соглашению в компетентный орган (организацию) Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению согласно выбору застрахованного.

В Письме Минфина РФ от 04.10.2019 № 03-04-06/76243 из приведенных положений делается следующий вывод:

«… статьей 2 Федерального закона N 167-ФЗ, частью 2 статьи 1.1 Федерального закона N 255-ФЗ и пунктом 2 статьи 2 Федерального закона N 326-ФЗ предусмотрено, что в случаях, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные указанными федеральными законами, то применяются правила международного договора Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006 "О сотрудничестве в области социального обеспечения" (далее - Договор) на застрахованных, которые работают на территории той же Договаривающейся Стороны, где и проживают, а работодатель зарегистрирован на территории другой Договаривающейся Стороны, распространяется законодательство той Договаривающейся Стороны, на территории которой зарегистрирован работодатель, либо законодательство Договаривающейся Стороны по выбору застрахованного.

Согласно пункту 1 статьи 3 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь о применении Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 выбор применяемого законодательства, возможность которого предусмотрена для застрахованного вышеприведенным подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора, оформляется путем подачи застрахованным заявления работодателю.

При этом исходя из положений статьи 3 Договора Договор не распространяется на отношения, регулируемые законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

Учитывая изложенное, если застрахованным лицом - гражданином Республики Беларусь, работающим на территории Республики Беларусь по трудовому договору о дистанционной работе, заключенному с российской организацией, не выбрано обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству Республики Беларусь, то выплаты в его пользу по упомянутому трудовому договору подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

В Письме Минфина РФ от 05.02.2019 № 03-15-06/6482 был сделан аналогичный вывод:

«…если застрахованным лицом - гражданином Республики Беларусь, работающим в обособленном подразделении российской организации на территории Республики Беларусь, не выбрано обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству Республики Беларусь, то выплаты в его пользу по трудовому договору подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и сведения о сумме выплат в пользу указанного лица и о сумме исчисленных страховых взносов отражаются в расчете по страховым взносам, форма и порядок заполнения которого утверждены Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, представляемом организацией по месту своего нахождения на территории Российской Федерации.

В случае если указанным гражданином Республики Беларусь выбрано обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству Республики Беларусь, то выплаты в его пользу по трудовому договору не подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и, соответственно, не отражаются в расчете по страховым взносам».

Аналогичные выводы сделаны в письмах Минфина РФ от 29.12.2018 № 03-15-06/96606, от 23.10.2018 № 03-15-06/75918.

В Письме ФНС РФ от 21.09.2021 № БС-3-11/6330@ в отношении обратной ситуации, когда гражданин РФ работает на территории РФ по трудовому договору, заключенному с белорусской организацией, даны схожие разъяснения:

«Вопрос: О страховых взносах с выплат гражданину РФ, работающему в РФ по трудовому договору о дистанционной работе, заключенному с белорусской организацией.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 3 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь о применении Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 выбор применяемого законодательства, возможность которого предусмотрена для застрахованного вышеприведенным подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Договора, оформляется путем подачи застрахованным заявления работодателю.

Учитывая изложенное, если застрахованным лицом - гражданином Российской Федерации, работающим на территории Российской Федерации по трудовому договору о дистанционной работе, заключенному с белорусской организацией, не выбрано обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству Российской Федерации, то выплаты в его пользу по трудовому договору подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Таким образом, по мнению Минфина РФ и ФНС РФ, если гражданином Республики Беларусь, работающим на территории Республики Беларусь по трудовому договору о дистанционной работе, заключенному с российской организацией, не выбрано обязательное (государственное) социальное страхование по законодательству Республики Беларусь, то выплаты в его пользу по трудовому договору подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с законодательством РФ по умолчанию.

С учетом приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что обязанность исчислять страховые взносы в отношении членов наблюдательного совета – граждан РБ, возникает у российской организации с момента начала гражданско-правовых отношений (заключения договора), если заявление о выборе обязательного социального страхования по законодательству РБ отсутствует.

В том случае если членами наблюдательного совета будет представлено заявление о выборе обязательного (государственного) социального страхования по законодательству РБ, обязанность по исчислению страховых взносов не возникнет.

Отметим, что иностранные граждане, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг также подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы (пункты 1 и 2 статьи 5 Закона № 125-ФЗ[7]).

Следовательно, вознаграждение, выплачиваемое членам наблюдательного совета – резидентам РБ, будут облагаться страховыми взносами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если это прямо предусмотрено договором, решением общего собрания участников.

Коллегия налоговых Консультантов, 28 ноября 2025 года

Коллегия налоговых Консультантов, 28 ноября 2025 года

[1] Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

[2] Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

[3] Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

[4] Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

[5] Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

[6] Соглашение между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь о применении договора между РФ и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 (Заключено в г. Минске 15.03.2011).

[7] Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»