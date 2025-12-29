Об ограничениях на выплаты в адрес покупателя, не признаваемого торговой сетью, по Закону о торговле № 381-ФЗ

Существуют ли ограничения в размере 5% на все или только на выплаты, указанные в пункте 1?

Вопрос:

Российская организация не является торговой сетью, приобретает у поставщиков продовольственные товары, которые реализуются через единственный розничный магазин.

Может ли поставщик при заключении договора поставки товара выплачивать:

1. вознаграждение покупателю в связи с приобретением у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества и уплаты за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, и иных услуг в размере 5% и

2. а) плату за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

б) плату за изменение ассортимента продовольственных товаров;

в) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

г) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;

д) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Существуют ли ограничения в размере 5% на все или только на выплаты, указанные в пункте 1?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Ответ:

Между Организацией и поставщиком в договоре поставки может быть согласовано условие о выплате вознаграждения за приобретение определенного количества продовольственных товаров.

Между Организацией и поставщиком могут быть заключены договоры возмездного оказания услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг.

При этом совокупный размер вознаграждения и платы за оказанные услуги не должен превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.

Организация вправе в договоре с поставщиками предусмотреть:

1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;

5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Ограничение в размере 5% от цены приобретенных продовольственных товаров на указанные виды выплат не распространяется.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона № 381-ФЗ[1] соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Пунктом 12 статьи 9 Закона № 381-ФЗ установлено, что включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных продовольственных товаров действий, связанных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается. При заключении и (или) исполнении (реализации) договора поставки продовольственных товаров запрещается понуждение контрагента к заключению договора возмездного оказания услуг (в том числе с третьими лицами), направленного на оказание услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, а также иных договоров.

В силу пункта 11 статьи 9 Закона № 381-ФЗ услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги могут оказываться хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, на основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг.

Выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, иных видов вознаграждения, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается (пункт 6 статьи 9 Закона № 381-ФЗ).

На основании пункта 12.1 статьи 9 Закона № 381-ФЗ включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в договор поставки продовольственных товаров условий об ответственности хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров в торговые сети, за полное или частичное неосуществление поставок продовольственных товаров в торговые сети в количестве, превышающем количество, согласованное сторонами такого договора, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается.

Согласно пункту 13 статьи 9 Закона № 381-ФЗ хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:

1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;

5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Статьей 2 Закона № 381-ФЗ определены следующие понятия:

1) торговая деятельность (далее также - торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;

8) торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что статья 9 Закона № 381-ФЗ разграничивает объем прав и обязанностей в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети.

При этом ограничения, предусмотренные в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, применяются и в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети. В свою очередь ограничения, предусмотренные в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, применяются только в отношении этих субъектов, и не распространяются на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность без организации торговой сети.

Субъекты, осуществляющие торговую деятельность Субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети В договоре с поставщиком вправе предусмотреть условие о выплате вознаграждения за приобретение определенного количества продовольственных товаров Да Да Вправе оказывать услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги на основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг Да Да Совокупный размер вознаграждения и платы за оказанные услуги не должен превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров Да Да Запрещается: 1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты; 2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров; 3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров; 4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров; 5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров. Нет Да

Из вопроса следует, что Организация относится к субъектам, осуществляющим торговую деятельность, но без организации торговой сети.

На основании изложенного, считаем, что между Организацией и поставщиком может быть согласовано условие о выплате вознаграждения за приобретение определенного количества продовольственных товаров.

Между Организацией и поставщиком могут быть заключены договоры возмездного оказания услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг.

При этом совокупный размер вознаграждения и платы за оказанные услуги не должен превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.

Организация вправе в договоре с поставщиками предусмотреть:

1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;

5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Ограничение в размере 5% от цены приобретенных продовольственных товаров на указанные виды выплат не распространяется.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 ноября 2025 года

[1] Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ.