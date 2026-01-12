Об отражении в бухгалтерском и налоговом учете цифровых финансовых активов их эмитентом

Отражается ли доход/расход от номинальной стоимости ЦФА? В какой момент отражается доход/расход в дату поступления денег или в дату погашения? Нужно ли отражать отдельно от общей налоговой базы по налогу на прибыль процентный/купонный расход (Лист 5 Декларации по налогу на прибыль)?

Вопрос:

На основании решения Общество выпустило ЦФА.

Срок погашения через 1 год.

Сумма погашения равна номинальной стоимости 1 ЦФА.

Дополнительный доход Эмитент выплачивает обладателю ЦФА в виде процентного дохода от номинальной стоимости ЦФА.

ЦФА реализовывались через Платформу Банка.

1. Отражается ли доход/расход от номинальной стоимости ЦФА?

2. В какой момент отражается доход/расход в дату поступления денег или в дату погашения?

3. Нужно ли отражать отдельно от общей налоговой базы по налогу на прибыль процентный/купонный расход (Лист 5 Декларации по налогу на прибыль)?

4. Нужно ли отражать доход/расход от номинальной стоимости ЦФА в Листе 5 Декларации по налогу на прибыль?

5. Отражается ли в отчетности полный выпуск? Или только реализованные ЦФА, как заемные средства?

Ответ:

В налоговом учете Организации порядок признания доходов и расходов выпущенных ЦФА на срок, равный 1 году, будет следующим:

доходы в виде полученных денежных средств признаются на дату выкупа ЦФА;

расходы в виде переданных денежных средств при выкупе ЦФА признаются на дату выкупа ЦФА;

расходы в виде процентов признаются на дату возникновения обязательства, т.е. на конец процентного периода.

Доходы и расходы, связанные с выпуском ЦФА, их последующим выкупом, выплатой процентов по ЦФА, учитываются отдельно от общей налоговой базы по налогу на прибыль.

В этом случае Организации следует отражать доходы и расходы, связанные с выпуском и последующим выкупом ЦФА, в Листе 5 Декларации по налогу на прибыль в строках 010 и 020.

В том случае если ЦФА выпускаются в целях хеджирования, то доходы и расходы по таким ЦФА учитываются при определении той налоговой базы, в которой учитываются доходы и расходы по объектам хеджирования.

В бухгалтерском учете Организации на момент выпуска ЦФА операции не отражаются.

При передаче ЦФА первому владельцу Организации следует отразить обязательства по уплате денежных средств в сумме, равной номинальной стоимости ЦФА в корреспонденции с суммой полученных денежных средств. По итогам каждого периода при начислении процентов Организации следует отразить обязательство по уплате процентов в корреспонденции с прочими расходами.

В Бухгалтерском балансе будут отражены только реализованные ЦФА как заемные средства и сумма причитающихся к оплате процентов.

Обоснование:

Отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов регулируются Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон № 259-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона № 259-ФЗ цифровыми финансовыми активами (далее - ЦФА) признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

В силу части 1 статьи 2 Закона № 259-ФЗ права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу.

Вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, предусматриваются решением о выпуске цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Федерального закона (часть 2 статьи 2 Закона № 259-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 3 Закона № 259-ФЗ решение о выпуске цифровых финансовых активов должно содержать, в частности:

1) сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), место жительства, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для юридического лица - полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, а также сведения о сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) вид и объем прав, предусмотренных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона и удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами, либо указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют несколько видов прав и обладатель выпускаемых цифровых финансовых активов вправе при наступлении предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов условий по своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано;

4) количество выпускаемых цифровых финансовых активов и (или) указание предельной суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, и (или) предельного количества вещей или предельной стоимости (предельного количества) имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за выпускаемые цифровые финансовые активы, по достижении которых выпуск цифровых финансовых активов прекращается;

6) цену приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске или порядок ее определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов денежными средствами) и (или) количество вещей или стоимость (количество) имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать для приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, или порядок определения такого количества вещей или стоимости (количества) имущественных прав (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов путем передачи в качестве встречного предоставления вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку);

8) способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов (оплата денежными средствами и (или) передача иных вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, в качестве встречного предоставления).

В решении о выпуске цифровых финансовых активов наряду со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, могут содержаться иные сведения, определенные лицом, выпускающим цифровые финансовые активы (часть 2 статьи 3 Закона № 259-ФЗ).

Таким образом, цифровыми финансовыми активами являются цифровые права, удовлетворяющие, в частности, денежные требования.

Права, удостоверенные ЦФА, возникают у первого правообладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении ЦФА указанному лицу.

В решении о выпуске ЦФА должны содержаться, в частности, следующие условия:

- сведения об эмитенте;

- вид прав, удостоверяемых ЦФА;

- количество выпускаемых ЦФА;

- цену приобретения ЦФА;

- способ оплаты ЦФА и др.

Налоговый учет

Согласно пункту 3.1 статьи 271 НК РФ денежные средства, полученные налогоплательщиком, являющимся лицом, выпустившим цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в оплату этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, признаются доходом, если иное не предусмотрено настоящей статьей, на дату выкупа этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав.

Доходы в виде денежных средств, полученных налогоплательщиком, являющимся лицом, выпустившим цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в оплату этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, решением о выпуске которых срок выкупа не определен или составляет более 10 лет, признаются на дату истечения десятилетнего срока с даты выпуска этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав.

Из приведенных норм следует, что момент признания дохода по выпускаемым ЦФА зависит от срока их выкупа, установленного решением о выпуске ЦФА:

- доход признается на дату выкупа, если срок определен и составляет 10 лет и менее;

- доход признается на дату истечения десятилетнего срока с даты выпуска, если срок не определен или установлен более 10 лет.

На основании пункта 5.3 статьи 272 НК РФ денежные средства, переданные лицом, выпустившим цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, при выкупе этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, признаются в составе расходов на дату выкупа этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав.

Таким образом, по ранее выпущенным эмитентом ЦФА расход признается на дату их выкупа.

Подпунктом 19.9 пункта 1 статьи 265 НК РФ установлено, что в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются денежные средства, причитающиеся к выплате налогоплательщиком, являющимся лицом, выпустившим цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права (за исключением выплат, связанных с их выкупом), в соответствии с обязательствами, предусмотренными решением о выпуске этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, если иное не предусмотрено статьей 270 НК РФ.

Согласно подпункту 14 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой осуществления внереализационных расходов признается дата, на которую у лица, выпустившего цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, возникают обязательства, предусмотренные решением о выпуске этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, для расходов в виде денежных средств, причитающихся к выплате обладателю этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, в связи с исполнением лицом, выпустившим эти цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, обязательств, не связанных с выкупом этих цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав.

Следовательно, в составе внереализационных расходов учитываются денежные средства, причитающиеся к выплате по ЦФА в соответствии с обязательствами, предусмотренными решением о выпуске.

Датой признания такого расхода будет являться дата возникновения обязательства по выплате денежных средств.

В рассматриваемом нами случае срок выкупа ЦФА составляет 1 год. Соответственно, по нашему мнению, порядок признания доходов и расходов у Организации будет следующим:

- доходы в виде полученных денежных средств признаются на дату выкупа ЦФА;

- расходы в виде переданных денежных средств при выкупе ЦФА признаются на дату выкупа ЦФА;

- расходы в виде процентов признаются на дату возникновения обязательства, т.е. на конец процентного периода.

В Письме Минфина РФ от 17.06.2025 № 03-03-06/3/58572 была высказана схожая позиция:

«2. По вопросу признания по методу начисления в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов (расходов), связанных и не связанных с выкупом ЦФА, ГЦП Даты получения доходов и осуществления расходов при выкупе ЦФА и (или) ГЦП определены пунктом 3.1 статьи 271 Кодекса и пунктом 5.3 статьи 272 Кодекса. Такие доходы и расходы признаются на дату выкупа ЦФА, ГЦП. В отношении признания промежуточных доходов и расходов по ЦФА и (или) ГЦП (выплаты, не связанные с выкупом ЦФА и (или) ГЦП) пунктом 26 статьи 250 Кодекса и подпунктом 19.9 пункта 1 статьи 265 Кодекса предусмотрено включение в состав внереализационных доходов и расходов денежных средств, причитающихся к получению (выплате) в соответствии с обязательствами, предусмотренными решением о выпуске этих ЦФА и (или) ГЦП, не связанными с их выкупом. Даты признания промежуточных доходов и расходов по ЦФА и (или) ГЦП (выплаты, не связанные с выкупом ЦФА и (или) ГЦП) установлены подпунктом 16 пункта 4 статьи 271 Кодекса и подпунктом 14 пункта 7 статьи 272 Кодекса. Так, согласно подпункту 16 пункта 4 статьи 271 Кодекса для доходов в виде денежных средств, причитающихся к получению налогоплательщиком - обладателем ЦФА и (или) ГЦП в связи с исполнением лицом, выпустившим эти ЦФА и (или) ГЦП, обязательств, не связанных с их выкупом, датой признания получения дохода признается дата, на которую у лица, выпустившего ЦФА и (или) ГЦП, возникают обязательства, предусмотренные решением об их выпуске. Согласно подпункту 14 пункта 7 статьи 272 Кодекса для расходов в виде денежных средств, причитающихся к выплате обладателю ЦФА и (или) ГЦП, в связи с исполнением лицом, выпустившим эти ЦФА и (или) ГЦП, обязательств, не связанных с их выкупом, датой осуществления внереализационных расходов и прочих расходов признается дата, на которую у лица, выпустившего ЦФА и (или) ГЦП, возникают обязательства, предусмотренные решением об их выпуске. Учитывая указанное, доходы и расходы, не относящиеся к выкупу ЦФА и (или) ГЦП, признаются на дату, на которую у эмитента ЦФА и (или) ГЦП возникают обязательства, предусмотренные решением о выпуске этих ЦФА и (или) ГЦП».

Согласно пункту 22 статьи 274 НК РФ особенности определения налоговой базы по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, устанавливаются с учетом положений статьи 282.2 НК РФ.

В силу пункта 1 статьи 282.2 НК РФ налоговая база по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, определяется совокупно с операциями с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами в порядке, установленном настоящей статьей и статьей 304 НК РФ, и отдельно от общей налоговой базы, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

На основании пункта 4 статьи 282.2 НК РФ в случае, если налогоплательщик выпускает цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, либо приобретает указанные цифровые финансовые активы и (или) цифровые права в целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте РФ, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) хеджирования, как он определен (они определены) абзацем вторым пункта 5 статьи 301 НК РФ, такие операции с указанными цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами признаются операциями хеджирования при условии подтверждения обоснованности отнесения таких операций к операциям хеджирования в порядке, предусмотренном статьями 301 и 326 НК РФ. В этом случае доходы (расходы) по операциям с указанными цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами учитываются при определении налоговой базы, при расчете которой в соответствии с положениями статьи 274 НК РФ учитываются доходы и расходы, связанные с объектом (объектами) хеджирования.

В Письме Минфина РФ от 17.06.2025 № 03-03-06/3/58572 были даны следующие разъяснения:

«1. По вопросу определения налоговой базы по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права В соответствии с пунктом 1 статьи 282.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая база по операциям с ЦФА и (или) цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) (далее - ГЦП), определяется совокупно с операциями с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами (ПФИ) в порядке, установленном статьей 282.2 и статьей 304 Кодекса, и отдельно от общей налоговой базы, если иное не предусмотрено статьей 282.2 Кодекса. Вышеприведенные положения Кодекса в отношении операций с ЦФА и (или) ГЦП устанавливают требование учета всех доходов и расходов от указанных операций в налоговой базе, определяемой отдельно от общей налоговой базы по налогу на прибыль организаций, если иное не предусмотрено статьей 282.2 Кодекса».

В Письме Минфина РФ от 31.08.2023 № 03-03-06/2/83405 в отношении выплачиваемых эмитентом доходов, не связанных с выкупом ЦФА разъяснено:

«…если условиями эмиссии ЦФА (цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП) предусмотрено обязательство эмитента таких прав выплатить их обладателю денежные средства, не связанные с выкупом, то выплаченные суммы учитываются эмитентом в составе внереализационных расходов, а полученные обладателем суммы - в составе внереализационных доходов, в отдельной налоговой базе, формируемой в соответствии с пунктом 1 статьи 282.2 НК РФ».

В Письме Минфина РФ от 28.06.2024 № 03-03-06/2/60323 высказана схожая точка зрения:

«…согласно установленному положениями главы 25 НК РФ порядку, если условиями эмиссии ЦФА (цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП) предусмотрено обязательство эмитента таких прав выплатить их обладателю денежные средства, не связанные с выкупом, то выплаченные суммы учитываются эмитентом в составе внереализационных расходов, а полученные обладателем суммы - в составе внереализационных доходов, в отдельной налоговой базе, формируемой в соответствии с пунктом 1 статьи 282.2 НК РФ».

В Письмах Минфина РФ от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19703, от 22.01.2024 № 03-03-06/2/4355 отмечено:

«…если условиями эмиссии ЦФА (цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП) предусмотрено обязательство эмитента таких прав выплатить их обладателю денежные средства, не связанные с выкупом (например, вознаграждение), то выплаченные суммы учитываются эмитентом в составе внереализационных расходов, а полученные обладателем ЦФА суммы - в составе внереализационных доходов, в отдельной налоговой базе, формируемой в соответствии с пунктом 1 статьи 282.2 НК РФ, на дату возникновения обязательств, предусмотренных решением о выпуске ЦФА и (или) цифровых прав».

Таким образом, доходы и расходы, связанные с выпуском ЦФА, их последующим выкупом, выплатой процентов по ЦФА, учитываются отдельно от общей налоговой базы по налогу на прибыль.

Согласно пунктам 224, 232, 240 Порядка заполнение Листа 05 «Расчет налоговой базы по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке» Декларации по налогу на прибыль[1] при указании в реквизите «Вид операции» кода «1» отражается расчет налоговой базы по операциям с необращающимися ценными бумагами, необращающимися производными финансовыми инструментами, ЦФА. Данный расчет осуществляется в соответствии со статьями 280, 281, 282.2, 329 НК РФ.

При заполнении Листа 05 с кодом «1» в реквизите «Вид операции» в строке 010 указывается, в частности, сумма дохода от выбытия, включающая выручку от реализации, выбытия (в том числе погашения) необращающихся ценных бумаг, внереализационные доходы, полученные по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами, доходы от операций с ЦФА, доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе.

В строке 020 указывается общая сумма расходов, связанных с приобретением и реализацией необращающихся ценных бумаг, в том числе расходов, связанных с обращением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, внереализационных расходов по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами, расходов по операциям с ЦФА, расходов в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе.

В том случае если ЦФА выпускаются в целях хеджирования, то доходы и расходы по таким ЦФА учитываются при определении той налоговой базы, в которой учитываются доходы и расходы по объектам хеджирования.

Бухгалтерский учет

Действующее законодательство не содержит конкретного порядка отражения ЦФА в бухгалтерском учете.

По нашему мнению, руководствуясь пунктом 7.1 ПБУ 1/2008[2] Организация вправе самостоятельно установить в учетной политике порядок отражения ЦФА, руководствуясь общими положениями федеральных стандартов по бухгалтерскому учету.

В соответствии с пунктом 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России[3] (далее по тексту – Концепция) активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем.

Согласно пункту 7.2.1 Концепции будущие экономические выгоды - это потенциальная возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств в организацию. Считается, что актив принесет в будущем экономические выгоды организации, когда он может быть:

а) использован обособленно или в сочетании с другим активом в процессе производства продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи;

б) обменен на другой актив;

в) использован для погашения обязательства;

г) распределен между собственниками организации.

В силу пункта 8.3 Концепции актив признается в бухгалтерском балансе, когда вероятно получение организацией экономических выгод в будущем от этого актива и стоимость его может быть измерена с достаточной степенью надежности.

Следовательно, в бухгалтерском учете актив отражается при единовременном выполнении следующих условий:

- у организации есть контроль над активом;

- актив в будущем должен принести экономическую выгоду;

- стоимость актива может быть определена.

Пунктом 8.4 Концепции установлено, что обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в результате исполнения соответствующего требования существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных приносить организации экономические выгоды, и когда величина этого требования может быть измерена с достаточной степенью надежности.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в бухгалтерском учете обязательство отражается при выполнении следующих условий:

- в результате исполнения требования существует вероятность оттока активов;

- величина требования может быть измерена.

Кроме того, в Рекомендациях Р-129/2021-КпР «Цифровые инструменты» (Фонд «НРБУ "БМЦ», Комитет по рекомендациям (КпР) 21.07.2021):

«2. Цифровые инструменты, удостоверяющие права держателей на получение реальных товаров, работ, услуг, денежных средств и других активов, признаются в качестве актива у их держателей и в качестве обязательства и (или) капитала у эмитента. 3. Независимо от формы заключения сделок между держателем, эмитентом и третьими лицами, для определения классификации и порядка учета цифровых инструментов анализируется характер прав, которыми они наделяют их держателей, на предмет соответствия критериям признания в качестве активов, обязательств или капитала в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета. 4. Организация должна применять единую учетную политику в отношении прав или обязательств, удостоверяемых цифровыми инструментами, аналогичную учетной политике, которую организация применяет в отношении таких же по экономическому содержанию прав и обязательств, оформленных без использования цифровых инструментов. При этом для целей определения моментов признания (списания) активов, обязательств, доходов, расходов принимается во внимание специфика, обусловленная оформлением отношений между сторонами с помощью цифровых инструментов. Основа для выводов В соответствии с Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Пунктом 6 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" устанавливается требование приоритета содержания над формой, в соответствии с которым факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете исходя не столько из правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования. Исходя из указанного выше Федерального закона цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права представляют собой по существу формы удостоверения отношений между сторонами сделок. При этом такая форма удостоверения отношений не является обязательной. Те же самые отношения могут оформляться с помощью традиционных инструментов, таких, например, как письменный договор или ценная бумага. Таким образом, объектами бухгалтерского учета являются не сами цифровые инструменты, а права и обязанности, удостоверяемые этими инструментами. В этой связи учетная политика в отношении прав и обязанностей, удостоверяемых с помощью цифровых инструментов, не должна отличаться от учетной политики в отношении аналогичных прав и обязанностей, удостоверяемых иными способами, в том числе в традиционных формах (договоры, ценные бумаги или др.)».

В Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год, приведенных в приложении к Письму Минфина РФ от 23.12.2022 № 07-04-09/126779, было отмечено:

«Учет цифровых финансовых активов В соответствии с Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Права, удостоверенные цифровыми финансовым активами, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу. Решением о выпуске цифровых финансовых активов предусматриваются вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы. Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы. Федеральным законом запрещено принимать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов, который обеспечивает заключение сделок с цифровыми финансовыми активами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо путем участия за свой счет в сделке с цифровыми финансовыми активами в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц. Оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает правила обмена цифровых финансовых активов, подлежащие согласованию с Банком России. Исходя из изложенного и объема прав, которые удостоверяет цифровой финансовый актив в соответствии с названным Федеральным законом, активы у обладателя цифрового финансового актива и обязательства у лица, выпустившего цифровой финансовый актив, учитываются применительно к порядку учета активов и обязательств, обусловленных аналогичными правами, которые удостоверяются без внесения (изменения) записей в информационные системы».

С учетом изложенного, считаем, что сами ЦФА, выпущенные Организацией, не являются объектами бухгалтерского учета, поскольку не соответствуют понятиям актива и обязательства. При этом отражению в бухгалтерском учете подлежат права и обязанности, удостоверяемые этими ЦФА, исходя из их экономического смысла.

В рассматриваемом нами случае Организацией выпущены ЦФА, удостоверяющие денежные требования.

Срок погашения 1 год.

Сумма погашения равна номинальной стоимости ЦФА.

Решением о выпуске предусмотрено начисление процентов.

Как было отмечено нами выше, права у первого держателя ЦФА возникают с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении ЦФА указанному лицу.

Соответственно, до передачи ЦФА первому владельцу прав или обязательств у Организации – эмитента не возникает.

Таким образом, на момент выпуска ЦФА в бухгалтерском учете Организации эмитента операции не отражаются, так как не возникает каких-либо активов, обязательств, доходов или расходов.

По нашему мнению, при передаче ЦФА первому владельцу в момент внесения соответствующей записи у Организации – эмитента возникают обязательства перед держателем по оплате номинальной стоимости ЦФА при их погашении.

Исходя из приоритета содержания над формой, по нашему мнению, при передаче ЦФА в счет получаемых денежных средств и возврате денежных средств при погашении ЦФА, по сути, имеет место получение заемных средств и их возврат через период, установленный в решении о выпуске ЦФА как срок для обращения ЦФА. Обязательство эмитента по начислению процентов в течении периода обращения ЦФА по своей природе схоже с обязательством, связанным с уплатой процентов по полученным заемным обязательствам.

На основании изложенного, считаем, что при передаче ЦФА первому владельцу Организации следует отразить обязательства по уплате денежных средств в сумме, равной номинальной стоимости ЦФА в корреспонденции с суммой полученных денежных средств. По итогам каждого периода при начислении процентов Организации следует отразить обязательство по уплате процентов в корреспонденции с прочими расходами:

Дт Кт Наименование операции 51 66,67 Отражена передача ЦФА по номинальной стоимости первому владельцу 91/2 66,67/Проценты Отражена сумма начисленных процентов по итогам каждого периода начисления процентов 66,67 51 Выплачена номинальная стоимость ЦФА при их выкупе в установленный срок 66,67/Проценты 51 Выплачена сумма начисленных процентов

На основании изложенного, считаем, что в Бухгалтерском балансе будут отражены только реализованные ЦФА как заемные средства и сумма причитающихся к оплате процентов.

Коллегия Налоговых Консультантов, 4 декабря 2025 года

[1] Утвержден Приказом ФНС РФ от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н

[3] Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997.