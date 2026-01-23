Об уплате страховых взносов с 2026 года за генерального директора

Нужно ли с 01.01.2026 уплачивать страховые взносы за генерального директора в виде фиксированных взносов с учетом МРОТ, если: организация не ведет деятельность, а генеральный директор в отпуске без сохранения заработной платы?

Вопрос:

Нужно ли с 01.01.2026 уплачивать страховые взносы за генерального директора в виде фиксированных взносов с учетом МРОТ, если:

1. Организация не ведет деятельность, а генеральный директор в отпуске без сохранения заработной платы?

2. У организации нет сотрудников и генерального директора, а функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания в лице генерального директора?

3. Управление компанией осуществляет индивидуальный предприниматель (ИП) по договору управления?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Ответ:

С 1 января 2026 года уплата страховых взносов в отношении физических лиц, являющихся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, поставлена в зависимость от того, является ли физическое лицо в отчетном периоде таким исполнительны органом или нет.

При этом из буквального трактования вводимой нормы можно сделать вывод, что начисление страховых взносов в отношении руководителя коммерческой организации должно осуществляться независимо от того, заключен ли с ним трудовой договор, начислялись ли какие-либо выплаты в его адрес и какой режим работы и ставки установлен для руководителя.

В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на управляющую компанию или ИП по договору управления, то страховые взносы коммерческой организацией, оплачивающей эти услуги, не начисляются.

Применительно к ситуациям, приведенным в вопросе с 1 января 2026 года порядок начисления страховых взносов в отношении единоличного исполнительного органа коммерческой организации будет следующим:

Ситуация Порядок начисления страховых взносов 1. Организация не ведет деятельность, а генеральный директор в отпуске без сохранения заработной платы; Страховые взносы начисляются исходя из МРОТ ежемесячно 2. У организации нет сотрудников и генерального директора, а функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания в лице генерального директора; Страховые взносы не начисляются 3. Управление компанией осуществляет индивидуальный предприниматель (ИП) по договору управления. Страховые взносы не начисляются

Обоснование:

С 1 января 2026 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ[1] вносится ряд изменений в НК РФ, в том числе в статьи 420 – 421 НК РФ.

Далее все нормы приведены в редакции НК РФ, вступающей в силу с 1 января 2026 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 419 НК РФ плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования:

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

организации;

индивидуальные предприниматели;

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам).

Пунктом 1 статьи 420 НК РФ установлено, что объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса):

1) в рамках трудовых отношений (в том числе вознаграждения в рамках трудовых договоров в пользу членов совета многоквартирного дома, включая председателя совета многоквартирного дома, избранных собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, начисляемые уполномоченной управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);

1.1) по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, в том числе вознаграждения по гражданско-правовым договорам членам совета многоквартирного дома, включая председателя совета многоквартирного дома, избранным собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, начисляемые уполномоченной управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

3) по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями.

Таким образом, в случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на управляющую компанию или ИП по договору управления, то объекта обложения страховыми взносами у компании, оплачивающей эти услуги, не возникает, страховые взносы не начисляются.

Согласно пункту 1 статьи 421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса.

В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода. При осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

Таким образом, с 1 января 2026 года уплата страховых взносов в отношении физических лиц, являющихся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, поставлена в зависимость от того, является ли физическое лицо в отчетном периоде таким исполнительны органом или нет.

При этом из буквального трактования вводимой нормы можно сделать вывод, что начисление страховых взносов в отношении руководителя коммерческой организации должно осуществляться независимо от того, заключен ли с ним трудовой договор, начислялись ли какие-либо выплаты в его адрес и какой режим работы и ставки установлен для руководителя.

Какие-либо официальные разъяснения в настоящее время отсутствуют.

Из частных разъяснений сотрудников налоговой службы следует, что они также придерживаются позиции, что страховые взносы в отношении физических лиц, являющихся единоличными исполнительными органами коммерческих организаций, начисляются ежемесячно не менее чем исходя из МРОТ без корректировки на режим работы, размер ставки, фактически отработанное время.

При этом отсутствие деятельности, движения по счетам, а также наличие или отсутствие денежных средств на уплату взносов у организации не имеет значения.

С учетом изложенного, применительно к ситуациям, приведенным в вопросе с 1 января 2026 года порядок начисления страховых взносов в отношении единоличного исполнительного органа коммерческой организации будет следующим:

Ситуация Порядок начисления страховых взносов 1. Организация не ведет деятельность, а генеральный директор в отпуске без сохранения заработной платы; Страховые взносы начисляются исходя из МРОТ ежемесячно 2. У организации нет сотрудников и генерального директора, а функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания в лице генерального директора; Страховые взносы не начисляются 3. Управление компанией осуществляет индивидуальный предприниматель (ИП) по договору управления. Страховые взносы не начисляются

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 16 декабря 2025 года

[1] О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации