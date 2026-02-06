О перепродаже сертификата на проведение медицинского обследования без лицензии

Вправе ли юридическое лицо перепродавать сертификаты на проведение медицинского обследования (чек-ап), учитывая, что это юридическое лицо не является медицинской, не имеет соответствующей лицензии, самостоятельно медицинские услуги не оказывает? Лицом, выпустившим сертификаты, является медицинская организация, имеющая лицензию.

Ответ:

По нашему мнению, лицо, перепродающее сертификат, т.е. реализующее право требование к медицинской организации, не обязано иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, поскольку не принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг.

Обоснование:

Статьей 3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (далее – Закон № 99-ФЗ) определены следующие понятия:

2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий;

3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории РФ и на иных территориях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права, требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ лицензированию подлежат следующие виды деятельности, в частности:

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Таким образом, медицинская деятельность подлежит лицензированию. Соответственно, лица, оказывающие медицинские услуги, обязаны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Понятие подарочного сертификата нормами ГК РФ не предусмотрено. Также отсутствуют нормы, устанавливающие порядок взаимоотношений сторон, возникших при продаже подарочных сертификатов.

Вместе с этим, в соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1).

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (пункт 2).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4).

Соответственно, покупатель и продавец товаров, работ, услуг вправе заключить договор, предусматривающий продажу подарочных сертификатов, которые представляют собой право на получение товара, работы, услуги.

На практике каждый подарочный сертификат обладает определенным номиналом. Этот номинал одновременно является стоимостью сертификата и суммой, на которую владелец сертификата может приобрести товар, работы, услуги у организации - эмитента.

В связи с этим, подарочный сертификат принято рассматривать как подтверждение обязательства организации-эмитента, передать в будущем предъявителю сертификата, товары, работы, услуги на сумму, равную ее номиналу (Письмо Минфина РФ от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268).

При этом держатель подарочного сертификата вправе оплатить с его помощью стоимость товаров (работ, услуг).

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что подарочный сертификат на оказание медицинских услуг является самостоятельным объектом гражданского оборота как документ, удостоверяющий имущественное право, который может быть перепродан.

В случае перепродажи сертификата имеет место реализация имущественного права на предъявление требований к эмитенту сертификата в части оказания медицинских услуг. При этом лицо, перепродающее сертификат, не принимает на себя обязательства перед покупателем на оказание медицинских услуг, такое обязательство принимает на себя лицо, выпустившее сертификат.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности (далее - Положение).

В силу пункта 4 Положения медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по перечню согласно приложению, которые выполняются при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В Приложении к Положению предусмотрен Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в котором продажа сертификата на получение права на получение медицинской услуги, не предусмотрена.

На основании изложенного, считаем, что лицо, перепродающее сертификат, т.е. реализующее право требование к медицинской организации, не обязано иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, поскольку не принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг.

Отметим, что официальные разъяснения, а также судебная практика, свидетельствующие о необходимости наличия лицензии в случае перепродажи сертификата на получение медицинских услуг, нами не обнаружены.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 декабря 2025 года