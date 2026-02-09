Продажа доли в ООО на УСН в 2026 году

Организация применяет УСН с объектом налогообложения доходы минус расходы. Вправе ли Организация при продаже доли в ООО в 2026 году сумму полученного дохода уменьшить на расходы, связанные с приобретением доли?

Ответ:

Учитывая, формулировку подпункта 45 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ, вступающего в силу с 01.01.2026, считаем, что с указанной даты Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», вправе уменьшить доход от реализации доли в ООО на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ объектом налогообложения УСН признаются, в частности, доходы, уменьшенные на величину расходов.

В редакции статьи 346.16 НК РФ, действующей на текущий момент, перечень расходов, которые могут учитываться при определении налоговой базы в случае применения УСН, является закрытым.

При этом в указанном перечне отсутствуют расходы, связанные с приобретением доли в ООО.

В связи с этим на текущий момент у организаций, применяющих УСН, отсутствует право уменьшить доход от реализации доли в ООО на сумму расходов, связанных с ее приобретением.

Вместе с тем, с 01.01.2026 Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ пункт 1 статьи 346.16 НК РФ будет дополнен подпунктом 45, в соответствии с которым при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса.

Таким образом, с 01.01.2026 перечень расходов, уменьшающих доходы при применении УСН, будет являться открытым.

Данный вывод подтверждается, разъяснениями, размещенными на официальном сайте ФНС РФ - https://www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/16589434/, в которых указано следующее:

«С 1 января 2026 года перечень расходов, уменьшающих доходы, при определении налоговой базы является открытым. При этом включение расходов возможно при соблюдении требований главы 25 НК РФ».

Из положений пункта 1 статьи 252 НК РФ следует, что расходы могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

- прямо не поименованы в статье 270 НК РФ;

- документально подтверждены;

- экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации имущественных прав (долей, паев), если иное не предусмотрено настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, а также на величину вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организаций, доли (паи) которых были приобретены, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 настоящего Кодекса. Величина вклада в виде денежных средств в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации долей (паев), рассчитывается пропорционально реализуемым долям (паям) в общей величине долей (паев), принадлежащих налогоплательщику.

Из приведенных норм следует, что по правилам Главы 25 НК РФ доход от реализации имущественных прав в виде доли в ООО может быть уменьшен на сумму документально подтвержденных расходов на ее приобретение, а также на документально подтвержденную сумму расходов, связанных с ее приобретением и реализацией.

Учитывая, формулировку подпункта 45 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ, вступающего в силу с 01.01.2026, считаем, что с указанной даты Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», вправе уменьшить доход от реализации доли в ООО на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 декабря 2025 года