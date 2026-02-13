НДС в отношении сальдо встречных обязательств

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Сумма, уплачиваемая лизингополучателем на основании расчета сальдо встречных обязательств, является возмещением убытков лизингодателя.

По нашему мнению, выплата, связанная с возмещением убытков лизингодателя, не связана с реализацией товаров, работ, услуг и поэтому не подлежит обложению НДС.

Вместе с этим, существует позиция, согласно которой суммы компенсации затрат (убытков) в связи с расторжением договора лизинга могут быть расценены как элемент ценообразования лизингодателя, в связи с чем они будут подлежать налогообложению НДС на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ. В этом случае счет-фактура выставляется в единственном экземпляре и лизингополучателю не передается.

Обоснование:

Президиумом ВАС РФ в Постановлениях от 18.05.2010 № 1729/10, от 12.07.2011 № 17389/10, от 25.07.2011 № 3318/11 были даны разъяснения, согласно которым в случае расторжения договора финансового лизинга по инициативе лизингодателя и изъятия им предмета лизинга прекращается обязательство лизингодателя по передаче оборудования лизингополучателю в собственность. Следовательно, оснований для удержания лизингодателем той части денежных средств, которые фактически были уплачены лизингополучателем в счет погашения выкупной цены предмета лизинга в составе лизинговых платежей, не имеется.

При этом ВАС РФ определил, что применительно к лизингу с правом выкупа законный имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении денежных средств (посредством приобретения в собственность) указанного лизингополучателем имущества и предоставлении последнему этого имущества за плату, а интерес лизингополучателя - в пользовании имуществом и последующем его выкупе. В силу закона только выплата лизингополучателем цены договора лизинга в согласованные сторонами сделки сроки полностью удовлетворяет материальный интерес лизингодателя в размещении денежных средств.

Кроме того, Президиум ВАС РФ в вышеприведенных Постановлениях основывался на том, что гражданские отношения основаны на принципах равенства сторон этих отношений, добросовестности их поведения, соразмерности мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения. Стороны договора должны действовать, руководствуясь в том числе, соображениями сотрудничества.

При этом действия сторон по сделке при досрочном расторжении договора лизинга не должны приводить к ситуации, когда одна из сторон получает такие блага, которые ставят ее в лучшее положение, чем то, в котором она находилась бы при выполнении сторонами договора в соответствии с его условиями. В противном случае будут нарушаться правила статьи 15 ГК РФ о пределах возмещения убытков и статьи 1102 ГК РФ о недопустимости неосновательного обогащения.

Постановлением Пленума ВАС РФ «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» от 14.03.2014 № 17 (далее – Постановление № 17) были даны следующие разъяснения:

При разрешении споров, возникающих между сторонами договора выкупного лизинга, об имущественных последствиях расторжения этого договора судам надлежит исходить из следующего (пункт 3 Постановления № 17).

Расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за собой получение лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ).

В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (статья 15 ГК РФ), а также иных предусмотренных законом или договором санкций.

В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой согласно следующим правилам (пункт 3.1 Постановления № 17).

Соответственно, при урегулировании споров в судебном порядке в случае досрочного расторжения договора лизинга, предусматривающего право выкупа лизингового имущества, расчет сальдо встречных обязательств по такому договору осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением № 17.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сальдо встречных обязательств представляет собой результат распределения убытков, возникших в результате расторжения договора лизинга у сторон договора.

В рассматриваемом случае согласно сальдо встречных обязательств у лизингополучателя возникла обязанность по выплате лизингодателю денежных средств.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2).

Таким образом, сумма, уплачиваемая лизингополучателем на основании расчета сальдо встречных обязательств, является возмещением убытков лизингодателя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Пунктом 1 статьи 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

По нашему мнению, выплата, связанная с возмещением убытков лизингодателя, не связана с реализацией товаров, работ, услуг и поэтому не подлежит обложению НДС.

Высказанная нами позиция подтверждается разъяснениями Минфина РФ, изложенными в Письме Минфина РФ от 29.07.2013 № 03-07-11/30128:

«Вопрос: Об НДС при возмещении заказчиком работ исполнителю стоимости утерянного или поврежденного по вине заказчика оборудования.

Ответ: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг).

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 Кодекса налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается в том числе на суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Поскольку возмещение заказчиком исполнителю стоимости утерянного или поврежденного имущества не связано с реализацией товаров (работ, услуг), сумма возмещения таких убытков (ущерба) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у исполнителя не включается».

В Постановлении ФАС Московского округа от 30.09.2011 по делу № А41-1607/11 была высказана схожая позиция:

«… в силу п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

Согласно п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ответчик не возвратил ООО "ТЕХНОРЕНТ" часть арендованного оборудования в связи с его утратой.

Истец в обоснование стоимости невозвращенного оборудования в сумме 270 711,98 рублей составил расчет с учетом НДС.

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС является реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяете, на основании п. 1 ст. 154 НК РФ как стоимость реализуемого товара (работ, услуг) без включения в них НДС.

Из смысла норм ГК РФ и НК РФ следует, что возмещение убытков в размере стоимости утраченного имущества его собственнику не является операцией, облагаемой НДС».

Таким образом, можно сделать вывод, что получение лизингодателем от лизингополучателя денежных средств в виде компенсации затрат (убытков) в связи с расторжением договора лизинга не подлежит обложению НДС в связи с отсутствием объекта налогообложения. Соответственно, у лизингодателя отсутствует обязанность по выставлению счета-фактуры.

Вместе с этим, следует отметить, что возмещаемые затраты/убытки лизингодателя также включают маржу лизингодателя.

В данной ситуации «маржа лизингодателя» может рассматриваться как возмещение убытков в виде неполученного дохода (упущенной выгоды), что также не является реализацией с точки зрения НК РФ (Постановление ФАС Московского округа от 04.07.2013 № А40-123538/12-140-783[1]).

Компенсация недополученного дохода также не является объектом налогообложения НДС.

Вместе с этим, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 – 158 НК РФ, увеличивается на суммы полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

В Письме Минфина РФ от 09.09.2021 № 03-07-14/72802 были даны следующие разъяснения:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 153 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной форме, включая оплату ценными бумагами.

Также согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162 Кодекса налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается на суммы денежных средств, полученных в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Таким образом, если полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя денежные средства связаны с оплатой реализованных данным налогоплательщиком товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, то такие денежные средства включаются налогоплательщиком-продавцом в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. В случае если денежные средства, полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя, не связаны с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, то такие денежные средства в налоговую базу по данному налогу не включаются.

Кроме того, отмечаем, что, если полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя суммы денежных средств в виде компенсации убытков при досрочном расторжении договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, такие суммы включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании вышеуказанной нормы статьи 162 Кодекса».

С учетом всего вышеизложенного, в рассматриваемой ситуации суммы компенсации затрат (убытков) в связи с расторжением договора лизинга могут быть расценены как элемент ценообразования лизингодателя, в связи с чем они будут подлежать налогообложению НДС на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ.

В этом случае счет-фактура выставляется в единственном экземпляре и лизингополучателю не передается (Письмо Минфина РФ от 09.09.2021 № 03-07-14/72802). В связи с этим у лизингополучателя в любом случае будет отсутствовать право на вычет НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов, 20 января 2026 года

[1] оставлено в силе Определением ВАС РФ от 12.09.2013 № ВАС-12148/13