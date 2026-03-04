Об оформлении договора с ИП, применяющим НПД

Может ли ИП на НПД совмещать параллельно деятельность как физическое лицо - самозанятый и ИП на НПД, т.е. по одним видам деятельности применять ИП на НПД, а по другим - сотрудничать как физ. лицо, применяющий систему налогообложения Налог на профессиональный доход?

Вопрос:

Организация планирует заключить договор с самозанятым физическим лицом, имеющим статус ИП.

1. Может ли ИП на НПД совмещать параллельно деятельность как физическое лицо - самозанятый и ИП на НПД, т.е. по одним видам деятельности применять ИП на НПД, а по другим - сотрудничать как физ. лицо, применяющий систему налогообложения Налог на профессиональный доход?

2. Несет ли организация в данном случае риски при заключении договора с физ. лицом – самозанятым?

Ответ:

ИП вправе зарегистрироваться в качестве самозанятого, а физическое лицо, имеющее статус самозанятого, вправе зарегистрироваться как ИП.

В такой ситуации физическое лицо будет иметь статус не только самозанятого, но и индивидуального предпринимателя. При этом физическое лицо будет применять только НПД.

Поскольку физическое лицо, имеющее одновременно статус ИП и самозанятого, применяет НПД, то, по нашему мнению, независимо от того, каким образом будет указан статус в договоре (ИП, самозанятый или физическое лицо) порядок налогообложения будет неизменным.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, Организация вправе заключить гражданско-правовой договор с физическим лицом, имеющим одновременно статус ИП и самозанятого. Налогообложение дохода от такой сделки будет осуществляться физическим лицом в порядке, установленном Законом № 422-ФЗ.

В этом случае у Организации не возникает обязанность удерживать НДФЛ. Кроме того, указанные выплаты не облагаются страховыми взносами, независимо от того, каким образом будет указан статус в договоре (ИП, самозанятый или физическое лицо).

Для правомерного признания в составе расходов стоимости товаров, работ, услуг, выплачиваемых физическому лицу – ИП, являющемуся плательщиком НПД, Организации необходимо наличие чека.

При наличии чека, по нашему мнению, какие-либо риски, связанные с приобретением товаров, работ, услуг у самозанятого ИП, будут отсутствовать.

Обоснование:

Порядок применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» регулируется положениями Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – НПД) от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон № 422-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона № 422-ФЗ налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Соответственно, Закон № 422-ФЗ допускает, что лицо, зарегистрированное в качестве ИП, вправе быть налогоплательщиком НПД.

При этом согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 4 Закона № 422-ФЗ не вправе применять специальный налоговый режим, в том числе лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона.

Таким образом, ИП вправе зарегистрироваться в качестве самозанятого, а самозанятый вправе зарегистрироваться как ИП.

Вместе с этим, НПД не вправе применять:

- лица, применяющие другие специальные режимы (например, УСНО);

- ИП, доходы которого облагаются НДФЛ (т.е. ИП не применяющего специальные налоговые режимы).

В связи с этим, ИП, регистрирующийся как самозанятый, не утрачивает статуса ИП, но при этом переходит на специальный режим налогообложения – НПД.

Письмо ФНС РФ от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@:

«В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - Закон N 422-ФЗ) налогоплательщиками НПД признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном Законом N 422-ФЗ.

При этом при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя статус налогоплательщика НПД не утрачивается».

Письмо Минфина РФ от 20.01.2022 № 03-11-11/3168:

«Частью 1 статьи 4 Федерального закона установлено, что физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим НПД в порядке, установленном Федеральным законом, признаются налогоплательщиками НПД.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 4 Федерального закона не вправе применять специальный налоговый режим НПД лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона.

Таким образом, положениями Федерального закона установлен запрет на возможность одновременного применения специального налогового режима НПД и общей системы налогообложения».

Исходя из изложенного, ИП вправе зарегистрироваться в качестве самозанятого, а физическое лицо, имеющее статус самозанятого, вправе зарегистрироваться как ИП.

В такой ситуации физическое лицо будет иметь статус не только самозанятого, но и индивидуального предпринимателя. При этом физическое лицо будет применять только НПД.

Таким образом, физическое лицо, зарегистрированное как ИП и самозанятый, вправе заключать договоры:

- как физическое лицо,

- как ИП,

- как самозанятый.

При этом, поскольку физическое лицо, имеющее одновременно статус ИП и самозанятого, применяет НПД, то, по нашему мнению, независимо от того, каким будет указан статус в договоре (ИП, самозанятый или физическое лицо) порядок налогообложения будет неизменным.

Следует отметить, что НПД не применяется к какому-либо конкретному виду деятельности. Так, в случае регистрации физического лица в качестве плательщика НПД, указанным налогом будут облагаться все доходы от реализации товаров (работ, услуг), полученные данным физическим лицом, за исключением указанных в пункте 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, Организация вправе заключить гражданско-правовой договор с физическим лицом, имеющим одновременно статус ИП и самозанятого. Налогообложение дохода от такой сделки будет осуществляться физическим лицом в порядке, установленном Законом № 422-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона № 422-ФЗ в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам применяется налоговая ставка в размере 6%.

В силу части 1 статьи 15 Закона № 422-ФЗ выплаты и иные вознаграждения, полученные налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету при определении налоговой базы по налогу, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков - организаций, в случае наличия у таких плательщиков чека, сформированного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона № 422-ФЗ.

Согласно части 11 статьи 2 Закона № 422-ФЗ индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.

Из приведенных норм следует, что при выплате дохода физическому лицу – плательщику НПД, у Организации не возникает обязанность удерживать НДФЛ. Кроме того, указанные выплаты не облагаются страховыми взносами.

С полученного от Организации дохода физическое лицо самостоятельно уплачивает налог по ставке 6%.

При выплате дохода в адрес ИП, применяющего НПД, Организация также не обязана уплачивать страховые взносы. ИП также не уплачивает страховые взносы во время применения НПД за себя.

На основании части 1 статьи 14 Закона № 422-ФЗ при произведении расчетов, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом налогообложения, налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Согласно части 3 статьи 14 Закона № 422-ФЗ чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

В силу части 8 статьи 15 Закона № 422-ФЗ организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль организаций, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона.

Таким образом, для правомерного признания в составе расходов стоимости товаров, работ, услуг, выплачиваемых физическому лицу – ИП, являющемуся плательщиком НПД, Организации необходимо наличие чека.

При наличии чека, по нашему мнению, какие-либо риски, связанные с приобретением товаров, работ, услуг у самозанятого ИП, будут отсутствовать.

Коллегия Налоговых Консультантов, 4 февраля 2026 года