О пояснениях к бухгалтерской отчетности

Достаточно ли приложить к бухгалтерской отчетности табличные пояснения, которые формируются в 1С вместе с отчетностью? Должны ли они быть, и какая информация в них раскрывается?

Достаточно ли приложить к бухгалтерской отчетности табличные пояснения, которые формируются в 1С вместе с отчетностью?

Но они не раскрывают всю информацию, требуемую ФСБУ 4/2023. В 1С пояснения начинаются с пояснения № 3 и нигде нет информации об отсутствии пояснений №1 и 2.

Должны ли они быть, и какая информация в них раскрывается?

Ответ:

Пояснения являются частью годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности.

В пояснениях должна быть отражена информация, предусмотренная пунктами 44 – 48 ФСБУ 4/2023.

В Приложении № 8 к ФСБУ 4/2023 приведен образец пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В образце предусмотрены 12 разделов. В разделах с 3 по 11 предусмотрено заполнение данных в табличной форме, разделы 1, 2 и 12 табличной формы не содержат, однако, в них отражается информация, предусмотренная пунктами 45 – 48 ФСБУ 4/2023.

Заполнение только табличной части разделов с 3 по 11 пояснений недостаточно для выполнения требований ФСБУ 4/2023, касающихся раскрытия информации.

Следовательно, Организации следует отразить в пояснениях информацию, предусмотренную пунктами 45 – 48 ФСБУ 4/2023, которая не нашла отражения в табличной части.

Отметим, что неполное раскрытие информации в пояснениях может привести к модификации аудиторского заключения в отношении такой отчетности.

Обоснование:

Из пункта 5 ФСБУ 4/2023[1] следует, что в соответствии с частями 1 - 3 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете»:

а) годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

В силу пункта 6 ФСБУ 4/2023 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств именуются вместе пояснениями.

Таким образом, пояснения являются частью годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности.

На основании пункта 44 ФСБУ 4/2023 в пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений, но не раскрытая в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств.

В случае, когда бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, в пояснениях должно быть указано, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. В иных случаях в пояснениях не может быть указано, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, независимо от раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о способах ведения бухгалтерского учета, принятых экономическим субъектом, и (или) иной соответствующей информации (пункт 45 ФСБУ 4/2023).

Пунктом 46 ФСБУ 4/2023 установлено, что в пояснениях должны быть раскрыты:

а) основные виды экономической деятельности экономического субъекта;

б) информация об учетной политике экономического субъекта в соответствии с ПБУ 1/2008[2];

в) информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральными стандартами (в частности, информация о наличии и движении отдельных видов активов и обязательств);

г) информация, не раскрываемая в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств, но подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральными стандартами (в частности, информация о событиях после отчетной даты, связанных сторонах, условных обязательствах и условных активах, средствах индивидуализации, созданных собственными силами экономического субъекта);

д) наименование основного хозяйственного товарищества или общества экономического субъекта, если такая информация не раскрыта в соответствии с ПБУ 11/2008[3]. В случае если экономический субъект контролируется (непосредственно или через третьи лица) хозяйственным товариществом или обществом, отличным от основного, физическим лицом (сторона, обладающая конечным контролем), в пояснениях раскрывается также наименование такого хозяйственного товарищества или общества, информация о таком физическом лице. В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях в объеме, предусмотренном настоящим пунктом, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации экономического субъекта и (или) его контрагентов, и (или) связанных с ним сторон, экономический субъект может раскрывать информацию в пояснениях в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон;

е) дата государственной регистрации экономического субъекта, в случае создания его, в том числе путем реорганизации, в отчетном периоде;

ж) продолжительность деятельности экономического субъекта, созданного на ограниченный срок, с указанием такого срока;

з) величина выплаченного (подлежащего выплате) аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта, относящегося к общественно значимым организациям в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», за отчетный год, а также величины выплаченных (подлежащих выплате) этой же аудиторской организации вознаграждения за иные аудиторские услуги, оказанные в отчетном году, и вознаграждения за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в отчетном году;

и) иная информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений, но не раскрытая в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств. Состав и содержание такой информации определяются экономическим субъектом.

Из положений пункта 47 ФСБУ 4/2023 следует, что в бухгалтерской отчетности акционерного общества в пояснениях раскрывается следующая информация по каждой категории (каждому типу) акций:

а) количество размещенных акций, в том числе оплаченных и неоплаченных акционерами, собственных акций, принадлежащих обществу, а также объявленных акций;

б) номинальная стоимость акций;

в) сверка количества размещенных акций на начало и конец отчетного периода;

г) права, предоставляемые размещенными акциями;

д) количество размещенных акций, принадлежащих дочерним обществам или иным связанным сторонам;

е) количество акций, право на приобретение которых предоставляют опционы общества, цена (порядок определения цены) приобретения таких акций владельцем опциона общества, срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона общества, порядок осуществления прав владельца опциона общества, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона общества требования о приобретении дополнительных акций, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона общества, срок конвертации опциона общества в дополнительные акции.

Пунктом 48 ФСБУ 4/2023 предусмотрено, что в бухгалтерской отчетности экономического субъекта, отличного от акционерного общества, в пояснениях раскрывается информация, аналогичная информации, предусмотренной пунктом 47 настоящего Стандарта (например, о долях в уставном капитале).

Соответственно, в пояснениях должна быть отражена информация, предусмотренная пунктами 44 – 48 ФСБУ 4/2023.

Согласно пункту 62 ФСБУ 4/2023 формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений (в том числе в составе представляемой бухгалтерской отчетности) определяются экономическим субъектом на основе образцов, приведенных в приложениях № 3 - № 8 к настоящему Стандарту.

В Приложении № 8 к ФСБУ 4/2023 приведен образец пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В образце предусмотрены 12 разделов. В разделах с 3 по 11 предусмотрено заполнение данных в табличной форме, разделы 1, 2 и 12 табличной формы не содержат, однако, в них отражается следующая информация:

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами «в» - «и» пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме).

На основании изложенного, считаем, что заполнение только табличной части разделов с 3 по 11 пояснений недостаточно для выполнения требований ФСБУ 4/2023, касающихся раскрытия информации в пояснениях. Организации также следует отразить в пояснениях информацию, предусмотренную пунктами 44 – 48 ФСБУ 4/2023, которая не нашла отражения в табличной части.

Отметим, что неполное раскрытие информации в пояснениях может привести к модификации аудиторского заключения в отношении такой отчетности.

Коллегия Налоговых Консультантов, 18 февраля 2026 года

[1] Приказ Минфина России от 04.10.2023 N 157н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.