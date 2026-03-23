О признании убытка при уступке прав до срока погашения основного долга

Организация уступила права требования по договору займа до срока погашения суммы займа, установленного договора. Сумма вознаграждения меньше суммы уступаемых прав. Вправе ли организация признать сумму полученного убытка в целях исчисления налога на прибыль и в каком размере?

Ответ:

В налоговом учете при реализации имущественных прав сумма дохода может быть уменьшена на стоимость уступаемых прав.

При этом если уступка совершена до наступления срока платежа по уступаемой задолженности, убыток признается в размере, не превышающем сумму процентов, исчисленную по максимальной процентной ставке по обязательству, равному стоимости уступаемых прав, за период от даты уступки до даты, когда должно быть погашено обязательство.

Обоснование:

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 382 ГК право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 384 ГК, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Таким образом, первоначальный кредитор вправе уступить права требования долга по договору займа к заемщику новому кредитору на основании договора уступки прав требования в тех объемах, в которых они принадлежали первоначальному кредитору.

На основании пункта 1 статьи 268 НК при реализации товаров и (или) имущественных прав налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость реализованных товаров и (или) имущественных прав, определяемую в следующем порядке:

2.1) при реализации имущественных прав (долей, паев), если иное не предусмотрено настоящим подпунктом, - на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, а также на величину вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК, в имущество организаций, доли (паи) которых были приобретены, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 НК. Величина вклада в виде денежных средств в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации долей (паев), рассчитывается пропорционально реализуемым долям (паям) в общей величине долей (паев), принадлежащих налогоплательщику.

При реализации имущественного права, которое представляет собой право требования долга, налоговая база определяется с учетом положений, установленных статьей 279 НК.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 265 НК к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, убытки по сделке уступки права требования в порядке, установленном статьей 279 НК.

Таким образом, при реализации имущественных прав сумма дохода может быть уменьшена на стоимость уступаемых прав. При этом в случае получения убытка сумма убытка признается с учетом положении статьи 279 НК.

Пунктом 1 статьи 279 НК установлено, что при уступке налогоплательщиком — продавцом товаров (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика.

При этом размер убытка для целей налогообложения не может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты пунктом 1.2 статьи 269 НК, либо по выбору налогоплательщика исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с методами, установленными разделом V.1 НК по долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию товаров (работ, услуг). Положения настоящего пункта и абзаца первого пункта 4 настоящей статьи также применяются к налогоплательщику-кредитору по долговому обязательству. Порядок учета убытка в соответствии с настоящим пунктом должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

Абзацем 1 пункта 4 статьи 279 НК предусмотрено, что при уступке права требования долга до наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа в случае, если сделка по уступке признается контролируемой согласно разделу V.1 настоящего Кодекса, фактическая цена такой сделки признается рыночной с учетом положений пункта 1 настоящей статьи.

При ответе мы исходим из того, что сделка по уступке прав требования не признается контролируемой.

Следовательно, убыток, полученный от передачи уступаемых прав, может признаваться в размере, не превышающем сумму процентов, исчисленную со стоимости уступаемых прав за период с даты уступки по дату погашения обязательств, установленную договором, по максимальной процентной ставке, порядок определения которой установлен пунктом 1.2 статьи 269 НК.

Коллегия Налоговых Консультантов, 25 февраля 2026 года