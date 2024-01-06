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Карьера бухгалтера

Как найти главного бухгалтера. И как не нужно обманывать кадровое агентство

Моя цель – помочь соискателям сориентироваться в сложном процессе подбора бухгалтеров. Я не оказываю услуги работодателям напрямую; моя специализация – консультации, подбор и оценка кандидатов, особенно в бухгалтерской сфере.
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Как найти главного бухгалтера. И как не нужно обманывать кадровое агентство
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Многие малые компании искренне стремятся найти квалифицированного бухгалтера, но часто не обладают необходимыми навыками для эффективного подбора. Они публикуют объявления вроде «бухгалтер, приходи!» и не могут адекватно оценить соответствие кандидата своим требованиям. Это приводит к перегруженности работой и неразумному распределению обязанностей.

Этот текст возник в результате обсуждений в Телеграм-чате «Подработка для бухгалтера. Болталка». Кроме профессиональных тем, этот чат также служит платформой для поиска клиентов или работы. Вы можете представиться участникам чата и поделиться информацией о предлагаемых вами услугах.

Основные ошибки при поиске главного бухгалтера

Проблемы в оценке компетенций

Часто компании сталкиваются с трудностями в оценке компетенций кандидатов и формулировании должностных обязанностей. Даже HR-менеджеры иногда не могут правильно подобрать специалистов без экспертной поддержки. Это особенно актуально для специализированных вакансий, таких как архитекторы, дизайнеры или врачи.

Адаптация сотрудника на новом рабочем месте (Онбординг)

Ключевой момент в подборе – обеспечение плавного пути кандидата к будущему рабочему месту. Работодатели и HR-специалисты должны быть открыты и честны относительно требований к кандидату. При этом они должны точно понимать, что именно от них ожидает потенциальный бухгалтер.

Правильное описание вакансии

Эффективный подбор бухгалтера требует тесного сотрудничества между HR-менеджером и опытным бухгалтером. Вместе они могут правильно сформулировать требования к кандидатам и обеспечить качественный отбор.

Случаи обмана со стороны работодателей

Наше кадровое агентство столкнулось с ситуациями, когда работодатели пытались нас обмануть. В этих случаях мы всегда возвращали деньги и вносили таких работодателей в чёрный список. Это подчеркивает важность честности и прозрачности в процессе подбора персонала.

Думаю, в подавляющем большинстве случаев обманы не преднамеренны.

Как нас обманули? Сейчас расскажу.

Первый кейс

К нам обратился заказчик для подбора главного бухгалтера в аутсорсинг, который был бы в прямом подчинении руководителя аутсорсинговой компании. С большим трудом мы составили задачи должности, так как руководитель плохо понимал наши требования. После долгих споров по поводу зарплаты мы более-менее утвердили профиль должности и заявку на подбор.

Высказав свое компетентное мнение, мы указали на риски, с которыми может столкнуться вакансия:

  1. Заработная плата оказалась ниже рыночной, и работодатель не согласился добавить 15,000₽, чтобы хотя бы соответствовать рыночному уровню. Когда компания-ноунейм без известного бренда работодателя подбирает себе бухгалтера, ей следует предлагать зарплату, превышающую рыночную на 15,000₽, чтобы привлечь достойного сотрудника. Мы с трудом добились рыночной цифры.

  2. Предполагалось совмещение двух крупных ролей: главного бухгалтера и бухгалтера по заработной плате. Для аутсорсинга это неприемлемо. Учитывая объем обрабатываемых данных и новинки законодательства, это обречено на провал. Мы можем представить универсального бухгалтера, но не можем гарантировать, сколько он продержится на такой должности.

  3. Директор аутсорсинговой компании изначально хотела нанимать только сотрудника в офис, но после объявления о рисках согласилась на дистанционную работу, хотя кандидаты из одного региона с ней оставались в приоритете.

После получения предоплаты мы провели дополнительные переговоры, на которых стало ясно, что нас вводят в заблуждение по третьему пункту. Нам говорили о готовности принять дистанционного сотрудника, но было очевидно, что предпочтение отдается работе в офисе.

Открылся еще один момент: подчинение предполагалось прямое не только одному директору, но и двум другим. В компании работали три равноценных главных бухгалтера-директора, каждый из которых хотел себе помощника для разгрузки по учету и отчетности. Они хотели поделить одного бухгалтера, оплачивая наш подбор и его будущую зарплату вскладчину, но «забыли» нам об этом сказать.

Я задала резонный вопрос: как они планируют проводить с этим бухгалтером совещания, по три в день? Кто и что будет в приоритете?

Подумав об этом, мы отказались от сотрудничества, так как любой бухгалтер на такой должности быстро бы устал от подобной работы. И проблема не в них, а в неадекватных требованиях и недопонимании процесса подбора бухгалтерских услуг со стороны менеджеров.

Я никогда не соглашусь врать соискателю или предоставлять неполный «честный» расклад при подборе.

И второй случай был похож.

Второй кейс

Подбор велся для работы в офисе с неопределенным функционалом.

Оказалось, что бухгалтер требовался не для самой аутсорсинговой компании, а для одного из её крупных клиентов. При этом прямое подчинение предполагалось именно крупному клиенту, а руководитель аутсорсинговой компании выступал лишь в роли координатора, также поручая бухгалтеру дополнительные задачи.

Точный функционал у крупного клиента так и не удалось выяснить. Мы работали с тем, что имели.

Кроме того, в процессе выяснилось, что руководитель аутсорсинговой компании параллельно искал кандидата на аналогичную вакансию, которую разместил самостоятельно. Ещё одной скрытой целью заказчика было использование наших настроек в кабинете сайта HeadHunter для повышения конверсии. Мы это тоже раскрыли. Объяснять, что все настройки сайта должны соответствовать параметрам вакансии и скорости обработки кандидатов, мы не стали и прекратили работу по подбору.

В первом случае, так и не приступив к работе, я полностью вернула предоплату, копейка в копейку.

Несмотря на то, что я понесла расходы, связанные с оплатой менеджера, который занимался документацией по сделке и вел переговоры по срокам и дате старта проекта, а также потраченное время на несколько часов моих консультаций как руководителя бухгалтерского производства и нашего HR-директора. Да и разработанные материалы для подбора, которые остались у заказчика, также стоили денег.

Во втором случае я пересчитала сумму заказа на рабочие дни и вернула деньги пропорционально неотработанным дням.

Эти клиенты на стоп-листе по подбору. Навечно. Хотя по другим вопросам мы с ними общаемся.

Но, есть и положительный момент в этой ситуации – мы пересмотрели свои регламенты и составы работ, и приняли решение каким именно способом мы будем фильтровать клиентов на входе, чтобы вовлечь их в битву за результат. И это было прорывом для нас!

Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. Подписывайтесь на мой блог на Клерке!

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