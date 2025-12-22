Вычет по НДС у упрощенцев: кто и когда может принять в 2026 году
Можно ли принять входящий НДС к вычету — и в каких случаях?
Разберёмся:
Переход на НДС 22% с 2026 года: можно ли принять «старый» НДС
Если упрощенец с января 2026 года начинает работать с НДС по общей ставке 22%, он вправе принять к вычету входящий НДС по товарам, работам и услугам, приобретённым до 01.01.2026.
Но есть условия.
Если вы были на УСН «Доходы минус расходы»
К вычету можно принять только тот НДС, который ранее не был включён в расходы.
Пример:
товар купили в 2025 году, он лежал на складе и не был реализован.
Продали его уже в 2026 году, когда начали применять НДС 22%.
Входящий НДС по этому товару можно принять к вычету, если он не уменьшал налоговую базу по УСН ранее.
Если вы были на УСН «Доходы»
Вычет возможен только в том случае, если приобретённые товары, работы или услуги не использовались в период применения УСН.
Если использовались — права на вычет нет (ч. 9, 9.1 ст. 8 Закона № 176-ФЗ)
Документы решают всё: без счёта-фактуры вычета не будет
Есть правило, которое в переходный период становится критичным:
Нет счёта-фактуры (или УПД) — нет вычета НДС.
Даже если:
товар реально куплен;
НДС уплачен поставщику;
реализация будет с НДС.
Особенно это больная точка для ИП на УСН «Доходы», которые часто не хранят первичку.
Что можно сделать сейчас:
если есть возможность, соберите счета-фактуры (УПД) хотя бы за 4 квартал 2025 года.
Это даст право на вычет по товарам, которые будут продаваться уже в период работы с НДС.
А вообще упрощенцы с общей ставкой НДС не ограничены в вычетах и вправе уменьшить налог к уплате на сумму входящего НДС, если:
товары (работы, услуги) приняты к учёту;
есть правильно оформленный счёт-фактура;
покупка используется в облагаемой НДС деятельности;
НДС уплачен (при импорте).
Важно:
если НДС принят к вычету — в расходах он не учитывается.
Упрощенцы с пониженными ставками НДС 5% и 7%
Общий принцип
Упрощенцы со ставками НДС 5% или 7%:
не принимают входящий НДС к вычету;
включают его в стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав.
Как учитывать НДС в расходах
УСН «Доходы минус расходы» — входящий НДС включается в расходы по мере признания стоимости покупок.
Основные средства и НМА — НДС увеличивает первоначальную стоимость объекта.
УСН «Доходы» — учесть в расходах суммы НДС не могут.
Когда упрощенец с 5% или 7% всё-таки может принять вычет
Вычет возможен в следующих ситуациях (п. 5, 8, 13 ст. 171 НК РФ):
отгрузка в счёт ранее полученной предоплаты;
возврат аванса и расторжение (изменение условий) договора;
возврат товаров покупателем;
снижение цены отгруженных товаров (работ, услуг).
Пример с авансом
Упрощенец с НДС 5% получил аванс 210 руб. (в т.ч. НДС).
НДС с аванса — 10 руб.
Он уплачен в бюджет.
При отгрузке товара НДС начисляется снова — и НДС с аванса принимается к вычету.
Если вы работаете на УСН и у вас возникают вопросы по НДС в разных ситуациях — подписывайтесь на мой Telegram-канал: https://t.me/nastiafinbuh
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию