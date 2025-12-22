Вычет по НДС у упрощенцев: кто и когда может принять в 2026 году

С 2026 года тема НДС для упрощенцев перестала быть «чужой». Часть бизнеса переходит на общие ставки НДС 22%, часть — работает с пониженными ставками 5% и 7%, и почти у всех возникает один и тот же вопрос: что с вычетами по НДС?

Можно ли принять входящий НДС к вычету — и в каких случаях?

Разберёмся:

Переход на НДС 22% с 2026 года: можно ли принять «старый» НДС

Если упрощенец с января 2026 года начинает работать с НДС по общей ставке 22%, он вправе принять к вычету входящий НДС по товарам, работам и услугам, приобретённым до 01.01.2026.

Но есть условия.

Если вы были на УСН «Доходы минус расходы»

К вычету можно принять только тот НДС, который ранее не был включён в расходы.

Пример:

товар купили в 2025 году, он лежал на складе и не был реализован.

Продали его уже в 2026 году, когда начали применять НДС 22%.

Входящий НДС по этому товару можно принять к вычету, если он не уменьшал налоговую базу по УСН ранее.

Если вы были на УСН «Доходы»

Вычет возможен только в том случае, если приобретённые товары, работы или услуги не использовались в период применения УСН.

Если использовались — права на вычет нет (ч. 9, 9.1 ст. 8 Закона № 176-ФЗ)

Документы решают всё: без счёта-фактуры вычета не будет

Есть правило, которое в переходный период становится критичным:

Нет счёта-фактуры (или УПД) — нет вычета НДС.

Даже если:

товар реально куплен;

НДС уплачен поставщику;

реализация будет с НДС.

Особенно это больная точка для ИП на УСН «Доходы», которые часто не хранят первичку.

Что можно сделать сейчас:

если есть возможность, соберите счета-фактуры (УПД) хотя бы за 4 квартал 2025 года.

Это даст право на вычет по товарам, которые будут продаваться уже в период работы с НДС.

А вообще упрощенцы с общей ставкой НДС не ограничены в вычетах и вправе уменьшить налог к уплате на сумму входящего НДС, если:

товары (работы, услуги) приняты к учёту;

есть правильно оформленный счёт-фактура;

покупка используется в облагаемой НДС деятельности;

НДС уплачен (при импорте).

Важно:

если НДС принят к вычету — в расходах он не учитывается.

Упрощенцы с пониженными ставками НДС 5% и 7%

Общий принцип

Упрощенцы со ставками НДС 5% или 7%:

не принимают входящий НДС к вычету ;

включают его в стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав.

(пп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ)

Как учитывать НДС в расходах

УСН «Доходы минус расходы» — входящий НДС включается в расходы по мере признания стоимости покупок.

Основные средства и НМА — НДС увеличивает первоначальную стоимость объекта.

УСН «Доходы» — учесть в расходах суммы НДС не могут.

Когда упрощенец с 5% или 7% всё-таки может принять вычет

Вычет возможен в следующих ситуациях (п. 5, 8, 13 ст. 171 НК РФ):

отгрузка в счёт ранее полученной предоплаты;

возврат аванса и расторжение (изменение условий) договора;

возврат товаров покупателем;

снижение цены отгруженных товаров (работ, услуг).

Пример с авансом

Упрощенец с НДС 5% получил аванс 210 руб. (в т.ч. НДС).

НДС с аванса — 10 руб.

Он уплачен в бюджет.

При отгрузке товара НДС начисляется снова — и НДС с аванса принимается к вычету.

