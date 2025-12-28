Как отказаться от патента и не попасть на НДС

С 2026 года патентная система остаётся, но работать на ней становится сложнее:
лимиты снижаются
контроль усиливается
риск утраты права на ПСН растёт
Когда от патента действительно можно отказаться
ПСН регулируется главой 26.5 НК РФ.
Важно понимать: добровольного отказа «просто, потому что передумал» в середине года невозможен. Основания строго ограничены.
1. Прекращение деятельности по патенту
От патента можно отказаться, если вы больше не ведёте деятельность, на которую он был выдан.
Пример:
у вас был патент на грузоперевозки, но вы перестали оказывать эти услуги и перешли на другой вид деятельности.
Что нужно сделать:
подать заявление в налоговую в течение 10 календарных дней с даты прекращения деятельности (использовать форму КНД 1150026)
Если деятельность прекращена досрочно, стоимость патента пересчитывается пропорционально фактическому сроку работы. Переплата возвращается на ЕНС.
⚠️ Важно:
если в этом же году вы захотите снова вернуться к этому виду деятельности, повторно патент вам не выдадут — придётся ждать начала следующего года.
2. Утрата права на применение ПСН
Отказ от патента обязателен, если вы нарушили условия его применения.
Это происходит, если:
превышен лимит доходов
увеличилась численность работников
выросла площадь
нарушены иные условия ПСН
С 2026 года ключевой риск — доход более 20 млн рублей в год.
Что делать:
подать заявление об утрате права на ПСН по форме КНД 1150025
сделать это в течение 10 календарных дней с даты нарушения
пересчитать налоги с даты начала действия патента, исходя из основной системы налогообложения (УСН / ОСН / ЕСХН)
Если срок пропустить — ИФНС доначислит налоги, пени и штрафы.
3. Отказ от патента до начала его действия
Если заявление на патент уже подано и патент выдан, но он ещё не начал действовать, от него можно отказаться.
Пример:
патент получен, но действует с 01.01.2026 — значит, отказаться можно ещё в 2025 году.
Для этого подаётся заявление в свободной форме в ИФНС до даты начала действия патента.
Пример формулировки:
«…прошу отказать в выдаче патента, так как принято решение применять иную систему налогообложения для данного вида деятельности…»
Так же лучше указать свое ФИО, ИНН, Номер и дату выдачи патента, срок и деятельность на которую он выдан.
Подать можно:
через ЛК ИП;
по ТКС;
лично в налоговую.
Если пропустить срок — патент считается действующим, и его придётся оплачивать.
Что будет, если превысить 20 млн на патенте в 2026 году
Это самый опасный сценарий.
Если патент оформлен на весь 2026 год, и, например, в августе доход превысил 20 млн:
вы слетаете с ПСН с начала действия патента;
если патент с 01.01.2026 — пересчёт идёт именно с этой даты;
все доходы облагаются по основной вашей системе, если были на УСН, то все доходы надо пересчитать по ставке налога УСН.
Что это означает на практике:
при УСН 6% — нужно доплатить 6% со всех доходов с 01.01.2026;
уплаченная часть патента возвращается на ЕНС;
НДС вы начнёте платить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита.
Как снизить риски: патент по месяцам
Если вы понимаете, что доходы могут приблизиться к лимиту, не берите патент сразу на год.
Оптимальный вариант — оформлять патент по месяцам.
В этом случае:
патенты, срок которых уже закончился, пересчитывать не придётся;
риски «отката» налогов задним числом минимальны.
💡 Лайфхак
Если вы брали патент по месяцам и видите, что в следующем месяце превысите 20 млн:
просто не оформляйте патент на следующий месяц;
сразу переходите на АУСН.
Результат:
доходы по патенту не пересчитываются;
НДС платить не нужно.
Как уйти с ПСН с нового года
Самый частый сценарий: патент заканчивается в текущем году, а в следующем вы не хотите работать на ПСН.
Чтобы это произошло корректно, до 31 декабря нужно подать:
Если вы НЕ на УСН и хотите работать на УСН, то заполните и подайте форму 26.2-1;
для перехода на АУСН — подайте заявление в ИФНС в ЛК ИП или через уполномоченный банк;
для НПД (если подходит) — регистрацию в приложении ФНС.
Если вы совмещали ПСН + УСН — останетесь на УСН, но с обязанностью платить НДС.
Если ПСН + ОСНО — автоматически окажетесь на общей системе. В этом случае АУСН часто выгоднее, чтобы избежать НДС.
Как учесть реформу по ПСН с 2026 заранее
С 2026 года лимиты по патенту становятся жёстче:
2026 год — 20 млн ₽;
2027 год — 15 млн ₽;
2028 год — 10 млн ₽.
Доход считается:
по всем патентам суммарно;
при совмещении с УСН — доходы складываются.
Если прогноз по выручке показывает, что вы близки к лимитам, лучше заранее выбрать другой режим, чем потом пересчитывать налоги задним числом.
Вместо вывода
Патент в 2026 году — это уже не «простой и безопасный» режим, как раньше.
Ошибки в сроках и заявлениях могут стоить ИП НДС, штрафов и доначислений.
Если вы хотите:
понять, стоит ли вам вообще брать патент
выбрать между ПСН, УСН и АУСН
