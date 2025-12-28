Как отказаться от патента и не попасть на НДС

С 2026 года патентная система остаётся, но работать на ней становится сложнее:

Когда от патента действительно можно отказаться

ПСН регулируется главой 26.5 НК РФ.

Важно понимать: добровольного отказа «просто, потому что передумал» в середине года невозможен. Основания строго ограничены.

1. Прекращение деятельности по патенту

От патента можно отказаться, если вы больше не ведёте деятельность, на которую он был выдан. Пример:

у вас был патент на грузоперевозки, но вы перестали оказывать эти услуги и перешли на другой вид деятельности. Что нужно сделать: подать заявление в налоговую в течение 10 календарных дней с даты прекращения деятельности (использовать форму КНД 1150026) Если деятельность прекращена досрочно, стоимость патента пересчитывается пропорционально фактическому сроку работы. Переплата возвращается на ЕНС. ⚠️ Важно:

если в этом же году вы захотите снова вернуться к этому виду деятельности, повторно патент вам не выдадут — придётся ждать начала следующего года.

2. Утрата права на применение ПСН

Отказ от патента обязателен, если вы нарушили условия его применения.

Это происходит, если: превышен лимит доходов

увеличилась численность работников

выросла площадь

нарушены иные условия ПСН С 2026 года ключевой риск — доход более 20 млн рублей в год. Что делать: подать заявление об утрате права на ПСН по форме КНД 1150025

сделать это в течение 10 календарных дней с даты нарушения

пересчитать налоги с даты начала действия патента, исходя из основной системы налогообложения (УСН / ОСН / ЕСХН) Если срок пропустить — ИФНС доначислит налоги, пени и штрафы.

3. Отказ от патента до начала его действия