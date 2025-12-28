8085 КПК БСН Моб
Анастасия Дербилова
Налоговые изменения 2026

Как отказаться от патента и не попасть на НДС

Некоторые предприниматели уже успели оформить патент на 2026 год, но теперь сомневаются, стоит ли по нему работать. Причина почти всегда одна — опасения превысить новый лимит доходов 20 млн рублей и автоматически слететь с патента.

С 2026 года патентная система остаётся, но работать на ней становится сложнее:

  • лимиты снижаются

  • контроль усиливается

  • риск утраты права на ПСН растёт

 Когда от патента действительно можно отказаться

ПСН регулируется главой 26.5 НК РФ.
Важно понимать: добровольного отказа «просто, потому что передумал» в середине года невозможен. Основания строго ограничены.

1. Прекращение деятельности по патенту

От патента можно отказаться, если вы больше не ведёте деятельность, на которую он был выдан.

Пример:
у вас был патент на грузоперевозки, но вы перестали оказывать эти услуги и перешли на другой вид деятельности.

Что нужно сделать:

  • подать заявление в налоговую в течение 10 календарных дней с даты прекращения деятельности (использовать форму КНД 1150026)

Если деятельность прекращена досрочно, стоимость патента пересчитывается пропорционально фактическому сроку работы. Переплата возвращается на ЕНС.

⚠️ Важно:
если в этом же году вы захотите снова вернуться к этому виду деятельности, повторно патент вам не выдадут — придётся ждать начала следующего года.

2. Утрата права на применение ПСН

Отказ от патента обязателен, если вы нарушили условия его применения.
Это происходит, если:

  • превышен лимит доходов

  • увеличилась численность работников

  • выросла площадь

  • нарушены иные условия ПСН

С 2026 года ключевой риск — доход более 20 млн рублей в год.

Что делать:

  • подать заявление об утрате права на ПСН по форме КНД 1150025

  • сделать это в течение 10 календарных дней с даты нарушения

  • пересчитать налоги с даты начала действия патента, исходя из основной системы налогообложения (УСН / ОСН / ЕСХН)

Если срок пропустить — ИФНС доначислит налоги, пени и штрафы.

3. Отказ от патента до начала его действия

Если заявление на патент уже подано и патент выдан, но он ещё не начал действовать, от него можно отказаться.

Пример:
патент получен, но действует с 01.01.2026 — значит, отказаться можно ещё в 2025 году.

Для этого подаётся заявление в свободной форме в ИФНС до даты начала действия патента.

Пример формулировки:

«…прошу отказать в выдаче патента, так как принято решение применять иную систему налогообложения для данного вида деятельности…»
Так же лучше указать свое ФИО, ИНН, Номер и дату выдачи патента, срок и деятельность на которую он выдан.

Подать можно:

  • через ЛК ИП;

  • по ТКС;

  • лично в налоговую.

Если пропустить срок — патент считается действующим, и его придётся оплачивать.

Что будет, если превысить 20 млн на патенте в 2026 году

Это самый опасный сценарий.

Если патент оформлен на весь 2026 год, и, например, в августе доход превысил 20 млн:

  • вы слетаете с ПСН с начала действия патента;

  • если патент с 01.01.2026 — пересчёт идёт именно с этой даты;

  • все доходы облагаются по основной вашей системе, если были на УСН, то все доходы надо пересчитать по ставке налога УСН.

Что это означает на практике:

  • при УСН 6% — нужно доплатить 6% со всех доходов с 01.01.2026;

  • уплаченная часть патента возвращается на ЕНС;

  • НДС вы начнёте платить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита.

Как снизить риски: патент по месяцам

Если вы понимаете, что доходы могут приблизиться к лимиту, не берите патент сразу на год.

Оптимальный вариант — оформлять патент по месяцам.
В этом случае:

  • патенты, срок которых уже закончился, пересчитывать не придётся;

  • риски «отката» налогов задним числом минимальны.

💡 Лайфхак

Если вы брали патент по месяцам и видите, что в следующем месяце превысите 20 млн:

  • просто не оформляйте патент на следующий месяц;

  • сразу переходите на АУСН.

Результат:

  • доходы по патенту не пересчитываются;

  • НДС платить не нужно.

Как уйти с ПСН с нового года

Самый частый сценарий: патент заканчивается в текущем году, а в следующем вы не хотите работать на ПСН.

Чтобы это произошло корректно, до 31 декабря нужно подать:

  • Если вы НЕ на УСН и хотите работать на УСН, то заполните и подайте форму 26.2-1;

  • для перехода на АУСН — подайте заявление в ИФНС в ЛК ИП или через уполномоченный банк;

  • для НПД (если подходит) — регистрацию в приложении ФНС.

Если вы совмещали ПСН + УСН — останетесь на УСН, но с обязанностью платить НДС.
Если ПСН + ОСНО — автоматически окажетесь на общей системе. В этом случае АУСН часто выгоднее, чтобы избежать НДС.

Как учесть реформу по ПСН с 2026 заранее

С 2026 года лимиты по патенту становятся жёстче:

  • 2026 год — 20 млн ₽;

  • 2027 год — 15 млн ₽;

  • 2028 год — 10 млн ₽.

Доход считается:

  • по всем патентам суммарно;

  • при совмещении с УСН — доходы складываются.

Если прогноз по выручке показывает, что вы близки к лимитам, лучше заранее выбрать другой режим, чем потом пересчитывать налоги задним числом.

Вместо вывода

Патент в 2026 году — это уже не «простой и безопасный» режим, как раньше.
Ошибки в сроках и заявлениях могут стоить ИП НДС, штрафов и доначислений.

Если вы хотите:

  • понять, стоит ли вам вообще брать патент

  • выбрать между ПСН, УСН и АУСН

