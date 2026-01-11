НДС и УСН с 2026 года: ключевые изменения, которые затронут большинство предпринимателей

Повышение основной ставки НДС до 22%
С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена с 20% до 22%.
Важно учитывать несколько ключевых моментов:
Переходного периода нет.
Ставка 22% применяется ко всем товарам, работам, услугам и имущественным правам, реализованным и отгруженным начиная с 01.01.2026, независимо от даты заключения договора.
Новая ставка обязательна для всех налогоплательщиков НДС, включая организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками налога.
Исключение сделано только для упрощенцев, применяющих специальные ставки НДС 5% и 7%.
При этом льготные ставки 0% и 10% в целом сохранены, однако по ряду товаров ставка 10% отменена. В частности, это касается некоторых молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, спредов и сливочно-растительных смесей — при их реализации в 2026 году применяется ставка 22%.
НДС при УСН: новые правила с 2026 года
Отказ от специальных ставок 5% и 7%
Для организаций и ИП на УСН, впервые начавших применять специальные ставки НДС 5% или 7%, с 2026 года упрощён порядок отказа от этих ставок.
Отказ возможен:
в течение четырёх последовательных налоговых периодов (кварталов),
начиная с первого квартала, за который была подана декларация с применением спецставки.
Это даёт упрощенцам большую гибкость при выборе налоговой модели.
Отказ от ставки 0% по экспорту
С 2026 года упрощенцы, применяющие ставки НДС 5% или 7%, могут отказаться от применения нулевой ставки по экспортным операциям.
Для этого необходимо:
подать заявление в ИФНС по месту учета,
не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется отказ.
После отказа такие операции можно облагать НДС по ставке 5% или 7%, но применять выбранную ставку необходимо не менее 12 месяцев.
Освобождение от штрафов за первую декларацию по НДС
В 2026 году предусмотрена важная послабляющая мера для упрощенцев, которые впервые стали плательщиками НДС.
Если организация или ИП:
впервые стали плательщиками НДС в 2026 году,
не представили декларацию по НДС за соответствующий квартал,
то штраф по статье 119 НК РФ применяться не будет.
Речь идёт об освобождении от штрафа в размере 5% от суммы неуплаченного налога.
Необлагаемые НДС операции: расширение перечня
С 1 января 2026 года расширен перечень операций, освобождаемых от НДС.
К таким операциям отнесены услуги, оказываемые операторами инвестиционных платформ, за исключением:
консультационных услуг,
услуг по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ.
В частности, освобождаются от НДС услуги по организации привлечения инвестиций и операции с утилитарными цифровыми правами.
Обязательный переход на УПД в электронном документообороте
С 2026 года организации и ИП, использующие электронный документооборот, обязаны применять универсальный передаточный документ (УПД).
Это связано с тем, что электронные форматы ТОРГ-12, электронные форматы актов выполненных работ и оказанных услуг упраздняются.
Теперь электронные передаточные документы могут оформляться только в формате УПД (версия 5.03).
Важно:
Бумажные накладные и акты продолжают действовать, переход на УПД в бумажном виде не обязателен.
Льготы по НДС в 2026 году
ИТ-компании
На 2026 год и последующие периоды сохранено освобождение от НДС при реализации отечественного программного обеспечения.
Условие применения льготы:
программное обеспечение и базы данных должны быть включены в Единый реестр российского ПО.
Драгоценные металлы
С 01.01.2026 предоставлено право на применение ставки НДС 0%:
организациям, осуществляющим добычу драгоценных металлов,
организациям, имеющим право на аффинаж (очистку) драгоценных металлов.
Ставка применяется при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы.
Новая декларация по НДС
С отчётности за I квартал 2026 года будет применяться новая форма декларации по НДС.
В ней учтены:
повышение основной ставки до 22%,
иные изменения законодательства, действующие с 2026 года.
Новые реквизиты счетов-фактур и изменения в книгах покупок и продаж
С 2026 года расширяется перечень обязательных реквизитов счета-фактуры.
При реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав необходимо указывать:
номер и дату авансового счета-фактуры, если предоплата засчитывается в счёт отгрузки.
До 1 октября 2027 года продолжают применяться действующие формы, утверждённые Постановлением Правительства РФ №1137. После этой даты полномочия по утверждению форм будут переданы ФНС России.
Определение места реализации для целей НДС
С 2026 года уточняется порядок определения места реализации:
Продажа товаров через маркетплейсы физлицам в ЕАЭС
При отгрузке товаров из России в другие государства ЕАЭС территория РФ не признаётся местом реализации.
Аренда майнинговой инфраструктуры
Местом реализации признаётся территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность в России.
Изменения по УСН с 2026 года
Снижение лимитов доходов для освобождения от НДС
Для организаций и ИП на УСН снижается предельный доход, позволяющий не уплачивать НДС:
по доходам 2026 года — 20 млн руб.
по доходам 2027 года — 15 млн руб.
по доходам 2028 года и далее — 10 млн руб.
Превышение лимита влечёт обязанность уплаты НДС и сдачи соответствующей отчетности.
Ограничение региональных льгот по УСН
С 2026 года регионы смогут снижать ставки УСН и вводить налоговые каникулы только для отдельных видов деятельности, определённых Правительством РФ, и при соблюдении установленных критериев.
Расширение перечня расходов при УСН «доходы минус расходы»
Дополнен перечень расходов, учитываемых при налогообложении.
Теперь можно учитывать:
расходы на достройку, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов,
иные документально подтверждённые и экономически обоснованные расходы по правилам главы 25 НК РФ.
