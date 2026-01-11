8092 ОК Общ моб 1
Анастасия Дербилова
Налоговые изменения 2026
НДС и УСН с 2026 года: ключевые изменения, которые затронут большинство предпринимателей

С 1 января 2026 года вступает в силу масштабный блок налоговых изменений. Существенно меняются правила по НДС, корректируются условия применения УСН, снижаются лимиты доходов, обновляется документооборот и отчетность. Эти изменения затрагивают не только компании на ОСНО, но и упрощенцев, которые ранее с НДС не сталкивались.

Повышение основной ставки НДС до 22%

С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена с 20% до 22%.

Важно учитывать несколько ключевых моментов:

  • Переходного периода нет.

  • Ставка 22% применяется ко всем товарам, работам, услугам и имущественным правам, реализованным и отгруженным начиная с 01.01.2026, независимо от даты заключения договора.

  • Новая ставка обязательна для всех налогоплательщиков НДС, включая организации и ИП на УСН, которые стали плательщиками налога.

  • Исключение сделано только для упрощенцев, применяющих специальные ставки НДС 5% и 7%.

При этом льготные ставки 0% и 10% в целом сохранены, однако по ряду товаров ставка 10% отменена. В частности, это касается некоторых молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, спредов и сливочно-растительных смесей — при их реализации в 2026 году применяется ставка 22%.

НДС при УСН: новые правила с 2026 года

Отказ от специальных ставок 5% и 7%

Для организаций и ИП на УСН, впервые начавших применять специальные ставки НДС 5% или 7%, с 2026 года упрощён порядок отказа от этих ставок.

Отказ возможен:

  • в течение четырёх последовательных налоговых периодов (кварталов),

    начиная с первого квартала, за который была подана декларация с применением спецставки.

Это даёт упрощенцам большую гибкость при выборе налоговой модели.

Отказ от ставки 0% по экспорту

С 2026 года упрощенцы, применяющие ставки НДС 5% или 7%, могут отказаться от применения нулевой ставки по экспортным операциям.

Для этого необходимо:

  • подать заявление в ИФНС по месту учета,

    не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется отказ.

После отказа такие операции можно облагать НДС по ставке 5% или 7%, но применять выбранную ставку необходимо не менее 12 месяцев.

Освобождение от штрафов за первую декларацию по НДС

В 2026 году предусмотрена важная послабляющая мера для упрощенцев, которые впервые стали плательщиками НДС.

Если организация или ИП:

  • впервые стали плательщиками НДС в 2026 году,

  • не представили декларацию по НДС за соответствующий квартал,

то штраф по статье 119 НК РФ применяться не будет.
Речь идёт об освобождении от штрафа в размере 5% от суммы неуплаченного налога.

Необлагаемые НДС операции: расширение перечня

С 1 января 2026 года расширен перечень операций, освобождаемых от НДС.

К таким операциям отнесены услуги, оказываемые операторами инвестиционных платформ, за исключением:

  • консультационных услуг,

  • услуг по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ.

В частности, освобождаются от НДС услуги по организации привлечения инвестиций и операции с утилитарными цифровыми правами.

Обязательный переход на УПД в электронном документообороте

С 2026 года организации и ИП, использующие электронный документооборот, обязаны применять универсальный передаточный документ (УПД).

Это связано с тем, что электронные форматы ТОРГ-12, электронные форматы актов выполненных работ и оказанных услуг упраздняются.

Теперь электронные передаточные документы могут оформляться только в формате УПД (версия 5.03).

Важно:

  • Бумажные накладные и акты продолжают действовать, переход на УПД в бумажном виде не обязателен.

Льготы по НДС в 2026 году

ИТ-компании

На 2026 год и последующие периоды сохранено освобождение от НДС при реализации отечественного программного обеспечения.

Условие применения льготы:

  • программное обеспечение и базы данных должны быть включены в Единый реестр российского ПО.

 Драгоценные металлы

С 01.01.2026 предоставлено право на применение ставки НДС 0%:

  • организациям, осуществляющим добычу драгоценных металлов,

  • организациям, имеющим право на аффинаж (очистку) драгоценных металлов.

Ставка применяется при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы.

Новая декларация по НДС

С отчётности за I квартал 2026 года будет применяться новая форма декларации по НДС.

В ней учтены:

  • повышение основной ставки до 22%,

  • иные изменения законодательства, действующие с 2026 года.

Новые реквизиты счетов-фактур и изменения в книгах покупок и продаж

С 2026 года расширяется перечень обязательных реквизитов счета-фактуры.

При реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав необходимо указывать:

  • номер и дату авансового счета-фактуры, если предоплата засчитывается в счёт отгрузки.

До 1 октября 2027 года продолжают применяться действующие формы, утверждённые Постановлением Правительства РФ №1137. После этой даты полномочия по утверждению форм будут переданы ФНС России.

Определение места реализации для целей НДС

С 2026 года уточняется порядок определения места реализации:

  • Продажа товаров через маркетплейсы физлицам в ЕАЭС
    При отгрузке товаров из России в другие государства ЕАЭС территория РФ не признаётся местом реализации.

  • Аренда майнинговой инфраструктуры
    Местом реализации признаётся территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность в России.

Изменения по УСН с 2026 года

Снижение лимитов доходов для освобождения от НДС

Для организаций и ИП на УСН снижается предельный доход, позволяющий не уплачивать НДС:

  • по доходам 2026 года — 20 млн руб.

  • по доходам 2027 года — 15 млн руб.

  • по доходам 2028 года и далее — 10 млн руб.

Превышение лимита влечёт обязанность уплаты НДС и сдачи соответствующей отчетности.

 Ограничение региональных льгот по УСН

С 2026 года регионы смогут снижать ставки УСН и вводить налоговые каникулы только для отдельных видов деятельности, определённых Правительством РФ, и при соблюдении установленных критериев.

Расширение перечня расходов при УСН «доходы минус расходы»

Дополнен перечень расходов, учитываемых при налогообложении.
Теперь можно учитывать:

  • расходы на достройку, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов,

  • иные документально подтверждённые и экономически обоснованные расходы по правилам главы 25 НК РФ.

Анастасия Дербилова

Главный бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

