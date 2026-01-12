Страховые взносы с 2026 года: что меняется и как это отразится на бизнесе

Предельная величина базы для начисления страховых взносов
С 1 января 2026 года она увеличивается и составляет 2 979 000 рублей. В 2025 году этот показатель был ниже — 2 759 000 рублей. Рост базы означает, что с большего объёма выплат работодатели будут платить взносы по полной ставке. Как и раньше, в пределах установленной базы применяется тариф 30 процентов, а с выплат, превышающих эту сумму, взносы рассчитываются по пониженной ставке 15,1 процента. Сам принцип расчёта сохраняется, но из-за увеличения базы общая сумма взносов у работодателей с высокими зарплатами вырастет.
Изменения по льготным тарифам
С 2026 года право применять пониженный тариф 15 процентов существенно ограничено. Теперь он доступен только тем организациям и индивидуальным предпринимателям, которые входят в реестр малого и среднего бизнеса и одновременно осуществляют приоритетные виды деятельности. К таким видам относятся, в частности, образование, наука и услуги, оказываемые непосредственно населению. Само по себе нахождение в реестре МСП больше не является достаточным основанием для применения льготы. Бизнесу придётся подтверждать соответствие именно приоритетному направлению деятельности, иначе взносы придётся платить по общим правилам.
Изменения затронули и IT-компании. Льготный тариф страховых взносов в размере 7,6% можно использовать только в отношении выплат, превышающих предельную величину базы. Это означает, что зарплаты сотрудников в пределах 2 979 000 рублей будут облагаться по стандартным ставкам, а пониженный тариф начнёт работать только сверх этой суммы. Для многих IT-работодателей это приведёт к увеличению страховой нагрузки.
Для организаций радиоэлектронной промышленности установлен свой особый порядок. В пределах предельной базы такие компании платят страховые взносы по тарифу 7,6%, а с выплат, превышающих базу, применяется 0%. Однако воспользоваться этим режимом можно только при включении в соответствующий реестр и при условии, что не менее 70 процентов доходов приходится на профильную деятельность. Право на пониженные тарифы возникает с первого числа месяца включения в реестр.
Сохраняются и специальные льготы для организаций, работающих на территории Курильских островов. Компании на УСН, зарегистрированные там после 1 января 2022 года, могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6% сроком до 20 лет. При этом установлены строгие ограничения. У организации не должно быть обособленных подразделений за пределами Курильских островов, доля пассивных доходов не может превышать 10%, а торговая и посредническая деятельность запрещены. Льгота также распространяется на компании, созданные другими организациями или взаимозависимыми лицами при условии владения не менее чем половиной долей.
Отдельная категория льгот предусмотрена для резидентов международных территорий опережающего развития. Такие организации могут применять тариф 7,6%, но только если объём инвестиций по соглашению составляет не менее 500 миллионов рублей. Без выполнения этого условия льготный режим применяться не может.
Фиксированные страховые взносы для индивидуальных предпринимателей
Фиксированный платёж на пенсионное и медицинское страхование вырастет до 57 390 рублей. Одновременно увеличивается и максимальный размер взноса в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей за год. Теперь предельная сумма такого взноса составит 321 818 рублей.
Новое правило в отношении руководителей коммерческих организаций
С 2026 года, если директору начислена заработная плата ниже федерального МРОТ либо зарплата не начислена вовсе, страховые взносы всё равно должны быть рассчитаны исходя из МРОТ. Это правило касается только коммерческих организаций и не распространяется на некоммерческие.
Для самозанятых
С 2026 по 2028 год запускается эксперимент, в рамках которого они смогут добровольно уплачивать страховые взносы на социальное страхование и получать пособия по временной нетрудоспособности. Взносы рассчитываются по ставке 3,84% от выбранной страховой суммы. Самозанятый может выбрать страховую сумму 35 000 или 50 000 рублей, что соответствует ежемесячному платежу 1 344 или 1 920 рублей. Участие в эксперименте полностью добровольное.
Расширяется льгота по страховым взносам в отношении корпоративных выплат работникам с детьми
Если ранее не облагались взносами выплаты при рождении или усыновлении ребёнка в пределах 50 000 рублей, то с 2026 года этот лимит увеличивается до 1 миллиона рублей. Это изменение особенно важно для работодателей, использующих социальные выплаты как элемент мотивации персонала.
Отчётность
Утверждена новая форма ЕФС-1, а форма расчёта по страховым взносам (РСВ) будет изменена начиная с отчётности за первый квартал 2026 года. Обновлены и документы персонифицированного учёта. Старые формы утратят силу и применяться больше не будут.
