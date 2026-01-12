Страховые взносы с 2026 года: что меняется и как это отразится на бизнесе

Изменения по льготным тарифам

С 2026 года право применять пониженный тариф 15 процентов существенно ограничено. Теперь он доступен только тем организациям и индивидуальным предпринимателям, которые входят в реестр малого и среднего бизнеса и одновременно осуществляют приоритетные виды деятельности. К таким видам относятся, в частности, образование, наука и услуги, оказываемые непосредственно населению. Само по себе нахождение в реестре МСП больше не является достаточным основанием для применения льготы. Бизнесу придётся подтверждать соответствие именно приоритетному направлению деятельности, иначе взносы придётся платить по общим правилам.

Изменения затронули и IT-компании. Льготный тариф страховых взносов в размере 7,6% можно использовать только в отношении выплат, превышающих предельную величину базы. Это означает, что зарплаты сотрудников в пределах 2 979 000 рублей будут облагаться по стандартным ставкам, а пониженный тариф начнёт работать только сверх этой суммы. Для многих IT-работодателей это приведёт к увеличению страховой нагрузки.

Для организаций радиоэлектронной промышленности установлен свой особый порядок. В пределах предельной базы такие компании платят страховые взносы по тарифу 7,6%, а с выплат, превышающих базу, применяется 0%. Однако воспользоваться этим режимом можно только при включении в соответствующий реестр и при условии, что не менее 70 процентов доходов приходится на профильную деятельность. Право на пониженные тарифы возникает с первого числа месяца включения в реестр.

Сохраняются и специальные льготы для организаций, работающих на территории Курильских островов. Компании на УСН, зарегистрированные там после 1 января 2022 года, могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6% сроком до 20 лет. При этом установлены строгие ограничения. У организации не должно быть обособленных подразделений за пределами Курильских островов, доля пассивных доходов не может превышать 10%, а торговая и посредническая деятельность запрещены. Льгота также распространяется на компании, созданные другими организациями или взаимозависимыми лицами при условии владения не менее чем половиной долей.

Отдельная категория льгот предусмотрена для резидентов международных территорий опережающего развития. Такие организации могут применять тариф 7,6%, но только если объём инвестиций по соглашению составляет не менее 500 миллионов рублей. Без выполнения этого условия льготный режим применяться не может.