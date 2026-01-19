Проценты по вкладам ИП с 2026 года будут облагаться только НДФЛ

Теперь доходы ИП в виде процентов по вкладам облагаются только НДФЛ — по тем же правилам, что и у обычных физических лиц. Изменения закреплены Федеральным законом № 425-ФЗ от 28.11.2025, которым внесены поправки в п.3 ст.346.11 Налогового кодекса РФ.
Что изменилось с 2026 года
До 2026 года проценты по счетам и вкладам ИП, открытым в статусе предпринимателя, включались в доходы по спецрежиму и облагались, например, УСН 6%.
С 2026 года:
проценты не включаются в доходы ИП для целей УСН и других спецрежимов;
они признаются личным доходом физического лица;
облагаются НДФЛ по ставке 13% или 15%.
То есть спецрежим больше не влияет на налогообложение процентов по вкладам.
Как рассчитывается НДФЛ с процентов
Для процентов по вкладам действует необлагаемый лимит. Он рассчитывается как:
1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ за год
Налог начисляется только на сумму процентов сверх этого лимита.
Например, если максимальная ключевая ставка в 2026 году составит 16%, необлагаемый порог будет 160 000 ₽. Проценты в пределах этой суммы налогом не облагаются. Все, что выше — облагается НДФЛ 13% (или 15%).
Кому это выгодно, а кому нет
Новые правила:
выгодны ИП с небольшими процентными доходами — налог часто оказывается ниже, чем УСН 6%;
невыгодны ИП с крупными суммами на вкладах — при значительном превышении лимита налоговая нагрузка может вырасти.
Примеры:
ИП получил за 2026 год процентный доход 200 000 ₽. По старым правилам (УСН «доходы» 6%) налог составил бы 6% от всей суммы, то есть 12 000 ₽. По новым правилам сначала вычисляем налогооблагаемую базу по НДФЛ: из 200 000 ₽ вычитается необлагаемый минимум 160 000 ₽, остается 40 000 ₽, с которых начисляется НДФЛ 13%. Сумма налога получится всего 5 200 ₽. Предприниматель заплатит на 6 800 ₽ меньше, чем платил бы раньше. Новая система налогообложения оказалась для него выгоднее.
ИП получил за год проценты на сумму 500 000 ₽. При УСН 6% налог составлял бы 30 000 ₽. По новым правилам НДФЛ: из 500 000 ₽ вычитается лимит 160 000 ₽, остается налогооблагаемая сумма 340 000 ₽, с которой начисляется 13% НДФЛ. Сумма налога получится 44 200 ₽. Налоговая нагрузка выросла на 14 200 ₽ по сравнению со старой схемой. Экономии тут уже нет — напротив, предпринимателю придется заплатить больше налога.
Кто считает налог и как его платить
ИП не нужно:
самостоятельно рассчитывать налог;
подавать декларацию по этим доходам.
Банки передают сведения о начисленных процентах в ФНС. Налоговая:
суммирует проценты по всем счетам;
применяет необлагаемый лимит;
рассчитывает НДФЛ;
включает его в налоговое уведомление.
Уплатить налог нужно до 1 декабря следующего года.
Проценты за 2026 год — оплата до 1 декабря 2027 года.
Что важно учесть ИП
Проценты по вкладам не включайте в КУДиР и расчеты по спецрежиму.
Планируйте налог заранее, если держите значительные суммы на счетах.
Имеет смысл учитывать необлагаемый лимит при финансовом планировании.
Итог
С 2026 года ИП теряют прежнее «налоговое преимущество» по процентам на спецрежимах. Проценты по вкладам становятся обычным личным доходом и облагаются НДФЛ по общим правилам.
Следите за изменениями законодательства — в 2026 году они напрямую влияют на деньги бизнеса и личные финансы предпринимателя.
Следите за изменениями законодательства — в 2026 году они напрямую влияют на деньги бизнеса и личные финансы предпринимателя.
