Проценты по вкладам ИП с 2026 года будут облагаться только НДФЛ

Что изменилось с 2026 года

До 2026 года проценты по счетам и вкладам ИП, открытым в статусе предпринимателя, включались в доходы по спецрежиму и облагались, например, УСН 6%.

С 2026 года:

проценты не включаются в доходы ИП для целей УСН и других спецрежимов;

они признаются личным доходом физического лица;

облагаются НДФЛ по ставке 13% или 15%.

То есть спецрежим больше не влияет на налогообложение процентов по вкладам.