Сервис оценки ФНС: новые возможности и открытые вопросы

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, которые расширят функционал Сервиса оценки ФНС: налоговая служба сможет не только анализировать деятельность компаний и ИП, но и предоставлять результаты этой оценки самой компании, а со временем планируется еще и ввод такой функции, как предоставление выписки третьим лицам. Это решение, направленное на повышение прозрачности бизнес-среды, вызывает активное обсуждение среди предпринимателей.
От контроля к открытости: меняющаяся роль сервиса
Изначально сервис был инструментом для самопрезентации — компания могла по собственной инициативе запросить выписку, чтобы показать свою надежность как контрагента. С 2026 года сервис приобретает новое измерение: любое юридическое лицо сможет напрямую запросить в ФНС оценку своего контрагента.
Это, безусловно, усилит возможности для проверки партнеров. Однако на практике может означать переход к модели регламентированной открытости, где делиться данными о компании могут без ее прямого запроса.
Баланс между прозрачностью и конфиденциальностью
Ключевым вопросом остается нахождение баланса между прозрачностью для рынка и защитой конфиденциальной информации бизнеса.
Как это работает сейчас? Запросив выписку и обнаружив в ней неточности, компания может их оспорить в течение 5 дней. Для этого потребуется подать заявление о корректировке. Сохранить возможность такой корректировки планируется и при передаче выписки третьему лицу. Сначала юрлицо, по которому запрошен документ, получает его, удостоверяется в корректности данных и только затем дает разрешение на его предоставление. Но вызывает недоумение установленный для подачи корректировочных данных срок 5 дней. Уже понятно, что его практическая реализация потребует от бизнеса оперативности, которая не всегда достижима в условиях текущей рабочей нагрузки. Но, сами налоговики уверяют, что все делается для большего удобства. Что ж, возможно и так…
Вопросы к методике: насколько универсальны критерии?
Методика оценки включает двухэтапную проверку — от базовой благонадежности до глубокого финансового анализа.
Первый этап включает 14 параметров, второй - 22. Как утверждают сами разработики, выборка параметров осуществлялась при участии экспертов. Бизнесу остается надеяться, что параметры их благонадежности разрабатывали люди не слишком далекие от предпринимательской деятельности.
Ниже представлены критерии отбора для 1- го этапа и последствия несоответствия им, которые взяты из презентации ФНС.
Практические вызовы и возможности
Стоит упомянуть, что в некоторых случаях ФНС предусмотрела отдельные шаблоны. Так, они есть для компании «Ростех» и отрасли клининга. Если говорить о клининге, то эта маленькая отрасль удостоилась дополнительного внимания в связи с тем, что ранее налоговая служба вывела для нее нормативы совокупной налоговой нагрузки (письмо ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@ ), которая учитывается при проведении оценки.
В целом представляется логичным проводить оценку и применять дифференцированные критерии к предприятиям из разных секторов экономики, особенно с учетом их цикличности и сезонности. Но этот вопрос пока остается открытым.
Кроме того, автоматизированный скоринг, при всей своей объективности, может не учитывать индивидуальные обстоятельства компании, переживающей временные, но преодолимые трудности.
Безусловно, сервис создает новые возможности для добросовестных компаний, позволяя им подтверждать свою надежность. Снижение количества проверок для активных пользователей сервиса — это значительный стимул. В то же время бизнесу предстоит адаптироваться к огромному количеству нововведений и вовремя реагировать на все большее количество вызовов, одним из которых будет работа в условиях повышенной прозрачности. Важно, чтобы в процессе доработки механизма были учтены интересы всех сторон — и тех, кто запрашивает информацию, и тех, о ком ее запрашивают.
Успех нового сервиса, думается, будет зависеть от того, насколько деликатно удастся совместить желание создать безопасную деловую среду с необходимостью защитить компании от излишней бюрократизации и рисков необъективной оценки. Практика покажет, станет ли сервис удобным инструментом для всех участников рынка или потребует дальнейших корректировок для достижения заявленного баланса.
