Сервис оценки ФНС: новые возможности и открытые вопросы

Практические вызовы и возможности

Стоит упомянуть, что в некоторых случаях ФНС предусмотрела отдельные шаблоны. Так, они есть для компании «Ростех» и отрасли клининга. Если говорить о клининге, то эта маленькая отрасль удостоилась дополнительного внимания в связи с тем, что ранее налоговая служба вывела для нее нормативы совокупной налоговой нагрузки (письмо ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@ ), которая учитывается при проведении оценки.

В целом представляется логичным проводить оценку и применять дифференцированные критерии к предприятиям из разных секторов экономики, особенно с учетом их цикличности и сезонности. Но этот вопрос пока остается открытым.

Кроме того, автоматизированный скоринг, при всей своей объективности, может не учитывать индивидуальные обстоятельства компании, переживающей временные, но преодолимые трудности.

Безусловно, сервис создает новые возможности для добросовестных компаний, позволяя им подтверждать свою надежность. Снижение количества проверок для активных пользователей сервиса — это значительный стимул. В то же время бизнесу предстоит адаптироваться к огромному количеству нововведений и вовремя реагировать на все большее количество вызовов, одним из которых будет работа в условиях повышенной прозрачности. Важно, чтобы в процессе доработки механизма были учтены интересы всех сторон — и тех, кто запрашивает информацию, и тех, о ком ее запрашивают.

Успех нового сервиса, думается, будет зависеть от того, насколько деликатно удастся совместить желание создать безопасную деловую среду с необходимостью защитить компании от излишней бюрократизации и рисков необъективной оценки. Практика покажет, станет ли сервис удобным инструментом для всех участников рынка или потребует дальнейших корректировок для достижения заявленного баланса.