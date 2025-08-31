Ипотечное обязательство считается полностью погашенным, если банк оставляет за собой имущество — продолжение взысканий незаконно

Что это значит для должников

Раньше, если банк изымал квартиру или дом в счёт погашения долга, он продолжал требовать оставшуюся сумму задолженности. Это создавало дополнительные сложности для должников.

Теперь Верховный Суд разъяснил:

Если банк оставляет жильё за собой, долг считается полностью погашенным. Обязательства заёмщика перед банком прекращаются. Взыскание оставшейся задолженности незаконно.

Это даёт ипотечным должникам весомый аргумент в спорах с банками и коллекторами, защищая их права и облегчая финансовое бремя.