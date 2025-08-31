Ипотечное обязательство считается полностью погашенным, если банк оставляет за собой имущество — продолжение взысканий незаконно

Верховный Суд изменил правила для ипотечных должников
Верховный Суд РФ постановил, что обязательство по ипотеке считается полностью погашенным, если банк забирает залоговое жильё, даже если его рыночная стоимость меньше суммы долга.
Что это значит для должников
Раньше, если банк изымал квартиру или дом в счёт погашения долга, он продолжал требовать оставшуюся сумму задолженности. Это создавало дополнительные сложности для должников.
Теперь Верховный Суд разъяснил:
Если банк оставляет жильё за собой, долг считается полностью погашенным.
Обязательства заёмщика перед банком прекращаются.
Взыскание оставшейся задолженности незаконно.
Это даёт ипотечным должникам весомый аргумент в спорах с банками и коллекторами, защищая их права и облегчая финансовое бремя.
А если я уже платил(а) по кредиту до того, как жильё забрали?
Здесь важно разделить:
Платежи до обращения взыскания (пока кредит действовал):
Эти деньги были уплачены в счёт договора, они не возвращаются.
Верховный Суд не ставит вопрос о возврате — ведь обязательство исполнялось должником добровольно.
Платежи после того, как банк забрал квартиру, но продолжал взыскивать остаток долга:
Здесь возникает ключевая ситуация.
Если долг фактически уже должен считаться прекращённым (ВС РФ подтвердил), то все платежи после передачи жилья банку могут рассматриваться как неосновательное обогащение кредитора (ст. 1102 ГК РФ).
Такие суммы можно требовать назад через отдельный иск.
Как должникам применять на практике
Если банк продолжает требовать долг
ссылаться на определение ВС РФ № 45-КГ25-25-К7 от 29.07.2025;
указывать на п. 5 ст. 61 Закона об ипотеке и позицию Верховного Суда (обязательства прекращаются при оставлении жилья банком за собой).
Если вы уже платили после изъятия жилья
собрать документы о перечисленных суммах (квитанции, выписки);
подготовить иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ);
приложить судебное определение ВС РФ как доказательство отсутствия долга.
Если в отношении вас идёт взыскание остатка долга
подать заявление о прекращении исполнительного производства;
ссылаться на позицию Верховного Суда, что обязательство считается погашенным.
Что ещё остаётся спорным
Верховный Суд пока прямо не разъяснил, должны ли суды автоматически возвращать уже уплаченные «лишние» суммы, или это всегда отдельный иск.
Не до конца урегулирован вопрос о платежах, сделанных после продажи квартиры, но до вступления в силу судебного акта о прекращении обязательства. Здесь аргумент снова — неосновательное обогащение.
Теперь каждый ипотечный заёмщик, у которого банк оставил жильё за собой, может:
требовать признания долга полностью погашенным;
оспаривать незаконные требования банка/коллекторов;
возвращать деньги, уплаченные сверх того, что должен был.
Это судебное определение ВС РФ фактически закрывает лазейку для банков по «двойному взысканию» — и квартиры, и остатка долга.
Пошаговая инструкция: как применять позицию ВС РФ по ипотеке
Ситуация 1. Банк или пристав продолжают взыскивать остаток долга после того, как квартира уже перешла банку
Шаг 1. Подготовьте документы
кредитный договор;
решение суда об обращении взыскания на квартиру;
акт/постановление пристава о передаче квартиры банку (или справку из Росреестра);
документы о текущем взыскании долга (постановления пристава, требования банка).
Шаг 2. Подайте заявление приставу
Цель: прекратить исполнительное производство.
Правовое обоснование:
п. 5 ст. 61 Закона об ипотеке (ФЗ № 102-ФЗ);
Определение ВС РФ № 45-КГ25-25-К7 от 29.07.2025;
ст. 43, 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Формулировка:
Прошу прекратить исполнительное производство в связи с прекращением обязательства по кредитному договору: долг погашен полностью, так как предмет ипотеки оставлен за взыскателем (банком).
Шаг 3. Если пристав отказал
обжалуйте в суд по правилам ст. 441 ГПК РФ;
приложите позицию ВС РФ как прямой прецедент
Ситуация 2. Вы уже заплатили после того, как банк оставил квартиру за собой
Шаг 1. Соберите доказательства
квитанции/выписки по платежам,
документы о дате передачи квартиры банку (акт пристава, регистрация перехода права).
Шаг 2. Подготовьте иск о взыскании неосновательного обогащения
Правовое обоснование:
ст. 1102, 1103, 1109 ГК РФ (неосновательное обогащение);
позиция ВС РФ (обязательство прекращается с момента передачи квартиры банку).
Формулировка:
Поскольку обязательство было прекращено с момента передачи квартиры банку, все платежи после этой даты являются неосновательным обогащением кредитора и подлежат возврату.
Шаг 3. Заявите в иске
сумму, подлежащую возврату;
проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Ситуация 3. Банк или коллекторы продолжают звонить и требовать оплату
Шаг 1. Направьте письменное уведомление
сослаться на определение ВС РФ № 45-КГ25-25-К7;
указать, что долг прекращён.
Шаг 2. Подайте жалобу
в ЦБ РФ (как регулятор банков),
в ФССП (на незаконные действия взыскателя),
в прокуратуру.
Итоговые шаблоны документов (рекомендуется иметь 3 комплекта)
Заявление приставу о прекращении исполнительного производства
В ______________________________ (наименование отдела ФССП) от ___________________________________ (Ф.И.О., адрес, телефон)
Заявление о прекращении исполнительного производства
Я, ___________________________, являюсь должником по исполнительному производству № _______, возбуждённому на основании исполнительного документа (решение суда от «___» _______ 20__ г. по делу № _______).
В соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя от «___» _______ 20__ г. предмет ипотеки – жилое помещение (адрес: __________________) был передан взыскателю (ПАО «______ Банк») в счёт исполнения обязательств.
Согласно п. 5 ст. 61 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определении № 45-КГ25-25-К7 от 29.07.2025, обязательства заёмщика перед кредитором считаются погашенными в полном объёме с момента оставления кредитором предмета ипотеки за собой, даже если его стоимости недостаточно.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 43, 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПРОШУ:
1. Прекратить исполнительное производство № _______.
2. Исключить меня из числа должников по обязательству.
Приложения:
копия постановления о передаче предмета ипотеки взыскателю;
копия выписки ЕГРН;
копия судебного акта.
Дата ____________ Подпись ____________
Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения
В ___________________________ (районный суд по месту нахождения ответчика или истца)
Истец: ____________________________ (Ф.И.О., адрес, телефон)
Ответчик: ПАО «______ Банк» (адрес)
Цена иска: ______ руб.
Госпошлина ______ руб.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неосновательного обогащения
«___» ________ 20__ г. решением суда по делу № _____ обращено взыскание на предмет ипотеки – жилое помещение (адрес: ______________), которое «___» ________ 20__ г. было передано взыскателю ПАО «______ Банк» в счёт исполнения обязательств по кредитному договору № _______.
В соответствии с п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке», а также позицией Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 29.07.2025 № 45-КГ25-25-К7, с момента оставления банком предмета ипотеки за собой обязательство считается прекращённым, а долг — погашенным в полном объёме.
Несмотря на это, после «___» _______ 20__ г. (даты передачи квартиры банку) мною были произведены платежи в пользу ПАО «______ Банк» на общую сумму ______ руб., что подтверждается квитанциями/выпиской по счёту.
Указанные денежные средства получены банком без установленных законом или договором оснований и подлежат возврату как неосновательное обогащение (ст. 1102, 1103 ГК РФ).
Кроме того, в силу ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 1102–1109, 395 ГК РФ, ст. 131–132 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ПАО «______ Банк» в мою пользу сумму неосновательного обогащения в размере ______ руб.
2. Взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ______ руб.
3. Взыскать с ответчика судебные расходы (госпошлина, услуги представителя).
Приложения:
- копия кредитного договора;
- копия постановления пристава о передаче квартиры;
- квитанции о платежах;
- копия искового заявления для ответчика.
Дата ____________ Подпись ____________
Уведомление банку / коллекторам о прекращении обязательства
В ПАО «______ Банк» / ООО «______» (коллектор)
от ________________________ (Ф.И.О., адрес, телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ
По кредитному договору № ______ от «___» ______ 20__ г. предмет ипотеки (адрес: ______________) «___» ______ 20__ г. был оставлен за вашим банком в счёт исполнения обязательств.
Согласно п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» и позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 29.07.2025 № 45-КГ25-25-К7, обязательства заёмщика перед кредитором считаются прекращёнными полностью с момента оставления банком предмета ипотеки за собой.
Таким образом, с указанной даты все требования о взыскании долга являются незаконными.
Прошу прекратить звонки, требования и иную деятельность по взысканию, иначе я буду вынужден(а) обратиться с жалобой в Банк России, ФССП и прокуратуру.
Дата ____________ Подпись ____________
