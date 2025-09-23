Где прячутся ваши деньги: почему при миллионной выручке на счетах пусто

Разбираем на реальном примере: как собственнику автосервира безопасно выводить деньги без ущерба для бизнеса

Суровая реальность: деньги есть, но их нет

Вы смотрите в отчётность: выручка 63,8 млн рублей, прибыль 13,9 млн. Открываете банковское приложение — а там минус 7 тысяч и предупреждение о кассовом разрыве.

Знакомая ситуация? Деньги не исчезают — они просто прячутся в неочевидных местах:

— В дебиторке: 40+ млн рублей висят в долгах клиентов;

— В запасах: 10+ млн рублей заморожены в запчастях на складе;

— В кредитах: 14+ млн рублей ушли на обслуживание долгов.