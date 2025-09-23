Где прячутся ваши деньги: почему при миллионной выручке на счетах пусто

Разбираем на реальном примере: как собственнику автосервира безопасно выводить деньги без ущерба для бизнеса
Суровая реальность: деньги есть, но их нет
Вы смотрите в отчётность: выручка 63,8 млн рублей, прибыль 13,9 млн. Открываете банковское приложение — а там минус 7 тысяч и предупреждение о кассовом разрыве.
Знакомая ситуация? Деньги не исчезают — они просто прячутся в неочевидных местах:
— В дебиторке: 40+ млн рублей висят в долгах клиентов;
— В запасах: 10+ млн рублей заморожены в запчастях на складе;
— В кредитах: 14+ млн рублей ушли на обслуживание долгов.
Разбор полётов: почему при прибыли в 13,9 млн на счетах пусто?
Давайте посмотрим на данные вашего Отчёта о Движении Денежных Средств (ОДДС). Это и есть правдивая история о ваших деньгах.
За 7 месяцев 2025 года:
— Выручка по отчёту (начисленная): ~63,8 млн руб.
— Прибыль по отчёту (начисленная): ~13,9 млн руб.
— Фактические поступления от клиентов: 73,2 млн руб. (Вы уже получили даже больше, чем заработали!Значит, работали с авансами или погашали старые долги).
— Фактически ушло денег: 72,8 млн руб.
— Итоговый операционный денежный поток (CFO): +8,49 млн руб. — это и есть ваши РЕАЛЬНЫЕ заработанные деньги.
Вопрос: куда же делись эти 8,5 миллионов? Ответ — их съели другие статьи.
Ваши деньги застряли здесь:
Поглотитель денег
Сумма за 7 месяцев
Комментарий
📦 Запасы на складе (оплата поставщикам)
-24,8 млн руб.
Ваша прибыль превратилась в полки с запчастями. Возможно, вы купили детали «про запас», и теперь они мертвым грузом лежат на складе, замораживая огромный капитал.
💳 Дебиторская задолженность (долги клиентов)
Скрытый поглотитель
В отчёте она не видна напрямую, но её видно в вашем аналитическом отчёте: незакрытые ЗН, отсутствие подписей. Часть вашей прибыли — это просто записи в 1С, которые не превратились в живые деньги.
🏦 Обслуживание долга (кредиты/лизинг)
-13,8 млн руб. (12,6 + 1,2)
Выплаты по кредитам и лизингу съедают вашу прибыль. Вы не забираете деньги себе, вы отдаёте их банку.
👨💼 Личные средства предпринимателя
-11,7 млн руб.
Это ключевой показатель! Вы не выводите деньги, вы, наоборот, вкладываете свои личные средства в бизнес, чтобы латать кассовые разрывы, созданные первыми тремя пунктами.
Вывод: ваша официальная прибыль в 13,9 млн рублей «заблокирована» в активах бизнеса. Она существует на бумаге, но вы не можете её потрогать и потратить.
Как «расколдовать» свои деньги и начать выводить дивиденды
Прежде чем что-то забирать, нужно стабилизировать финансовые потоки и создать защиту для бизнеса. Ваш операционный поток (CFO) в +8,49 млн руб. — это наша отправная точка.
Правило 40/60: как находить и безопасно забирать свои деньги
Шаг 1: находим «живые» деньги (CFO)
CFO (Чистый операционный поток) — это не прибыль из отчётности. Это реальные деньги, которые прошли через ваши счета.
Формула: поступления от клиентов - Оплата поставщикам - Зарплата - Налоги - Операционные платежи
Собственник, забирающий всё под ноль, убивает свой актив. Ваша первая обязанность — обеспечить финансовую устойчивость компании.
— Резервный фонд (Фонд операционной подушки): 15-20% от CFO (≈1,3 – 1,7 млн руб.). Этой суммы должно хватить на 3-6 месяцев покрытия всех операционных расходов (аренда, зарплата, налоги) без единого рубля выручки. Это ваша страховка от кризиса.
— Фонд развития (Инвестиционный фонд): 30-40% от CFO (≈2,5 – 3,4 млн руб.). Эти деньги идут не на текущие нужды, а на развитие: новое оборудование, ремонт, маркетинг. Это инвестиции в рост без новых кредитов.
Шаг 2: рассчитайте безопасную сумму для дивидендов Сначала заплатите себе... в будущее
Прежде чем забирать деньги, создайте финансовую подушку:
— Резервный фонд: 18,3 млн рублей (3 месяца операционных расходов)
— Ежеквартальное пополнение: 10% от CFO
— Фонд развития: 30% от CFO на инвестиции без кредитов
Только после наполнения фондов мы смотрим на свободный остаток. Рассчитываем что можно забрать безопасно
Этап
Расчёт
Сумма
Комментарий
1. Реальные деньги (CFO)
+8 490 019₽
Основа для расчётов
2. Платёж бизнесу (фонды)
20% (подушка) + 30% (развитие)
-4 245 010₽
Сначала обеспечиваем будущее компании
3. Свободный денежный поток (FCF)
8,49М - 4,25М
+4 245 009₽
Что можно распределять без риска
4. Ваши дивиденды (40-50%)
50% от FCF
≈2 122 504₽
Ваша справедливая зарплата за управление и риск
5. Остаётся в бизнесе
50% от FCF + фонды
≈6 367 515₽
Рост, стабильность и запас прочности
Важно: это квартальная, а не ежемесячная сумма! Вывод средств чаще — верный способ вернуться к кассовым разрывам.
Где найти эти 2 миллиона для дивидендов прямо сейчас?
Вам не нужно ждать новой прибыли. Ваши деньги уже в бизнесе, их нужно высвободить:
Верните «застрявшее» из дебиторки. Внедрите жёсткий контроль за закрытием ЗН (как и рекомендовано в вашем отчёте). Каждый незакрытый акт — это ваши деньги, которые работают на клиента, а не на вас. Цель: сократить период оборота дебиторки на 15 дней и высвободить +2-3 млн рублей.
Разморозьте складские запасы. Проведите инвентаризацию. Все детали, которые лежат без движения больше 90 дней, — это мёртвый капитал. Распродайте неликвиды, внедрите систему точного заказа. Цель: уменьшить складские запасы на 20% и высвободить +1-2 млн рублей.
Оптимизируйте отток. Проанализируйте крупные платежи. Всегда ли нужны такие большие авансы подотчётным лицам? Можно ли пересмотреть условия с поставщиками? Цель: сэкономить +0,5-1 млн рублей.
Жёсткие правила, которые спасут ваш бизнес
❌ Не выводите ни копейки, если:
— В прошлом месяце был кассовый разрыв;
— Резервный фонд не наполнен до необходимого уровня;
— Есть просроченная задолженность перед поставщиками или бюджетом;
— У вас есть сомнения в стабильности будущих поступлений.
✅ Вывод возможен, если:
— Вывод происходит ежеквартально, по итогам анализа CFO;
— Вы придерживаетесь правила «Сначала бизнес — потом себе»;
— У вас есть понятный план по сокращению дебиторки и запасов.
Заключение: от бумажной прибыли к реальным деньгам
Ваша задача как собственника — не радоваться цифре в бухгалтерском отчёте, а превращать её в реальную ликвидность.
Прибыль не лежит в сейфе у главбуха. Она застревает в ваших же активах. Управляя дебиторкой, запасами и долгами, вы не бухгалтерствует — вы освобождаете свои деньги.
Начните с аудита дебиторской задолженности и склада. Вы удивитесь, сколько ваших средств там осело. Затем внедрите систему распределения денежного потока. Только так вы сможете стабильно и безопасно получать вознаграждение за свой труд, не подрывая финансовое здоровье компании.
Ваши 2 миллиона ждут не в отчёте о прибыли. Они ждут, когда вы их грамотно извлечёте из бизнеса.
2 миллиона рублей за 7 месяцев — это ваши «живые» деньги
Где именно прячутся ваши 2 миллиона?
Из ваших 8,5 миллионов живых денег примерно 2 миллиона можно безопасно вывести. Но где они сейчас?
1. В дебиторке: Ускорьте возврат долгов — получите +2-3 млн рублей;
2. В излишних запасах: Оптимизируйте склад — высвободите +1-2 млн рублей;
3. В неэффективных расходах: Аудит затрат — сэкономьте +0,5-1 млн рублей.
Практический план на ближайший квартал
1. Рассчитайте точный CFO за август-октябрь;
2. Пополните резервный фонд на 849 тысяч рублей;
3. Направьте 2,5 млн в фонд развития;
4. Выведите 2 млн как дивиденды — это ваша зарплата за управление;
5. Внедрите систему контроля дебиторской задолженности.
Вывод: ваши деньги не пропали — они просто ждут правильного распределения
Не путайте прибыль в отчетности с реальными деньгами на счетах. Собственник, который выводит все деньги из бизнеса, убивает свой же актив.
Правило 40/60 — это не ограничение, а гарантия:
— Что бизнес переживёт любой кризис;
— Что хватит денег на развитие без кредитов;
— Что вы будете стабильно получать доход как собственник;
— Что ваша компания будет расти, а не выживать.
Ваши деньги никуда не пропали — они просто ждут, когда вы научитесь ими правильно управлять.
