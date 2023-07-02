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Дробление бизнеса

Как нивелировать проблемы с дроблением бизнеса, если ФНС уже заинтересовалась?Разбор разных вариантов действий

Если уж так приключилось, что вас уже взяли в оборот по дроблению бизнеса со всех сторон, то происходящее дальше условно можно разделить на «до» и «после». В данном случае речь идёт о начале выездной налоговой проверки.
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Как нивелировать проблемы с дроблением бизнеса, если ФНС уже заинтересовалась?Разбор разных вариантов действий
фото freepik.com

И до и после тоже имеют несколько направлений и каждое из них зависит от текущей ситуации.

До проверки обычно возникают следующие варианты:

  1. договориться о добровольной доплате налогов с ФНС;

  2. готовиться к выездной и либо к смене операционного звена или к последующему обжалованию её результатов - подготовка позиции и свидетелей, зачистка компрометирующих документов (бумажных и электронных), поиск своих закупок с НДС и вообще анализ всей расходной части (особенно если вы были на УСН «доходы»), освобождение от имущества, если оно имеется;

  3. махнуть на все рукой и надеяться что выездной проверки в принципе не будет (актуально для случаев когда сумма претензий не очень большая и/или когда никакого имущества в досягаемой видимости нет и не было).

Не имеет никакого смысла закрывать свое ООО/ИПи субъекты дробления, на прошедший и фактически обработанный период это действие никак не повлияет. Главного выгодоприобретателя схемы, если это ООО, ликвидировать вряд ли дадут, как не дадут и спокойно мигрировать.

Выгодоприобретателю-ИП можно попробовать оперативно мигрировать, это происходит автоматом при смене места жительства, которое ФНС видит уже по факту регистрации на новом месте жительства.

Данный фактор вполне себе может сработать, особенно, если переезд состоится в экономически более активный регион, где сумма претензий, необходимая для привлечения внимания ФНС, намного выше.

Условный переезд, например, из Тулы или Рязани в Москву даёт отличную возможность затеряться, даже если вдогонку вашему переезду налоговики со старого места жительства и напишут грозно письмо о вашем жульничестве, шансов что интересными им суммами заинтересуются и налоговики в столице — минимальны, в то время как условный переезд из Воронежа в Ростов (или обратно) со своим набором налоговых претензий не гарантирует отсутствие внимания налоговиков на новом месте (если конечно старые налоговики тут же не сочинят вдогонку то же самое нехорошее письмо).

Думаю, принцип миграционного бегства ИП понятен.

Вывод всего имущества после того как налоговики уже заинтересовались схемой, сам по себе не панацея от назначения ВНП, хотя опять же, если для налоговиков вашего региона сумма не столь значительна, выходить на проверку пустого в плане активов налогоплательщика с прицелом потом его банкротить и оспаривать эти сделки захотят далеко на все, но здесь очень индивидуально.

Менять директора/учредителя в ООО, бросать его, смысла не имеет и скорее вредит, так как контроль за вводимым номиналом как правило после его назначения не сохраняется, что может концептуально ухудшить ситуацию с таким ООО, поскольку ответственность за прошлые периоды несёт старый бенефициар, а знать о том, что происходит с ООО и в принципе назначена ли проверка, это очень важно для корректировки текущей ситуации.

В ситуации, когда уже началась отработка со стороны ФНС, вариант сохранить действующее ООО/ИП возможен либо при готовности договариваться, либо судиться до посинения (хотя этот вариант при отсутствии желания заплатить после судов тоже не совсем подходит).

При этом договориться с ФНС на частичную добровольную уплату тоже вполне себе рабочий вариант, поскольку налоговики (в своём большинстве) вполне себе разделяют принцип «лучше синица в руках».

Вариант судиться плох не тем, что судебная практика в основном в пользу ФНС, а тем, что не все понимают, что они должны доказывать в ходе судебных разборок и большой процент выигрышных дел ФНС обусловлен не супер-качеством проверок, а примитивными схемами и отсутствием понимания предмета доказывания со стороны налогоплательщика.

Больше интересного в телеграм-канале про налоги и работу налоговиков - Налоговый инспектор.

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Налоговый_инспектор

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Комментарии

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